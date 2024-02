Stadt Schelklingen lebt 2024 von der Substanz

Die Haushaltsvorberatungen im Gemeinderat haben keine Änderungen gegenüber den beiden nichtöffentlichen Ratssitzungen gebracht, in denen das Gremium zuvor die Eckpunkte und Details festgelegt hat. Neue Schulden soll es 2024 keine geben, vielmehr wird die Stadt Schelklingen ihre Verpflichtungen aus den Rücklagen erfüllen. Beschlossen hat der Rat die Einführung einer Entgeltordnung für das Freibad sowie die Anpassung der Benutzungs- und Entgeltordnung für die städtischen Hallen.

Der Erlass der Benutzungsordnung für das Freibad sei der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz geschuldet, erklärte Hauptamtsleiter Daniel Traub. Die bisherige Badeordnung des Freibads bleibe bestehen. Er beklagte einen Einnahmerückgang aufgrund der Hochsetzung des Alters auf zwölf Jahre, ab dem Kinder Eintritt bezahlen müssen und empfahl in Absprache mit dem Freibadförderverein entsprechend eines Beschlusses des Verwaltungs- und Kulturausschusses, das Alter wieder auf sechs Jahre zu senken. Im Beschluss sind auch Gebührenerhöhungen enthalten, so kostet der Eintritt für Kinder künftig zwei Euro, die Zehnerkarte 15 Euro.

Roy Sailer, zweiter Vorsitzender des Fördervereins, teilte mit, dass 2023 von den Vereinsmitgliedern 300 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet worden seien und wie in den Vorjahren auch 2024 finanzielle Zuschüsse an das Freibad geleistet würden. Von 140 Mitgliedern seien rund zwei Dutzend aktiv. „Die 2023 installierte Photovoltaikanlage läuft sehr gut, wir sind energieneutral“, fasste Sailer zusammen.

Stadtkämmerin Birgit Meier trug im Rahmen der Haushaltsvorberatung die in zwei nichtöffentlichen Gemeinderatssitzungen festgelegten Haushaltszahlen 2024 vor. Der Ergebnishaushalt endet mit einem Minus von 336.000 Euro. Mithin kann die Stadt ihre Abschreibungen nicht erwirtschaften und verfehlt damit das gesetzliche Ziel der Generationengerechtigkeit. In den Folgejahren werden die Defizite voraussichtlich jeweils deutlich im siebenstelligen Bereich liegen. Bei den ordentlichen Erträgen sind Zuweisungen mit 7,6 Millionen Euro, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 4,5 Millionen Euro und die Gewerbesteuer mit 2,3 Millionen Euro die größten Posten. Im Rahmen der ordentlichen Aufwendungen schlagen hauptsächlich Transferaufwendungen mit 7,2 Millionen Euro, Personalaufwendungen mit sechs Millionen Euro, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit vier Millionen Euro, die Kreisumlage mit 2,8 Millionen Euro und die Finanzausgleichsumlage mit 2,3 Millionen Euro zu Buche. Im März wird der Haushalt verabschiedet, der Investitionstätigkeiten von 4,8 Millionen Euro vorsieht. Da gemäß Hinweis des Landratsamts vor der Aufnahme von Schulden vorhandene Rücklagen aufzubrauchen sind, plant die Stadt für 2024 keine Aufnahme neuer Schulden. „Wir verzehren das Eigenkapital“, fasste Meier zusammen und bezifferte den Rückgang der Eigenmittel von 4,7 auf 2,9 Millionen Euro.

Die Frage von Paul Glökler (CDU) nach den aktuellen Flüchtlingszahlen in Schelklingen beantwortete Hauptamtsleiter Daniel Traub mit dem Hinweis, dass nach Einholung von Informationen aus dem Konradihaus den Gemeinderäten die Zahlen in der Internet-Cloud zeitnah zur Verfügung gestellt würden.