Schelklingen präsentiert seine Denkmäler

Die Stadt Schelklingen öffnet zum Tag des offenen Denkmals am 10. September die besonderen Denkmäler im Stadtgebiet. Dazu hat das Tourismusbüro der Stadt zusammen mit den touristischen Partnern, ortsansässigen Vereinen und engagierten Ehrenamtlichen ein vielfältiges Programm zusammengestellt.

Rund um den Hohle Fels präsentieren sich mit verschiedenen Infoständen das Landesamt für Denkmalpfleg, der UNESCO–Welterbe–Behörde, und viele mehr. Dabei gibt es spannende Aktionen für die Besucherinnen und Besucher. Zum Beispiel ein Steinequiz für Groß und Klein und die Kinder–Mitmachaktion „Kieselsteine bemalen“. Rudi Walter zeigt zudem, wie die Menschen vor 40.000 Jahren Elfenbein bearbeitet haben. An einem Stück Mammutelfenbein kann man sich selbst ausprobieren. Auch Musik spielte damals schon eine Rolle. Zusammen mit Silke Hofmann werden Schwirrhölzer gebastelt, die einen besonderen Ton erzeugen.

Die Funde der letzten Jahre aus dem Hohle Fels werden von der Universität Tübingen vorgestellt. Im Hohle Fels selbst finden alle 30 Minuten von 10 bis 16.30 Uhr kostenfreie Führungen statt. Neu in diesem Jahr ist ein kostenfreier Shuttle–Service mit dem Blautopfbähnle, der zwischen dem Urgeschichtlichen Museum Blaubeuren, der Fundstelle Hohle Fels Schelklingen und dem Bahnhof Schelklingen pendelt. So können in der Schelklinger Kernstadt das Historische Stellwerk 1, die St.-Afra–Kapelle, der Schlossturm und das Stadtmuseum besucht werden. Auch Teuringshofen und Hütten sind wieder mit von der Partie und öffnen die Türen vom Historischen Pumpwerk, Dorfhaus, Biosphäreninfozentrum mit Wildkräutergarten und den Schlosskeller des Schlosses Hohenjustingen.