Raus aus dem Labor und auf die Wiese

Schelklingen / Lesedauer: 4 min

Gruppenbild mit Archäologennachwuchs und Speer: Hannah Huber (von links), Keiko Kitagawa, Jose-Miguel Tejero, Joachim Martz, Luc Doyon, Rudi Walter, Robin Andrews und Nico Magliozzi. (Foto: Elisabeth Sommer )

Raus aus dem Labor, ab auf die Wiese zu realitätsnahen Tests. Welche unterschiedlichen Beschädigungen ergeben sich an Pfeilen und Speeren, an Pfeilspitzen und Speerspitzen aus Knochenmaterial, wenn Tiere in freier Wildbahn erlegt werden, wie das die Jäger in der Eiszeit taten?

Veröffentlicht: 27.07.2023, 17:30 Von: Elisabeth Sommer