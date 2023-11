Schelklingen

Schwalben in Gefahr: Heidelberg Materials investiert in Naturschutz

Schelklingen / Lesedauer: 3 min

50 Mehlschwalbennester darf Hermann Eck (2. v. r.) an seinem Hof in Justingen aufhängen. Peter Thoma (links) freut sich über die finanzielle Unterstützung von Heidelberg Materials, vertreten durch Werksleiter Michael Cypra (2. v. l.) sowie Karlheinz Jungbauer. (Foto: Frederic Schenkel )

Am Zementwerk bekommt der Naturschutzbund Schelklingen 50 Mehlschwalbennester überreicht. Diese werden künftig an einem Hof in Justingen angebracht ‐ dort leben bereits viele Vögel.

Veröffentlicht: 15.11.2023, 14:49 Von: Frederic Schenkel