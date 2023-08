Neue Ergotherapiepraxis in alten Mauern

Die Ergotherapeutinnen Vanessa Keller (28) aus Schelklingen–Hütten und Anna Schaude (29) aus Allmendingen–Ermelau haben den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Die Kolleginnen und Freundinnen siedeln sich in Schelklingen an der Ehinger Straße 16 mit ihrer Praxis an. Gute Vorbilder in Sachen Selbstständigkeit besitzen beide: Vater Frank Keller ist nebenan Geschäftsführer der Firma „K + B“ und Schaudes führen auf der gegenüberliegenden Seite der Bundesstraße B492 ihr Autohaus.

Jahre hätten die Überlegungen doch gebraucht, sich selbstständig zu machen. Zum Monatsanfang geht es nun richtig los. Noch suchen die jungen Frauen einen Namen für ihre Praxis, die sie vorerst als „Ergotherapiepraxis nach dem Münch–System“ betiteln. Physiotherapeut Bernhard Münch aus Ennahofen war zur Eröffnungsfeier am Wochenende anwesend. Er hat das Münch–System vor Jahrzehnten entwickelt und in den beiden jungen Frauen Lizenznehmerinnen für diese spezielle Technik in der Patientenbehandlung.

Sie arbeiten nicht mit Krankenkassen zusammen, „es ist eine private Therapiepraxis“, betont Vanessa Keller. Das habe mit der Zeitvorgabe der Kassen zu tun, die für das Münch–System zu kurz bemessen ist. „Schon das Aus– und Ankleiden der Patienten verbraucht Zeit“, schildert Keller. Anstatt einer halben Stunde wird bei ihnen eine Stunde angesetzt, um nicht nur Symptombehandlung zu betreiben, sondern die tiefliegende Muskulatur zu bearbeiten und Ursachenforschung zu unternehmen. Bekanntlich können Schmerzen ausstrahlen und ein Muskel sich verhärten, dessen Funktion ein anderer übernimmt, der ebenfalls irgendwann überlastet ist. Sie wollen Abhilfetipps geben, und der Patient sollte daheim Übungen machen. Grob gesagt, vier bis sechs Konsultationen nötig, mit entsprechendem Zeitabstand, versteht sich, um Änderungen, möglichst Besserung natürlich, festzustellen. Ziele: Operationen und Medikamente ausschließen, zumindest so lange wie möglich vermeiden.

Vanesse Keller und Anna Schaude haben drei Jahre lang in Dornstadt beim Diakonischen Institut für soziale Berufe den Beruf der Ergotherapeutin gelernt. Anschließend waren beide in einer Ehinger Ergotherapiepraxis beschäftigt. Vanessa Keller lernte das Münch–System durch die Behandlung eines Verwandten kennen. Anna Schaude suchte mit einer ihre Patientinnen Verbesserung bei Münch. „Entweder gehen beide oder keine“, lautete das Motto der Arbeitskolleginnen. Sie gingen beide mit der Absicht der Selbstständigkeit und legten zunächst eine Praxiszeit bei Münch auf den Lutherischen Bergen ein.

„Es ist wie eine große Familie“, schwärmt Vanesse Keller von der dortigen Praxis und den Kontakten zu den anderen mehr als zehn Lizenznehmern. Weitere Kollegen gibt es im Alb–Donau–Kreis, in Laupheim, Aitrach, Reutlingen und Celle/Niedersachsen. Zur Eröffnung bot Bernhard Münch Vorträge an, es gab Besichtigungen in den Praxisräumen, einen Sektempfang, Häppchen, eine Verlosung, eine Freundin gab an einem Carrettino Waffeleis aus, Anna Schaudes Freund Fabian Hirschle, auch Sohn aus einem Selbstständigenhaushalt, zauberte für die Gäste Zuckerwatte in verschiedenen Geschmacksrichtungen.

Nun sind die beiden Freundinnen mit ihrer Praxis in einem der schönsten Häuser Schelklingens angesiedelt, der vormaligen Villa Rall, jetzt Villa Keller. Diese hatte 1906 der Textilunternehmer Rall bauen lassen und sie ähnelt dem 1904 entstandenen Schelklinger Schulhaus, das als einziges Gebäude im Stadtgebiet in diesem Baustil in öffentlicher Hand ist und die Gemüter beschäftigt, weil die Einen für den Abriss eines alten Schulhauses sind und die Anderen für den Erhalt eines schönen Jugendstilgebäudes plädieren. In der Villa Rall war später Zeiss mit einer Kantine heimisch. Nach der Sanierung der Villa Keller 2002 richtete die Firma Cooper als Mieter Büros ein. Vor dem Einzug der Ergotherapie war mehrere Jahr lang Moritz Steiger mit seiner IT–Firma „apple’juice“ eingemietet, ehe er ins Büro in seinem Neubau umzog.

Die Jungselbstständigen verzichten vorerst auf einen Festnetzanschluss und nutzen ihre Handys, 0160/2431683 (Keller) und 0175/2086205 (Schaude). Auskunft zur Ergo-Praxis gibt die gemeinsame Internetseite