Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach Hans Gaub aus Schelklingen

Der Vermisste heißt Hans Gaub und ist 85 Jahre alt. Er befindet sich derzeit in einem Seniorenheim in Schelklingen, wie die Polizei mitteilt.

Einer Pflegekraft war bei einem Kontrollgang am Morgen des Neujahrstages gegen ein Uhr aufgefallen, dass der Bewohner fehlt. Sie alarmierte die Polizei.

Seit diesem Zeitpunkt suchen sowohl die Polizei als auch die Rettungshundestaffeln nach dem Vermissten.

Auch ein Polizeihubschrauber war bereits zwei Mal erfolglos im Großraum Schelklingen zu Suchmaßnahmen im Einsatz.

Die Personenbeschreibung zu dem Vermissten:

ca. 175 cm groß

schlanke Statur

kurze, graue Haare

dunkle Hose und Fleecejacke

Führt Rollator und Reisetasche mit sich

Wechsel der Bekleidung möglich

Der Vermisste ist an Demenz erkrankt. Die Angehörigen schließen die Möglichkeit nicht aus, dass er zur Nachtzeit von Schelklingen nach Münsingen zu seinem Wohnort gehen wollte und sich verlaufen hat und sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Polizei fragt:

Wer hat Herrn Hans Gaub im Laufe des heutigen 1. Januar 2024 gesehen?

Wer weiß, wo er sich aufhält?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ulm unter der Telefon-Nr. 0731/1880 oder an jede andere Polizeidienststelle.