Schon länger müssen Helfer des DRK-Ortsvereins in Schelklingen feststellen, dass Hinweistafeln zur Blutspende mutwillig zerstört oder entwendet werden. Das schadet nicht zuletzt der guten Sache, erklärt Horst Klingberg, der Vorsitzende des Ortsvereins.

Zu den Zerstörungen der Tafeln und Banner komme es schon seit gut einem Jahr, „mit Tendenz steigend“, erklärt er. Es waren bisher also schon vier, fünf Blutspendetermine betroffen. Das Deutsche Rote Kreuz bringt im Vorfeld der Termine Tafeln auf etwa 1,50 Meter Höhe an ausgewählten Stellen an, wo sie gut sichtbar sind. Sie sollen die Menschen dazu aufrufen, zur Blutspende vorbeizukommen.

Wir erreichen den einen oder anderen möglichen Spender nicht mehr. Das ist schon ärgerlich. Horst Klingberg

Zum Teil würden die Tafeln weggeschlagen, sodass sie nicht mehr wiederverwendbar sind oder der aufgebrachte Regenschutz werde entwendet oder aufgeschnitten. „Auch Banner werden vereinzelt mit scharfen Gegenständen aufgeschnitten“, erklärt Klingberg.

Brennpunkt am Bahnhof

Aktuell gibt es vier Banner in Schelklingen - „bei jedem zweiten Termin fällt eines aus“, so beschreibt der Vorsitzende das Ausmaß. Von den sechs Tafeln im Stadtgebiet würden jedes Mal etwa 80 Prozent komplett zerstört. Das betreffe vor allem das Stadtgebiet Schelklingen, mit Brennpunkt am Bahnhof. Die Tafeln außerhalb des Stadtgebiets seien meistens nicht betroffen. Auch aus anderen Orten habe er schon gehört, dass so etwas hin und wieder vorkomme.

„Wir haben echt ein Problem“, sagt Klingberg. Denn mittlerweile sei die Situation so, dass man sage: „Wir erreichen den einen oder anderen möglichen Spender nicht mehr. Das ist schon ärgerlich.“ Man habe schon Kontakt zu den Leuten gesucht, die oft in der Gegend sind. Sie hätten bisher aber nichts bemerkt und auch erst morgens die Zerstörungen entdeckt.

Ich gehe davon aus, dass es grundlose, mutwillige Zerstörungswut ist. Horst Klingberg

„Wir werden diese und auch weitere Manipulationen an unseren Hinweistafeln zur Anzeige bringen“, betont Klingberg. Zweimal habe man die Zerstörungen bereits bei der Polizei angezeigt. Doch bisher ohne Erfolg.

„Ich gehe davon aus, dass es grundlose, mutwillige Zerstörungswut ist“, sagt er. Dabei sei den Tätern wohl nicht bewusst, dass man mit Blutspenden Leben retten könne. „Blut wird zum Beispiel gebraucht für Menschen mit schweren Operationen.“ Das sei den Leuten, die so etwas machen, wahrscheinlich nicht bewusst.

Schlimm genug, dass man durch die zerstörten Schilder die so dringend nötigen Blutspender nicht erreicht - es kommt noch hinzu, dass, wenn man dauernd neue Tafeln oder Banner besorgen muss, das Geld irgendwann für andere wichtige Projekte fehlt, betont Klingberg und erklärt: „Die Leute schaden sich letztlich selbst.“

103 Spender vor Ort

Bei den Spendern, die am 23. Januar in die Stadthalle kamen, bedankt sich das DRK Schelklingen. „Wir konnten 103 spendenwillige Personen begrüßen“, teilt Klingberg mit. Nach dem Ausfüllen eines allgemeinen Fragebogen geht es für die Blutspender in Richtung Labor und danach zur weiteren Untersuchung mit einem persönlichen Gespräch beim Arzt. Die Blutabnahme selbst sei dann nach circa zehn bis 15 Minuten abgeschlossen. „Nach einer kurzen Ruhepause durften wir dann jedem Spender eine unser mittlerweile beliebten Vespertüten übergeben.“

Hier bilden wir auch unsere zukünftigen Einsatzkräfte in Wochenendkursen zum Sanitäter aus. Horst Klingberg

Im Rahmen der Blutspende informiere man die Menschen auch, wie man sich weiter für das DRK engagieren kann, sagt Klingberg. Man weise zum Beispiel auf die Übungsabende hin. Man suche immer Unterstützung bei Blutspendeaktionen und in organisatorischen Dingen. Auch im Bereich Sanitätsdienst habe man immer einen hohen Bedarf an Helfern. „Hier bilden wir auch unsere zukünftigen Einsatzkräfte in Wochenendkursen zum Sanitäter aus“, erklärt Klingberg und fügt hinzu: „Wir suchen auch dringend Leute, die den Internetauftritt für uns auf Vordermann bringen.“ Und es gebe noch viele weitere Sachen, bei denen man das DRK vor Ort aktiv unterstützen kann.