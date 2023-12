Schelklingen nach dem Zweiten Weltkrieg

Die ersten 25 Jahre der Stadt Schelklingen nach Kriegsende sind Inhalt einer neuen Schrift der Museumsgesellschaft Schelklingen. Es geht darin um das Alltagsleben der Menschen in der Kleinstadt, die von innerstädtischem Handel und Gewerbe und damit breiten Versorgungsmöglichkeiten direkt vor der Haustür geprägt war. Das änderte sich ab 1970 massiv. Das 75-seitige Buch umfasst rund 30 Seiten Text, 20 Seiten Tabellenteil zu den Geschäftsleuten und 25 Seiten mit Fotos.

Durch die Aufnahme von Heimatvertriebenen und Flüchtlingen aus dem Osten wuchs Schelklingen enorm. Die Aachstadt lag in der französischen, Blaubeuren in der amerikanischen Besatzungszone. Die Grenze befand sich am Tiefental, aber der Schlagbaum bereits an der Blaubeurer Straße/Ecke Grenzstraße, die dadurch ihren bleibenden Namen erhielt.

Fünf Autoren taten sich zusammen und schrieben die Umstände im alten Schelklingen vor der massiven Umbauwelle aufg, um Erinnerung bei den Älteren zu wecken und Geschichte für die Nachgeborenen sichtbar zu machen. Die Idee dazu hatte Winfried Hanold vor elf Jahren bei einem Italien-Urlaub. Das Treiben der Einwohner im Urlaubsort, Gespräche vor den Geschäften und der Plausch durch offene Geschäftsfenster erinnerten ihn an seine Jugend in Schelklingen. Noch am Urlaubsort unternahm er die ersten Aufzeichnungen über die Schelklinger Vergangenheit.

Das Buchprojekt benötigte noch die Mitautoren Emi Rade, Franz Rade, Hans Rade und Rosemarie Schuh, um vor drei Jahren auf eine Veröffentlichung hinzuarbeiten. Die fünf Autoren erzählen aus ihrem persönlichen Erleben in der Jugend beziehungsweise Franz Rade aus der Zeit als junger Erwachsener. „Lücken lassen sich nicht vermeiden“, warnte Winfried Hanold bei der Buchvorstellung vor. Themen im Textteil sind die Versorgung mit Lebensmitteln, Gastronomie, der tägliche Bedarf, Bildung und Mobilität sowie im Statistikteil Handel und Gewerbe im Überblick.

Im Museumscafé während des Nikolausmarkts erfolgte die Vorstellung der Schrift mit dem Titel „ Schelklingen - Aufbruch und Wandel einer schwäbischen Kleinstadt - Die ersten 25 Jahre nach 1945“. Winfried Hanold erinnerte an einen elterlichen Spruch aus seiner Jugend bei sonntäglichen Waldspaziergängen: „Guck au, dass se ett so schieaget, sonst hand se dr ganze Zementstaub an de Hosa.“ Damals wie heute überragt das Zementwerk die Stadt. Der Zementstaub ist verschwunden. Auf der Titelseite erhielten die Schelklinger Häuser künstliche rote Dächer verpasst.

Das Bildmaterial erinnert an verschwundene Geschäfte, Gebäude und Gegebenheiten wie etwa das „Scharfe Eck“ vor der Marktstraßenneugestaltung. Außerdem gab es früher zweistellige Telefonnummern, wie Geschäftswerbungen zeigen. Die Statistik über Betriebe und Gewerbetreibende führt die längst in Schelklingen fast vollständig ausgestorbenen Landwirtschaften der Nachkriegszeit auf. Für die medizinische Erstversorgung werden noch die Gemeindeschwestern der Vinzentinerinnen im Spital genannt. In den ersten 25 Nachkriegsjahren werden zum Beispiel eine Gärtnerei, eine Schneckenannahmestelle, Kinos und immer wieder Zahnärzte aufgeführt.

Zu haben ist das Druckwerk in DIN-A4 zum Schwabenpreis von nur fünf Euro im Museum und auf Nachfrage bei den Vorstandsmitgliedern der Museumsgesellschaft Schelklingen „Verein für Heimatgeschichte“. Hanold nennt es einen „Anerkennungspreis“, um sich für die Unterstützung der Schelklinger durch ihr Bildmaterial zu bedanken. Die Druckauflage des Büchleins umfasst 300 Stück. Als Kontakt werden die Postanschrift Bahnhofstraße 3, die Mailadresse [email protected] sowie und die Internetadresse www.museum-schelklingen.de genannt.