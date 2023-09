Pilz-Exkursion mit Expertem

Das Biosphären-Informationszentrum Schelklingen-Hütten bietet am 8. Oktober und am 15. Oktober eine Pilz-Exkursion an. Dabei zeigt und erklärt der Pilzexperte Jürgen Marqua verschiedene Pilzarten.

Je nach Witterung können auf dieser Exkursion interessante Arten verschiedener Pilzgattungen gefunden werden: holzabbauende Baumpilze, Giftpilze, Pilze für Speisezwecke und an Pflanzen parasitierende Pilze. Jürgen Marqua demonstriert die Formen- und Farbenvielfalt und vor allem die wichtige ökologische Funktion von Pilzen. Gift- und Speisepilze werden anschaulich erklärt. Zur Wanderung dürfen auch schon vorab gesammelte Pilze in Körben mitgebracht werden, die dann bestimmt und sortiert werden.

Die Veranstaltung beginnt um 13.30 Uhr und dauert etwa drei Stunden. Treffpunkt ist am Infozentrum Hütten. Von dort aus geht es in Fahrgemeinschaften zum Veranstaltungsort.

Die Exkursion ist geeignet für Kinder ab 6 Jahren. Um eine Anmeldung bis spätestens 1. Oktober beziehungsweise 8. Oktober bei Jürgen Marqua (Telefon 07391/757797, Mail [email protected]) wird gebeten. Die Teilnahme an der Exkursion ist kostenfrei, um eine Spende wird gebeten.