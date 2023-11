Denise Zeiher sieht sich und ihre Branche ungerecht behandelt. Die 39-Jährige ist selbstständige Friseurin im Schelklinger Ortsteil Schmiechen. In der Corona-Hochphase bekam sie Soforthilfen vom Land ‐ und soll diese nun zurückzahlen, obwohl zunächst die Rede davon war, das Geld müsse nicht zurückgezahlt werden.

Aus diesem Grund hat Denise Zeiher nun Klage eingereicht und wird demnächst als Musterklägerin auftreten ‐ viele weitere Friseurinnen und Friseure aus Baden-Württemberg und anderen Bundesländern tun es ihr gleich.

Es wäre fairer gewesen, es auf das ganze Jahr zu berechnen. Denise Zeiher

Land ändert von März auf April die Vorschriften

Dreieinhalb Jahre liegt der erste Lockdown in der Corona-Pandemie nun zurück, Mitte März 2020 schlossen die meisten Betriebe erstmals ihre Türen. Darunter waren bis Anfang Mai auch die Friseursalons, genau wie auch der von Denise Zeiher, selbstständige Friseurin in Schmiechen.

Ungern erinnert sich die 39-Jährige heute zurück an die ersten Corona-Wochen. Von einer „sehr schwierigen Zeit“ spricht sie rückblickend, alle hätten nicht gewusst, was weiter passiert. Die Soforthilfe vom Land erfolgte glücklicherweise relativ schnell ‐ noch im März beantragte Zeiher 8000 Euro Unterstützung, die sie Anfang April 2020 erhielt. Hiermit sei sie über die Zeit der Schließungen gekommen, wenn auch knapp.

Zur Zeit der Beantragung sei noch die Rede davon gewesen, dass das Geld nicht zurückgezahlt werden müsse, berichtet Zeiher. Bereits im April hätten sich die Statuten allerdings geändert, ab diesem Zeitpunkt war vorgesehen, die Soforthilfe nur „im Falle eines Engpasses“ nicht zurückzahlen zu müssen.

Keine finanzielle Hilfe bei weiteren Schließungen

Um festzustellen, wer die Soforthilfe zurückzahlen muss und wer nicht, würde das Land Baden-Württemberg allerdings lediglich die drei Monate von April bis Juni 2020 betrachten, schildert Zeiher. Da die Friseursalons im Mai wieder öffnen durften und in diesen Tagen einen massiven Ansturm erlebten und unzählige Stunden arbeiteten, steht unter dem Strich in der Gesamtabrechnung bei den meisten Friseuren ein Plus für die betreffenden drei Monate.

„Es wäre fairer gewesen, es auf das ganze Jahr zu berechnen“, sagt Zeiher, die sich sicher ist, dass der Großteil der Branche auf das Jahr gesehen 2020 deutliche Einbußen verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr. Denn: „Der Ansturm war ab Juli 2020 wieder vorbei“, erklärt die 39-Jährige. „Und im Dezember mussten wir ein weiteres Mal für mehrere Monate schließen. Das wird gar nicht beachtet und da gab es auch keine finanzielle Unterstützung.“ Leicht sarkastisch fügt die Friseurin an: „Da hätten wir im Mai lieber nicht gearbeitet.“

Boom im Mai verzerrt das Bild

Denn durch den großen Umsatz im Mai entsteht ein Plus in der Endabrechnung der entscheidenden drei Monate, welche das Land betrachtet, um zu entscheiden, wer die Soforthilfen zurückzahlen muss und wer nicht. Auch bei Denise Zeiher habe sich ein Plus vorgefunden ‐ Ende 2021 erhielt sie den Rückforderungsbescheid für die komplette Soforthilfe.

Die können doch nicht einfach die Regeln ändern. Denise Zeiher

Nicht nur die aus ihrer Sicht nicht nachvollziehbare Rechnung mit lediglich drei Monaten bezeichnet die Friseurin als „realitätsfern“ ‐ auch die nachträgliche Änderung in den Landesvorgaben, nach denen die Soforthilfen von März auf April plötzlich doch rückzahlungspflichtig wurden, stören Zeiher. „Die können doch nicht einfach die Regeln ändern“, sagt sie. „Wenn ich das im März bereits gewusst hätte, hätte ich gleich ein Darlehen bei der Bank aufgenommen.“

Erste Erfolge in Nordrhein-Westfalen

Aus Sicht von Zeiher und weiteren Friseuren des Landes habe die Politik hier einen Fehler gemacht und sich nicht fair verhalten. „Die Leute müssen sehen, dass da etwas schiefgelaufen ist. Wir müssen uns nicht alles gefallen lassen“, erklärt die 39-Jährige.

Folglich habe sie gegen die Anordnung des Landes Widerspruch eingelegt, so auch gegen den Wiederrufbescheid Ende 2022, dass sie die komplette Soforthilfe zurückzahlen müsse. Mittlerweile hat Zeiher Klage in Sigmaringen eingereicht und wird als Musterklägerin auftreten.

Ihr gleich tun dies im Moment weitere Friseure des vor zwei Jahren gegründeten Netzwerks „Friseure für Gerechtigkeit“. Diese würden aus Baden-Württemberg und Bayern stammen, erzählt Zeiher. Auch in Nordrhein-Westfalen existiere eine solche Bewegung, die auch bereits in erster Instanz vor Gericht gewonnen hätte, schildert sie weiter. Der Rückforderungsbescheid sei dort als rechtswidrig eingestuft worden, der Trend gehe nun zu Vergleichen mit den Klagenden. Aufgrund dessen, dass der Bund in der Corona-Zeit den Ländern freie Hand ließ, habe jedes Land allerdings seine eigenen Voraussetzungen, erklärt Zeiher.

„Standardfloskeln“ vom Wirtschaftsministerium

Das einzige Entgegenkommen, das vom Land Baden-Württemberg bisher ausgegangen sei, sei die Möglichkeit der Rückzahlung auf Raten, sagt Zeiher. Hierfür bekomme man zwölf Monate Zeit. „Das ist auch ein Witz. Welches kleine Unternehmen kann 8000 Euro in einem Jahr zurückzahlen?“, macht die Friseurin ihrem Ärger Luft. Ähnlich verhalte es sich bei größeren Unternehmen, die nun teilweise Summen wie 15.000 Euro in einem Jahr zurückzahlen müssten. „Das ist sportlich in einem Jahr.“

Zunächst habe man Mails an das Wirtschaftsministerium geschrieben, um die Sache so zu regeln. „Die Antwort waren nur Standardfloskeln“, schildert Zeiher. Somit bliebe ihren Kolleginnen und ihr nur der Weg vor das Gericht ‐ wenngleich dieser mit Gerichts- und Anwaltskosten verbunden sei.

Einige Friseure hätten auch zurückgezogen, der Großteil sich aber für den Widerspruch entschieden, sagt Zeiher. Aktuell würden sich auch kleinere Unternehmer aus dem Einzelhandel wie Kosmetik oder Fußpflege anschließen, die ebenfalls gegen die Rückzahlungen der Corona-Soforthilfen vorgehen möchten.

Kommt es zu zahlreichen Insolvenzen?

Wichtig ist Zeiher zu betonen, dass sie und ihre Kollegen nichts zurückbehalten wollen, was ihnen nicht zusteht. „Wir wollen kein Geld geschenkt bekommen“, sagt sie. Vielmehr wäre auch ein Kompromiss schon ein Zeichen, dass die Politik einen Fehler eingestehen und vielleicht nur die Hälfte des Geldes zurückfordern würde.

Ich denke, dass es viele Insolvenzen geben wird, wenn die Rückzahlungen so eintreten. Denise Zeiher

Ganz unabhängig von der Rechtmäßigkeit der Rückzahlungen treibt Zeiher auch noch eine weitere Sorge um: „Ich denke, dass es viele Insolvenzen geben wird, wenn die Rückzahlungen so eintreten“, sagt sie mit Blick auf die aktuelle Situation in ihrer Branche. Hohe Energiekosten, deutlich teurere Produkte sowie angestiegene Versicherungen würden den Friseur-Alltag bestimmen. Würden die Rückzahlungen nun noch dazu kommen, könnte das für viele schlimme Folgen haben, sagt Zeiher.