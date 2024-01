Schmiechen ist jetzt in der Hand der Burra Hexa

Die Narrenzunft Schmiechen hat am Sonntag, bei strahlendem Sonnenschein, ihr Narrenbaumstellen veranstaltet und den Rathausschlüssel übernommen. Anders als in der Vergangenheit gingen die Burra Hexa mit ihrem neuen Zunftmeister Ralf Stoll in diesem Jahr einen neuen Weg beim Narrenbaumstellen.

Der Zunftmeister konnte die Grundschule und den Kindergarten gewinnen, ihre eigenen Narrenbäume zu gestalten. Bei einem Termin in der Schule und im Kindergarten wurde das Häs und die Geschichte der Burren Hexa vorgestellt, und jede Einrichtung bekam einen kleinen Narrenbaum, den sie dann selbst schmücken durfte.

Am Sonntag war es dann so weit: In einem Umzug von der Schule über den Kindergarten wurden die Narrenbäume von den Kindern in Bollerwagen zum Kirchplatz gebracht. Angeführt wurde der Umzug musikalisch von den Stoi Böck. Die Burra Hexa und die Patenzunft Mittelhofer Burgweibla aus Rottenacker komplettierten den Umzug. Am Kirchplatz angekommen, wurden die Narrenbäume am Geländer entlang der Schmiech angebracht. Insgesamt schmücken nun sieben kleine Narrenbäume den Kirchplatz. Die Burra Hexa, der Narrensamen der Burra Hexa, die Stoi Böck und die Patenzunft haben auch ihre Bäume dort angebracht.

Anschließend ging es dann vor das Rathaus, wo der Zunftmeister Ralf Stoll sichtlich gerührt vom Anblick der vielen Kinder und Besucher den Rathausschlüssel von der Ortsvorsteherin Kerstin Scheible einforderte. Die Ortsvorsteherin hatte sich im Rathaus versteckt und teilte durch ein offenes Fenster mit: „Sie gibt den Schlüssel nicht raus“. Kurzerhand stürmten der Zunftmeister mit drei Hexen das Rathaus und brachten den Schlüssel und die Ortsvorsteherin mit auf den Rathausplatz. Nun übernahmen die Burra Hexa den Schlüssel und somit auch Schmiechen.