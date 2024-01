Mit fast vier Promille am Steuer

Um 17.50 Uhr meldete ein 39-Jähriger am Samstag der Polizei in der Ehinger Straße in Schelklingen eine stark betrunkene männliche Person, die mit ihrem BMW davongefahren war. Der Zeuge fuhr dem Betrunkenen hinterher und lotste so die Polizei zu dem Betrunkenen. In der Markstraße stellte der 46-jährige Fahrer dann seinen BMW ab und ging in ein Gebäude. Dort wurde er kurze Zeit später von der Polizei angetroffen und auf Alkoholbeeinflussung überprüft. Ein erster Wert ergab, dass der 46-Jährige knapp vier Promille Alkohol im Körper hatte. Hierauf wurde ihm Blut abgenommen. Er sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen und musste seinen Führerschein abgeben.