mit steigenden Schülerzahlen

Von einem positiven musikalischen Bericht hat Musikschulleiter Hans Mohr von der Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen im Schelklinger Gemeinderat gesprochen. Die Fluktuation aus der Zeit der Pandemie ist beendet, steigende Schülerzahlen sprechen für sich. Finanziell steht die Schule noch gut da, mittelfristig muss sie sich Gedanken über die Finanzierung machen.

„Die Schülerzahlen entsprechen dem Vorjahresniveau, mit steigender Tendenz“. Mit diesen Worten eröffnete Hans Mohr im Gemeinderat den Bericht des Musikschulleiters, den er ausdrücklich als positiven musikalischen Bericht bezeichnete. Ergänzend sagte er, „der postcoronabedingte Schülerschwund scheint aufgehalten. Die Nachfrage nach unseren musikalischen Angeboten ist größtenteils gut“. Die Ressourcen aller 39 Lehrkräfte seien größtenteils ausgeschöpft. Lediglich die musikalische Früherziehung sei im laufenden Schuljahr schwächer nachgefragt: „Hier wirkt das Konkurrenzangebot SBS - Singen-Sprechen-Bewegen, das vom Land Baden-Württemberg gefördert wird und während der Betreuungszeiten im Kindergarten stattfinden kann.“

Als problematisch wertete Mohr die Tendenz, dass Anmeldungen nicht zum offiziellen Anmeldeschluss am 15. Juli erfolgen, sondern häufig zu Beginn oder während eines Schuljahres. Dies wertete er als Ausdruck des Zeitgeists, alles „just in time“ zu erledigen, was der Schule eine hohe Flexibilität in der Unterrichtsplanung abfordere. Es sei nicht immer einfach, alle Schüler unterzubringen, zumal Eltern zunehmend engere Zeiträume nennen. Auch Kündigungsfristen würden eher als Vorschlag verstanden, weniger als bindende Regelungen. Zur Klarstellung müssten in der Schulordnung der 31. Mai und der 30. November als Kündigungstermine abgebildet werden.

Bestehende Grundschulkooperationen an den Grundschulen Seißen und Feldstetten werden wie gewohnt durchgeführt. Für die ab 2026 in der Primarstufe geltende verpflichtende Ganztagsbetreuung sei das neue AG-Fach Musik und Percussion vorgesehen. Auch seien die Kurse an den Grundschulen Schelklingen, Schmiechen und Asch voll belegt.

Zum aktuellen Schuljahr berichtete Mohr von vier neuen Lehrkräften, die vier bisherige ersetzen. Dies sei bei anderen Musikschulen ähnlich, „wir haben Glück, dass sich die Lehrkräfte mit unserer Musikschule großartig identifizieren“. Er nannte eine Reihe von Veranstaltungen, die von der Musikschule ausgerichtet wurden oder bei denen sie am musikalischen Programm beteiligt war, unter anderem die Musikschulnacht in Blaubeuren oder Kirchenkonzerte. „In Schelklingen wurde das Stadtfest gerockt“, so Mohr. Künftig werde es ein Schnupperabo mit drei Mal 30 Minuten Unterricht für 50 Euro geben.

Geschäftsführer Reiner Striebel kündigte für das Schuljahr 2024/2025 die Umstellung von Honorarkräften auf feste Beschäftigungsverhältnisse nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst an. Dies sei rechtlich zwingend. Man wolle die Lehrkräfte einzeln ansprechen und gehe davon aus, dass die allermeisten die Änderung begrüßen werden. 2004 habe man aus Kostengründen auf Honorarkräfte umgestellt. Die Mehrkosten bezifferte er auf jährlich 124.000 Euro. Im Schnitt hätten die Musiklehrer wöchentlich 34 Unterrichtsstunden zu je 45 Minuten.

Bei Ausgaben von 945.000 Euro und Erträgen von 847.000 Euro sei im vergangenen Jahr ein Verlust von 98.000 Euro eingetreten. Der neue Haushalt weist aufgrund notwendiger Investitionen einen Finanzierungsbedarf von 110.000 Euro aus. Die Zuschüsse der drei beteiligten Gemeinden und vom Land seien gleichbleibend. Aufgrund der gestiegenen Löhne werde es aktuell eine Beitragserhöhung von zehn, im kommenden Schuljahr von weiteren fünf Prozent geben. Die liquiden Mittel von derzeit 314.000 Euro seien Ende 2025 aufgebraucht.

Einstimmig stimmte der Gemeinderat nach einer Diskussion über Einsparmöglichkeiten für die Änderung der Schul- und Gebührenordnung in der anstehenden Verbandsversammlung. Der Anteil der Stadt Schelklingen am Abmangel in Höhe von 249.000 Euro beträgt 36.762 Euro.