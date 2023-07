Senioren bekommen leckere vegetarische Gerichte aus der Region

Drei Mitarbeitende des Seniorenzentrums Schelklingen haben an einem Workshop des Landeszentrums für Ernährung Baden–Württemberg teilgenommen. Auf der Agenda stand die kreative vegetarische Bio–Frischküche, wie das Alb–Donau Klinikum mitteilt.

Als Partner der Bio–Musterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb legt das Seniorenzentrum Schelklingen schon länger einen Fokus auf die Verwendung von Produkten in regionaler und Bioqualität. Dabei spielen Aspekte wie der Saisonkalender eine große Rolle. „Das kennen vor allem unsere weiblichen Senioren noch sehr gut aus ihrer Hausfrauenzeit. Da kam häufig das auf den Tisch, was in dieser Jahreszeit im Garten wuchs. Auch Fleisch hat diese Generation meist seltener gegessen, weil sich das viele in den Anfangsjahren der Bundesrepublik nicht leisten konnten“, erklärt Präsenzkräfteleitung Carola Fromm.

Der Workshop bot die Möglichkeit, frischen Wind in Gerichte zu bekommen, die ohne Fleisch und Wurst auskommen. In mehreren Einheiten konnten die Teilnehmer viele leckere Rezepte testen und anschließend probieren. Nicht alle davon eignen sich gut für den Alltag im Pflegeheim, aber drei erste Rezepte wurden bei der ersten Küchenbesprechung nach dem Workshop gleich ins Visier genommen.

Als erstes können die Senioren in der nächsten Woche Erbsen–Kartoffel–Puffer als Hauptgericht und Honig–Dinkel–Nocken mit Apfelkompott zum Nachtisch genießen. Als eine von mehreren Alternativen wird es zum Abendessen einen Grünkern–Majoran–Aufstrich geben, der in der Versuchsküche bei den Teilnehmern sehr gut angekommen ist.