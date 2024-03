Ruckh äußert sich zum Haushaltsbeschlusses

Bei drei Neinstimmen hat der Gemeinderat am Mittwoch den Haushalt der Stadt Schelklingen für das Jahr 2024 verabschiedet. Bürgermeister Ulrich Ruckh hat in einer ausführlichen Rede die Zusammenhänge des kommunalen Haushalts mit den Krisen der aktuellen Zeit skizziert. Für ihn war die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden in der Verwaltung wichtig.

In zwei nichtöffentlichen Sitzungen und einer öffentlichen Haushaltsvorberatung haben sich die Zahlen für den aktuellen städtischen Haushalt herauskristallisiert. In der abschließenden Haushaltsdebatte ging es weniger um Details, vielmehr waren grundsätzliche Erwägungen Thema der Haushaltereden. Bürgermeister Ruck sagte, „die Stadt investiert mit diesem Haushalt vor allem in die Sicherheit ihrer Bürger, Bildung, Abwasserbehandlung, Glasfaser und damit in die Zukunft“.

Die 20-er Jahre seien geprägt von großen Krisen, Konflikten und weltweiten Kriegen. „Der gnadenlose Vernichtungskrieg Putins in der Ukraine hat dazu beigetragen, dass nicht nur die Energiepreise enorm gestiegen sind, sondern dass sehr viele unserer Mitbürger mit großen Reallohnverlusten und Teile der Industrie um ihre Konkurrenzfähigkeit kämpfen“, so der Bürgermeister. Dass durch diese Entwicklungen auch die Kommunen getroffen sind, machte er an den steigenden Ausgaben der Kommunen bei sinkenden Einnahmen fest. Die Kommunen müssten umsetzen, was in Brüssel, Berlin und Stuttgart beschlossen wird. Die Spielräume der Kommunen für freiwillige Aufgaben würden enger, Bürger könnten die Verwaltungsabläufe nicht mehr nachvollziehen.

Ruckh brachte es auf den Punkt, „irgendwann gibt halt die beste Kuh keine Milch mehr“. Im Hinblick auf die hohe Zahl geflüchteter Menschen und die Notwendigkeit, ihnen eine vorübergehende Heimat zu bieten, zitierte Ruckh den früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck, „unsere Herzen sind weit, doch unsere Möglichkeiten begrenzt“. Ergänzend sagte er, „diese Wahrheit spüren wir auch in Schelklingen“. Hierzu zitierte er den Präsidenten des Gemeindetags Baden-Württemberg, Steffen Jäger, „das Benennen von Realitäten ist niemals das Bedienen von rechtspopulistischen Narrativen“. Zusammenfassend sagte der Rathauschef hierzu, „die Kluft wird besonders von rechtsextremen Populisten ausgenutzt um die Ängste und Sorgen der Menschen für ihre verfassungsfeindlichen Zwecke zu instrumentalisieren“. Nicht zuletzt im Hinblick auf den Ganztagesanspruch in der Primarstufe ab 2026 mahnte Ruckh an, die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern müsse im hart umkämpften Arbeitsmarkt der Stadt die besten Köpfe bringen.

Mit dem Haushalt 2024 will Schelklingen rund 4,7 Millionen Euro investieren, davon rund drei Millionen in den Neubau des Hochbehälters der Wasserversorgung. Der Erhalt von Bausubstanz nimmt 1,4 Millionen Euro in Anspruch. Um Firmen zu Investitionen am Ort zu gewinnen, dürften Bauanträge nicht über ein Jahr dauern, mahnte Ruckh. Abschließend zeigte er sich zuversichtlich, dass die Stadt auch in Zukunft in bewährter, wertschätzender Weise agieren wird. „Sparen ist die Kunst, auf das zu verzichten, was Du willst, um das zu bekommen, was Du brauchst“, so die Worte des Bürgermeisters in einem Zitat von Walter Slezak.

Für die CDU-Fraktion nahm deren Vorsitzender Heinz Zeiher Stellung. Wenngleich er beklagte, dass im Ergebnishaushalt mit einem Minus von 336.000 Euro keine schwarze Null erreicht werde, sei es in den Vorjahren doch jeweils besser gelaufen als erwartet. Die Kommune werde durch die Steigerung der Pflichtaufgaben zum Erfüllungsgehilfen des Staates degradiert. Er beklagte Engpässe in der Kinderbetreuung und in der Wohnraumgestaltung. Angemahnt hat er Maßnahmen zum Erhalt von Straßen und Plätzen, Hochwasserschutz, Regenwassermanagement, ein Wärmenetz für die gesamte Bürgerschaft, den Neubau der Stadthalle sowie die Sanierung des Hauses 1904. Das Schlössle müsse vor dem Verfall bewahrt, die Planung für ein Gewerbegebiet vorangetrieben werden. Zur Entlastung der Verwaltung empfahl er, Baulanderschließung- und Vermarktung extern zu vergeben.

Jürgen Haas, Vorsitzender der SPD-Fraktion, mahnte die Stärkung des Tourismus an: „Dazu gehören unsere drei Weltkulturerbe-Auszeichnungen aber auch Wohnmobilstellplätze am Hohlen Fels.“. Auch er streifte das Areal hinter der KITA in Schelklingen, bezüglich dessen schon Heinz Zeiher größere Wohneinheiten gefordert hat. Auch Haas ging auf den Unterhalt von Straßen ein und nannte die Pflasterung vor dem Rathaus. Von den Freien Wählern gab Dieter Schmucker eine „private Anmerkung“ ab. Darin kritisierte er zu viele freiwillige Aufgaben im Haushalt, „wenn wir das nicht in Ordnung bringen, geht nicht einmal mehr der Neubau der Stadthalle“. Über mehr Gewerbe sollten die Einnahmen erhöht werden. Er stimmte gegen den Haushalt, ebenso wie Paul Glökler und Werner Meixner von der CDU. Bei Enthaltung von Glökler hat der Gemeinderat dem Wirtschaftsplan zur Wasserversorgung zugestimmt.

Marcel Kley hat dem Gremium die Neufassung der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr, die Änderungen der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Neufassung der Feuerwehrsatzung erläutert. Die Änderungen, die mit Erhöhungen der Sätze einhergehen, wurden jeweils einstimmig beschlossen.

Ortvorsteher Dieter Schmucker aus Ingstetten äußerte erneut Unverständnis darüber, dass die Regionalverbände Neckar-Alb und Donau-Iller, letzterer entgegen einer ursprünglichen Einschätzung, die Einwendungen des Ortschaftsrats gegen Windräder nahe an der Ortschaft nicht berücksichtigt hätten. Für Samstag, den 27. April lud Bürgermeister Ruckh für 15 Uhr zur Fahrzeugweihe in die Heinrich-Bebel-Halle Ingstetten ein. Dort wird bei Essen und gemütlichem Beisammensein das neue Feuerwehrfahrzeug der Abteilung Ingstetten vorgestellt.