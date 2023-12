Schelklinger Gemeinderat wünscht sich eine neue Stadthalle schon 2027

Spätestens zum Schulbeginn im September 2027 soll sie fertig sein, die angedachte neue Stadthalle. Zehn Gemeinderäte von SPD, CDU und Freien Wählern haben durch ihre Unterschrift einen entsprechenden Antrag „aus der Mitte des Gemeinderats“ auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung vom Mittwoch gebracht. Nach ausführlicher Diskussion wurde der Antrag mit 17 Ja-Stimmen angenommen, fünf Räte stimmten mit nein, drei enthielten sich. In der Sache waren sich Bürgermeister Ulrich Ruckh und die Gemeinderäte einig. Die Stadthalle ist in die Jahre gekommen, es muss etwas geschehen. Bei der Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl hatte Ruckh die Fertigstellung eines Neubaus auf für das Jahr 2029 für realistisch erachtet. Jürgen Haas, SPD-Fraktionsvorsitzender hat unter dem Datum des 5. November einen „Antrag aus der Mitte des Gemeinderats“ formuliert, der von zehn Mitgliedern des Gremiums unter-zeichnet und mithin von der Verwaltung auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Darin fordern die Unterzeichnenden, dass die Verwaltung ermächtigt wird, die notwendigen Schritte einzuleiten, damit im September 2027 der Neubau der Stadthalle fertiggestellt ist.

Der Antrag, der in der Sitzung von Haas mündlich begründet wurde, kritisiert, dass trotz mehrjähriger Diskussion über eine neue Halle kein verbindlicher Ablaufplan vorliegt. „Eine Fertigstellung erst Ende dieser Dekade ist nicht mehr akzeptabel, da bereits jetzt schon der Schul- und Vereinssport mit einem absolut ungenügenden Zustand der Halle auskommen muss“, argumentierte Haas, der auch geschäftsführender Schulleiter ist. Er führte weiter aus, dass auch kulturelle Veranstaltungen unter dem Zustand der Halle litten. Mit dem Antrag solle eine Priorisierung des Hallenneubaus innerhalb der Haushalte angestoßen werden. Geprüft werden müsse, ob das Projekt extern erledigt werden kann und ob eventuell über Sponsoring Kosten für die Stadt abgefedert werden können. Haas fasste zusammen, „wir müssen Planungssicherheit schaffen“.

Fraktionsvorsitzender der CDU Heinz Zeiher, selbst Mitunterzeichner des Antrags, sagte, „wir von der CDU unterstützen den Antrag, wir benötigen eine neue Stadthalle. Wir wissen noch nicht einmal, ob der ausgesuchte Platz, auf dem alten Sportplatz neben der bestehenden Halle, rechtlich in Ordnung ist“. Insoweit stellte er auf den Lärmschutz ab. Bürgermeister Ruckh wies auf eine nichtöffentliche Sitzung des Gemeinderats vom Januar hin, in dem das einschlägige Lärmgutachten besprochen worden sei. Hiernach seien eine weitere Schalluntersuchung sowie Bauleitplanung erforderlich, sprich die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans. Die Verwaltung sei dabei, mögliche „KO-Kriterien“ zu prüfen. Auch Michael Strobl, Vorsitzender der Frei Wähler-Fraktion, sagte, „wir müssen heute Gas geben“. Rolf Sontheimer (SPD) zauderte, „am angedachten Standort kann man die Halle so nicht bauen“. Dem widersprach der Rathauschef, „die Lärmvorbelastung ist abgeprüft, zu prüfen bleibt, welcher Lärm vom Gebäude ausgeht und wie man diesen reduzieren kann“. Auch eine Generalsanierung der alten Halle würde Emissionen auslösen.

Für Jürgen Glökler (CDU) hatte ein Neubau zwar oberste Priorität, verbindliche Etappenziele würden aber fehlen. Außerdem tat er sich mit dem Enddatum 2027 im Antrag schwer. Insoweit erklärte Ruckh, dass die Verwaltung „Management auf Zu-ruf“ betreibe. Er zählte Projekte auf wie Feuerwehrhaus, Feuerwehrfahrzeuge, Hochwasserschutz, Hochbehälter, die Sanierung der Ortsstraßen und die Frage des Umgangs mit dem Alten Schulhaus: „es gewinnt immer, wer am schnellsten schreit. Für die Verwaltung ist das mehr Arbeit als wir leisten können“. Er wünschte sich, der Gemeinderat möge eine Priorisierung mit Zeitplänen festlegen.

Franz Müller (CDU), der den Antrag unterstützte, argumentierte, „wir müssen uns vor auswärtigen Besuchern fast schämen für die Stadthalle“. Er fragte, ob im Falle der Zustimmung zum Antrag ein Zurück zur Sanierung möglich sei, falls sich zeige, dass der Neubau nicht realisierbar ist. Dies bejahte Ulrich Ruckh für den Fall des Auftauchens neuer Sachverhalte. Auf Frage des Rathauschefs im Hinblick auf die Verfahrensdauer, ob der Antrag als Appell gedacht sei oder einen verbindlichen Termin beinhalte, sagte Jürgen Haas, „wir haben den Caterer noch nicht bestellt. Mit seinem Votum hat der Gemeinderat mit deutlicher Mehrheit die Stadthalle priorisiert und damit den Ball ins Spielfeld der Verwaltung geschossen.