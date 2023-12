Neues Buch zu den ehemaligen Militäreinrichtungen in Ingstetten und Justingen

Ein neues Buch ist erschienen, in dem ehemaligen Militäreinrichtungen in Ingstetten und Justingen vorgestellt werden. Am 1. April 2023 feierte das ehemalige Remontedepot Breithülen den 125. Geburtstag. Es war der Anlass für Autor Joachim Lenk, ein Buch über mit dem Titel „Pferde, Panzer, Pulver und Piloten“ den ehemaligen Ausbildungsbetrieb für Militärpferde zu schreiben. Außerdem gibt es weitere Kapitel über militärische Einrichtungen, die zwischen 1898 und 2009 rund um den ehemaligen Truppenübungsplatz Münsingen existiert haben.

So wird zum Beispiel die Geschichte der ehemaligen Feldflugplätze Magolsheim und Justingen sowie die der Jägermessstellung Aesop in Donnstetten beleuchtet. Auch werden die einstigen Außenfeuerstellungen unter anderem in Feldstetten, Ingstetten, Sontheim, Laichingen, Suppingen und Justingen vorgestellt.

Weitere Themen sind unter anderem die deutsche Standortmunitionsniederlage Ingstetten sowie das benachbarte französische Munitionsdepot (Dépôt d’armée 61). Zuguterletzt wird die Geschichte der Richtfunk-Schaltstelle Dullenwang in Zainingen unter die Lupe genommen.

Das Buch „Pferde, Panzer, Pulver und Piloten“ (ISBN: 978-3-941453-40-1) hat 288 Seiten mit mehr als 600 Fotos, Postkarten und Abbildungen. Infos/Bestellmöglichkeiten beim Wiedemann Verlag (Telefon 07381/2090) und unter www.Breithuelen.de.