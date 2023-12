Stabile Wassergebühren, leichte Erhöhung beim Abwasser

Am 26. Januar 2024 findet die Vereidigung und Verpflichtung von Schelklingens Bürgermeister Ulrich Ruckh hinsichtlich seiner zweiten Amtszeit statt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig Jürgen Haas gewählt, die Amtseinführung zu übernehmen. Stabile Wassergebühren und leicht erhöhte Abwassergebühren kommen auf die Einwohner von Schelklingen im neuen Jahr zu, wie das Gremium außerdem entschied.

Der am 15. Oktober als Bürgermeister von Schelklingen wiedergewählte Ulrich Ruckh wird am 26. Januar um 19 Uhr vereidigt und verpflichtet. Auf Vorschlag von Heinz Zeiher, Faktionsvorsitzender der CDU, wurde der Erste stellvertretende Bürgermeister Jürgen Haas (SPD) gewählt, die Amtseinführung vorzunehmen.

Die Stadt Schelklingen betreibt die Wasserversorgung als Eigenbetrieb. Marcel Kley, stellvertretender Kämmerer, rechnete für nächstes Jahr mit etwas weniger Kosten als 2023. Trotz steigender Personalkosten sinken aufgrund weniger geplanter Unterhaltungsmaßnahmen die Gesamtausgaben. Bei Berücksichtigung einer Überdeckung von 125.000 Euro aus 2020 schlug Kley vor, die Verbrauchsgebühr 2024 für das Frischwasser bei 1,25 Euro pro Kubikmeter zu belassen und die Grundgebühren pro Standardzähler von 28,96 auf 26,52 Euro zu senken. Die zu erwartende Verbrauchsmenge liegt wie im aktuellen Jahr bei 315.000 Kubikmeter. Der Gemeinderat folgte dem Vorschlag der Verwaltung einstimmig.

Bei der Abwassergebühr rechnete Kley mit steigenden Kosten bei der Kanalunterhaltung sowie im laufenden Betrieb des Klärbereichs. Er setzte die Kosten für 2024 auf voraussichtlich 486.570 Euro fest. Die Unterhaltung des Klärbereichs bezifferte er mit 191.650 Euro, was dem Vorjahresniveau entspricht. Für die kommenden drei Jahre ging Kley aufgrund der Eigenkontrollverordnung von Kosten in Höhe von 600.000 Euro für die Kanalbefahrung aus, wobei hierin Mittel für daraus resultierende Sanierungen noch nicht enthalten sind.

Durch die vorhandene Überdeckung von 140.000 Euro bewege sich die Gebührenerhöhung trotz steigender Kosten in einem erträglichen Rahmen. Der Kämmerei-Vize schlug vor, die Schmutzwassergebühr von 2,35 auf 2,50 Euro pro Kubikmeter zu erhöhen. Bei der Niederschlagswassergebühr sorgt die Überdeckung von 40.000 Euro dafür, dass der Gebührensatz weiterhin 0,42 Euro pro Quadratmeter versiegelter Fläche beträgt. Auch hier folgte der Gemeinderat den Vorschlägen einstimmig für die Gebührenhöhe im kommenden Jahr.

Für 30 Haushalte, die nicht an die zentrale Abwasserversorgung angeschlossen sind, hat der Gemeinderat einstimmig die Entsorgungsgebühr für geschlossene Gruben auf 1,24 Euro je Kubikmeter Abwasser und die Entsorgungsgebühr für Kleinkläranlagen auf 12,42 Euro je Kubikmeter Schlamm festgesetzt. Das entspricht den Gebühren des aktuellen Jahres.

Einstimmig hat das Gremium Bürgermeister Ruckh außerdem ermächtigt, im Verwaltungsrat von Komm.Pakt.Net für die Auflösung der Kommunalanstalt zu stimmen und den notwendigen Beschlüssen zuzustimmen, die zur Übertragung der bisher durch Komm.Patk.Net wahrgenommenen Aufgaben und Rechtsverhältnisse auf die OEW Breitband GmbH erforderlich sind. Markus Schmid vom Stadtbauamt erläuterte, dass 2013 von den Oberschwäbischen Elektrizitätswerken (OEW) erste Überlegungen angestellt wurden, eine Breitbandgesellschaft zu gründen. „Breitbandinfrastruktur ist zu einem zentralen Standortfaktor geworden“, sagte Schmid.

Er betonte, dass die Kommunen selbst aktiv werden mussten, da der Markt für die Kommunen im Alb-Donau-Kreis einen Breitbandausbau nicht ergeben habe. Wegen der damaligen Förderrichtlinien sei es nicht möglich gewesen, den Bau von passiver Infrastruktur und den aktiven Betrieb derselben in einer Hand zu bewerkstelligen. Vor diesem Hintergrund wurde 2013 der Verein „Förderung neuer Medien und Technologien im ländlichen Raum e.V.“ gegründet, der 2016 in die Komm.Pakt.Net in der Rechtsform einer kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts überführt wurde.

Auch die Stadt Schelklingen trat der Komm.Pakt.Net bei, insgesamt sind es 231 Städte und Gemeinden sowie acht Landkreise, die mitmachen. Komm.Pakt.Net habe seine Ziele erfolgreich umgesetzt, insbesondere die Aufgaben und Interessen der Kommunen beim Breitbandausbau zu bündeln. Durch eine Richtlinie des Bundes könne die OEW seit 2021 den Ursprunggedanken zum Engagement im Breitbandausbau wieder aufnehmen.