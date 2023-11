Die Gastronomie könnte bald nach Schelklingen zurückkehren. Mitte Dezember wollen zwei junge Pächter im ehemaligen Café-Restaurants Vis à Vis im Bürgerheim ein Lokal eröffnen. Beim Konzept sind noch einige Fragen offen, der Fokus soll auf schwäbischer Küche liegen.

Aufgrund interner Umstrukturierungen beim St. Konradihaus, zuvor 15 Jahre lang der Betreiber des Vis à Vis, musste das beliebte Café im Erdgeschoss des Seniorenzentrums zur Jahresmitte ersatzlos geschlossen werden. Ein über 15 Jahre beliebter Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger Schelklingens fiel damit weg ‐ seither sucht man die Gastronomie in der Kernstadt vergebens. Die Pflegeheim-Gesellschaft des Alb-Donau-Kreises, bei der das Vis à Vis Pächter war, wollte schnell Ersatz finden. Nun ist sie offenbar fündig geworden.

Erfahrungen im Ulmer Nachtleben

Carlo Troiano und Eugen Müller haben auf die Ausschreibung der Lokalität reagiert und wollen die Gastronomie ins Stadtzentrum Schelklingens zurückbringen. Die beiden Freunde Troiano und Müller, beide 36 Jahre jung, haben bereits seit 14 Jahren geschäftlich miteinander zu tun und haben mit einem Nachtclub sowie einer Shisha-Bar in Ulm bereits Erfahrungen gesammelt. Nun wollen sie sich an das ehemalige Vis à Vis in Schelklingen wagen und die Lokalität wieder eröffnen ‐ „Messer + Gabel“ soll das Restaurant heißen.

Das neue Restaurant in Schelklingen hat noch nicht geöffnet. Ein Blick durch das Fenster macht neugierig. (Foto: Frederic Schenkel )

„Wir haben aktiv nach etwas in dieser Art gesucht“, sagt Müller. „Wir werden auch nicht jünger und wollen mal rauskommen aus dem Nachtleben“, fügt er an und lacht. Zusätzlichen Ansporn ziehen die beiden aus der Tatsache, dass sowohl die Stadt Schelklingen als auch die Bürgerinnen und Bürger unbedingt wieder Gastronomie in der Kernstadt haben wollen. „Das ist eine Bereicherung für die Menschen vor Ort und für den Tourismus“, sagt Müller.

Mittagstisch mit wechselnden Gerichten

In Bezug auf das Konzept, mit dem das neue Restaurant ab Mitte Dezember betrieben werden soll, sind noch einige Fragen offen. Bei vielen Sachen werde man „mit der Zeit sehen, wie die Nachfrage ist“, wie beispielsweise ob es auch einen Lieferdienst oder ein Frühstücksangebot geben werde, berichtet Müller. Zum Start planen die beiden aktuell ohne Ruhetag ‐ sollte sich aber zeigen, dass an einem Tag keine Nachfrage bestehe, könne man das auch noch einführen, erklärt Müller.

Wir glauben, dass sich Schelklingen sehr freut, wieder ein Restaurant zu bekommen. Eugen Müller

Fest steht aber: Wenn das Restaurant geöffnet hat, soll es zwischen 10 und 20 Uhr durchgängig warme Küche geben. Für den Mittagstisch planen die beiden wöchentlich wechselnd vier Gerichte anzubieten ‐ eine Suppe, ein Pasta-Gericht, eine Pizza sowie eine schwäbische Mahlzeit. „Carlo ist mit seinen italienischen Wurzeln für die Nudeln und Pizza zuständig“, sagt Müller.

Seit Juli hat das beliebte Café-Restaurant in Schelklingen geschlossen. Nun soll die Gastronomie zurückkehren. (Foto: Frederic Schenkel )

Er selbst werde die schwäbische Küche übernehmen. Denn darauf soll der Fokus sein ‐ so soll es abends á la carte wohl vorwiegend „gut bürgerliche und schwäbische Kost“ geben. Ebenso planen die beiden, durchgängig Kaffee und Kuchen anzubieten. „Das ist gerade für Besuchszeiten beim Seniorenheim zwingend notwendig“, erklärt Müller.

Auf der Suche nach weiterem Personal

Im Moment suchen die beiden Gastronomen noch weiteres Personal für die Küche, den Service und eventuell auch für Auslieferungen. „Wir hätten gerne jemanden direkt aus Schelklingen“, sagt Müller, zeigt sich aber auch offen für Hilfskräfte aus anderen Städten. Ansonsten würden der Eröffnung nur noch ein paar „bürokratische Angelegenheiten“ entgegenstehen, der Vertrag sei bereits unterschrieben.

Troiano und Müller freuen sich bereits auf die Eröffnung und das neue Projekt in Schelklingen. Wie Müller erzählt, haben die beiden bereits jetzt die ersten Miet-Anfragen für Feiern erhalten. „Wir glauben, dass sich Schelklingen sehr freut, wieder ein Restaurant zu bekommen“, sagt Müller. Weitere Details hierzu könnten schon recht bald folgen.