Schelklinger Gemeinderäte auf Waldbegehung

‐ Der Schelklinger Stadtwald mit seinen 1047 Hektar Fläche wirft verhältnismäßig wenig Gewinn ab. In den kommenden zehn Jahren soll zudem die Entnahme verringert werden. Diese Punkte waren Thema in der Gemeinderatssitzung am 14. Juni. Auf Wunsch einiger Gemeinderäte hat nun am Donnerstag eine Waldbegehung stattgefunden. Bürgermeister Ulrich Ruckh und etliche Gemeinderäte konnten sich dabei vor Ort ein Bild vom Zustand des Waldes machen.

Jan Duvenhorst, Fachbereichsleiter Forst & Umwelt beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis, und Revierförsterin Schirin Acher fuhren die Gruppe nach einer kleinen Einführung zu verschiedenen Punkten im Stadtwald. Beim Treffpunkt vor dem Musikerheim ging Jan Duvenhorst auf die Eckdaten des Stadtwaldes ein. So sei die Stadt Schelklingen im Alb-Donau-Kreis hinter Ehingen der zweitgrößte Waldbesitzer. Für die kommenden zehn Jahre sei ein Hiebsatz von 49.000 Festmetern geplant. Eingeschlagen wurden im letzten Jahrzehnt 58.400 Festmeter Holz, geplant war für diesen Zeitraum ein Hiebsatz von 60.700 Erntefestmetern. Angesichts der zunehmend extremen Witterungsbedingungen sowie anhaltender Dürreperioden sei davon auszugehen, dass der Zuwachs künftig geringer ausfällt als in vergangenen Dekaden. Daher sei die Absenkung des geplanten Hiebsatzes erfolgt. Ein weiterer Grund für die Absenkung sei die erfolgte Verjüngung des Bestands. Hinzu komme die Tatsache, dass viel Altholz im Bestand sei, also Bäume mit 130 und mehr Jahren Lebensdauer, wobei im Alter der Zuwachs abnehme. Die Quote der zufälligen Nutzung dürfte auf 20 Prozent steigen, früher üblich waren zehn Prozent. Das betrifft die notwendige Entnahme von Käfer- und Sturmholz. Die Vorratsfestmeter von 275 pro Hektar seien unterdurchschnittlich.

Jan Duvenhorst sprach ausdrücklich von einem „bewussten auf die Bremse treten“, um den Beständen die Möglichkeit zur Erholung zu geben. „Wir wollen die Baumartenvielfalt fördern. Bäume, die von selbst kommen, mögen offensichtlich den Standort. Auch das wollen wir mitnehmen“, so der Experte, der abschließend auf den Mehraufwand aufgrund von Wildverbiss verwies. Sodann setze sich ein Convoy in Richtung Hartenbuch, Hafnerhölzle, Eichhülen und Schachenheide in Bewegung.

Beim ersten Halt im Hartenbuch zeigte sich ein 130 Jahre alter Buchenbestand, den die Teilnehmer deutlich jünger eingeschätzt haben. Duvenhorst erklärte, dass erst ab einem Stammdurchmesser von 60 Zentimeter gute Erträge von 100 Euro pro Festmeter zu erwarten seien. Den Bäumen bescheinigte er eine gute Vorpflege. Jedoch könne aus dem Gebiet weniger Holz geholt werden, als man für das Alter erwartet. Die Buche, die schon Blätter warf, sei wenig klimastabil. Sie komme eher mit Schattensituationen klar als mit Sonne und Hitze. Das reguläre Erntealter der Buche betrage 80 Jahre. Duvenhorst sagte, „der ökologische Wert steigt, wenn der Holzwert sinkt“. Gute Buche sei für Möbel geeignet, weniger gute Buche werde als Brennholz verkauft.

Im Hartenbuch gab es einen zweiten Halt mit Buchen mit einem durchschnittlichen Alter von 80 Jahren, wobei der Eindruck eines Mischwaldes vorherrscht. Früher habe es hier mehr Fichten gegeben, die meisten seien jedoch wegen des Borkenkäfers entnommen worden. Das Ziel sei es, hier einen Mischwald zu erhalten, Ahorn sei einzubringen, gute Buchen würde man fördern. Neben der Buche würde auch die Fichte Schatten lieben, während Ahorn und Eichen das Licht bevorzugen. Für alle Bäume gelte, „solange der Baum nach Licht giert, wird er nicht dicker“. Schirin Acher ergänzte, dass es sich bei diesem Standort nie um einen guten Fichtenstandort gehandelt habe. Der Hang, Weißjura mit wenig Boden, sei für die Fichte zu trocken. Fehle es an einer guten Wasserversorgung, werde die Fichte anfällig für den Borkenkäfer.

Die dritte Station im Hartenbuch lag etwas höher, Buche, Ahorn, Birke und Nadelholz prägten hier das Bild. Hier sei Jungbestandspflege notwendig, so Jan Duvenhorst, da es in den letzten zehn Jahren erheblichen Verjüngungszugang gegeben habe. Auf Frage von Gemeinderat Franz Müller (CDU) erläuterte Duvenhorst, dass Restholz aus der Holzindustrie als Brennholz eingesetzt werden, aber eine Abholzung für Brennholz unterbleiben sollte.

Im Hafnerhölzle standen eng aufeinander viele dünne Stämme mit einer Höhe von 13 bis 15 Meter. Jan Duvenhorst erklärte, dass man im Umkreis der stärksten Bäume zur Förderung deren Wachstums fünf Meter Freiraum schaffen müsse. Schirin Acher benannte insoweit drei starke Ulmen.

Das Gebiet Eichhülen zeigte sich geprägt von einer Erstaufforstung mit Fichten vor 60 bis 70 Jahren auf einer früheren Schafbeweidung. Der Standort sei jedoch nicht für Fichten geeignet. Dafür würden die Bäume aber gut dastehen. Geplant sei für die Zukunft die Einrichtung von Mischwald mit Ahorn, Buche, Eiche und Kiefer, die sich alle von selbst schon eingenistet haben. Wegen des freien Betretungsrechts des Waldes sei eine Einzäunung nur zum Schutz vor Wildverbiss zulässig. Jan Duvenhorst ergänzte, „wenn die Jagd stimmt, braucht es keiner Einzäunung“.

Auf der Schachenheide fand die Gruppe Fichten und Douglasien vor. Ohne Pflanzung waren Eichen, Ahorn und Douglasien aufgegangen. Die Douglasie gelte als Nadelbaum der Zukunft, sie sei jedoch harziger als die Fichte. In Teilen könne sie die Fichte ersetzen, da sie witterungsbeständig sei, zuum Beispiel für Dielen oder Fensterläden. Dem Anpflanzen von Mittelmeerbäumen würden die Spätfröste auf der Alb entgegenstehen.