SPD nominiert Kandidaten für den Kreistag

Die SPD hat im Wahlkreis III Schelklingen, der bis Griesingen reicht, ihre Kandidaten für den Kreistag nominiert. Diese Kreistagsliste füllen die vier durch ihre Ratstätigkeit in der Gesamtstadt Schelklingen bekannten Männer Jürgen Haas, Thomas Tolksdorf, Rainer Knoche, Ergül Can und der Griesinger Bundeswehrangehörige Christoph Hein. Außerdem stellte der SPD-Ortsverein Schelklingen in dieser Nominierungsversammlung seine Liste für die Gemeinderatswahl auf. Auch diese Kandidaten sind allesamt männlich. Für den Gemeinderat kandidieren bisherige Mandatsträger und Männer mit Erfahrung aus den Ortschaftsräten.

Neu sind auf der SPD-Gemeinderatsliste der Schmiechener Ortschaftsrat Habip Demiray und Justingens Ortsvorsteher Rainer Knoche, der bisher bereits qua Amtes als beratendes Mitglied im Gemeinderat vertreten ist, aber gerne zudem das Stimmrecht in der SPD-Fraktion ausüben möchte. Die bisherigen Schelklinger Mandatsträger Jürgen Haas, Rolf Sontheimer, Engelbert Heuschmid und Ergül Can kandidieren wiederum, ebenso der Schmiechener Thomas Tolksdorf.

Jürgen Haas, der den Wahlkreis III derzeit bereits im Kreistag für die SPD vertritt, nannte als SPD-Ortsvereinsvorsitzender, Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat und Schulleiter einige wichtige Themen in der Stadt an: Tourismus, Hohler Fels, Schulhaus 1904, Hochbehälter, Baugebiete, Kindergarten, Schulen. Dabei wolle seine Fraktion mit der gestarteten Arbeit und den Zielen „weitermachen und mitgestalten“. Rolf Sontheimer war nicht in der Versammlung im Schmiechener Gasthaus „Hirsch“ anwesend, hatte seine Bereitschaft für die Kandidatur aber mitgeteilt. Er ist beruflich als Betriebsrat tätig. Engelbert Heuschmid (68) kann eine 15-jährige Gemeinderatserfahrung vorweisen und „möchte Dinge verändern, was nicht immer klappt, aber versucht werden muss“. Ergül Can (52) war in der laufenden Legislaturperiode als Nachrücker in den Gemeinderat gekommen und freue sich „auf die Aufgaben und darauf, Ideen einzubringen“. Er erinnerte an sein Baugesuch, „dass sich etwas tut“. Als Schwerpunkte nannte Can das Schulhaus 1904, marode Straße und die Jugend.

Seit zehn Jahren ist Thomas Tolksdorf (60) im Gemeinderat vertreten. Von Beruf ist er Berechnungsingenieur bei Liebherr. Tolksdorf sprach wie Heuschmid an, dass Fortschritt oft langsam zu erreichen sei, aber es gebe viel zu tun. Habip Demiray gehört seit 2009 dem Ortschaftsrat an. Er ist von Beruf Mechaniker in der Presstechnik in der Schmiechener Firma Held. Rainer Knoche (69) betonte, dass im Gemeinderat auf die Teilorte gehört werde und er gerne einen der beiden durch die unechte Teilortwahl für Justingen garantierten Sitze besetzen möchte. Vor seinem Ruhestand arbeitete er als Dekra-Sachverständiger. Knoche stammt ursprünglich aus Solingen.

Der neue Kreistagskandidat Christoph Hein (40) lebt seit mehr als zehn Jahren in der Region. Er kam von Coburg ins Schwäbische und hat sich in Griesingen niedergelassen. Versammlungsleiterin Klara Dorner erinnerte bezüglich der Ratsarbeit an die erforderliche Geduld: „Oft muss man zehn Jahre warten bis gemachte Vorschläge von den Anderen übernommen werden.“ Zum Kreistag erklärte sie, dass es bisher ein Kandidat des Wahlkreises III ins Gremium schaffte, „zwei wären gut“.