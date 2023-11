Regenüberlaufbecken und Kanalinspektionen: Die Stadt Schelklingen muss Geld in die Hand nehmen und kann sich hierfür nicht auf Fördermittel stützen. Räte kritisieren die fehlende Hilfe. Einmal mehr verurteilen sie auch die Vorfälle in Ingstetten, als ein Ölausfluss um ein Haar zur Verunreinigung des Grundwassers geführt hätte.

Im Schelklinger Teilort Justingen braucht es Nachrüstungen am Regenüberlaufbecken. Dies soll mit einer Regenwasserbehandlungsanlage geschehen. Nun hat der Gemeinderat den Auftrag hierfür an die Straßen- und Tiefbau-Firma Hanna aus Ehingen-Stetten vergeben. Der Angebotspreis liegt bei etwa 466.500 Euro - von den insgesamt fünf eingegangenen Angeboten sei dies das günstigste gewesen, teilte Markus Schmid vom Stadtbauamt mit. Mit dem Angebot liegt die Stadt Schelklingen unter dem im Haushaltsplan 2023 kalkulierten Preis von 500.000 Euro. Mit den Arbeiten kann, je nach Witterung, im Frühjahr 2024 begonnen werden.

Ärger über fehlende Fördermittel

Für Unmut bei den Schelklinger Stadträten sorgte einmal mehr die Tatsache, dass für die Nachrüstung in Justingen keine Fördermittel zur Verfügung stehen. Dies hatte das Regierungspräsidium Tübingen mitgeteilt. „Dass wir für eine Maßnahme, die wir machen müssen, keine Förderung erhalten, ist ein großer Wermutstropfen“, sagte Jürgen Glökler, Ortsvorsteher von Hausen. „Es wird uns gesagt, dass wir das machen müssen. Aber Geld gibt es nicht“, ärgerte sich auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Jürgen Haas.

„Wir müssen froh sein, dass die Preise derzeit niedrig sind.“ Kommunen bräuchten an der Basis wieder mehr Unterstützung seitens des Bundes, forderte Haas. „Die Verpflichtung ist beachtlich“, meinte auch CDU-Stadtrat Paul Glökler. Das Regenüberlaufbecken in Justingen sei nicht die erste Maßnahme, welche die Stadt in diesem Jahr umsetzen müsse. So habe beispielsweise auch die Sammelkläranlage hohe Kosten gefordert.

Kanäle im Stadtgebiet sollen gereinigt werden

Weiter stimmten die Räte zu, Kanäle im Stadtgebiet zu reinigen und mit einer Kamera zu befahren. Für rund 236.000 Euro wird das Ingenieurbüro „Pirker & Pfeiffer“ aus Münsingen mit den Arbeiten beauftragt. Kanaldatenbanken der Stadt Schelklingen müssen aktualisiert werden, um das Kanalnetz wieder voll funktionsfähig zu bekommen. Des Weiteren wird die Firma die Kanalreinigung und Inspektion überwachen, ebenso den Zustand der Haltungen und Schächte bewerten und ein Sanierungskonzept entwickeln.

Betreiber kommunaler Abwasseranlagen müssten nach der neuen Eigenkontrollverordnung die Abwasserkanäle regelmäßig prüfen, teilte Schmid den Stadträten mit. Mit den Vorarbeiten zur Ausschreibung der Kamerabefahrung kann umgehend begonnen werden. In den kommenden drei Jahren werden auf diese Weise die insgesamt 53 Kilometer Abwasserkanäle im Stadtgebiet befahren - 2024 soll es im Oberen Schmiechtal beginnen.

Ölausfluss in Ingstetten ging nicht ins Grundwasser

Insgesamt wurde den Stadträten einmal mehr deutlich: Abwasserprojekte sind von großer Wichtigkeit. Umso größer sei doch der Skandal, der sich Anfang November im Teilort Ingstetten ereignet hätte, sagte CDU-Stadtrat Paul Glökler. Damit spielte er auf den Vorfall an, bei dem ein bislang Unbekannter mehrere Fässer Altöl in einen Schrottcontainer am Sportplatz gekippt hatte. Etwa 200 Liter Öl waren auf den Schotter des Parkplatzes sowie ins umliegende Gras geflossen.

Durch den Einsatz der Containerfirma sowie von Polizei und Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert und die Erde ausgebaggert werden. „Wir gehen davon aus, dass nichts ins Grundwasser gegangen ist“, teilte Ingstettens Ortsvorsteher Dieter Schmucker mit. Infos, wer hinter dem Vorfall stecke, habe die Stadt noch nicht, sagte Bürgermeister Ulrich Ruckh. Besonders ärgere ihn die Gewissenslosigkeit einiger Menschen. „Eine kleine Minderheit sorgt dafür, dass man solche Dinge wie einen Container irgendwann nicht mehr öffentlich anbieten kann“, so Schelklingens Bürgermeister.