„Mir war immer alles scheißegal“, sagt Janez Ekart. Viel hat er in seinem Leben gemacht - auf wenig davon ist er rückblickend stolz. Nach sechseinhalb Jahren am Stück im Gefängnis, gelingt ihm die Wende und er fängt an, sein Leben zu ändern und sein Buch zu schreiben: „Von den meisten gehasst - von wenigen geliebt“. Hieraus hat Janez Jugendlichen am Konradihaus in Schelklingen vorgelesen und ist damit an den Ort zurückgekehrt, an dem er vor 38 Jahren seinen Hauptschulabschluss machte.

Gespannt hören die Jugendlichen Janez zu, wie er aus seinem Buch vorliest, aber auch den Dialog auf Augenhöhe sucht und aus seinem Leben erzählt. In keinem Punkt verherrlicht Janez, mehrmals macht er deutlich: „Ich fand das früher cool, was ich gemacht habe. Heute will ich Jugendlichen zeigen, dass mein Lebensweg einfach scheiße war“, erklärt er seine Motivation, sich auf seinem Youtube-Kanal der Vergangenheit zu stellen und den Kontakt zu jungen Menschen zu suchen.

Janez Ekart (Mitte) erzählt den Jugendlichen im Konradihaus in Schelklingen über sein Leben im kriminellen Milieu. Fachbereichsleiterin „Wohnen“ Ivona Papak und Direktor Martin Webers hören gespannt zu. (Foto: Frederic Schenkel )

Seine Mutter ‐ „die Frau, die mich geboren hat“

Und zu erzählen hat Janez Ekart vieles: Aufgewachsen in Singen in armen Verhältnissen, erlebt er wenig Zuneigung seitens seiner Mutter. Vor seinem Vater, der nur einmal im Monat kommt, um das Kindergeld zu bringen, hat er Angst ‐ nicht selten wird er auch geschlagen. Seine Mutter bezeichnet Janez heute lediglich als „die Frau, die mich geboren hat“. Eine emotionale Bindung baut er dafür zu einer Erzieherin auf, die er in einem Heim in Freiburg kennenlernt. Denn dort landet der junge Janez schnell, nachdem er zunächst Mitschüler um Geld erpresst und nach mehreren Ausschlüssen schließlich von der Schule verwiesen wird.

Nach einem Aufenthalt in Tübingen landet Janez in Freiburg und besucht eine Sonderschule. Weiterhin begeht er Diebstähle und wird zu zehn Arbeitsstunden verurteilt. Doch: „Wenn man vom Heim ins Gefängnis kam, galt man als cooler Typ“, sagt Janez. Folglich habe er sich geweigert und sei in den Jugendknast gewandert. Kaum wieder draußen, setzt er die Einbrüche fort. Als er schließlich mit dreizehn Jahren entjungfert wird und dies herauskommt, ist es so weit: Er muss Freiburg verlassen. „Durch meine eigene Blödheit und ignorante Art habe ich alles verloren, was mir dort wichtig war“, reflektiert Janez.

Janez Ekart liest aus seinem Buch „Von den meisten gehasst, von wenigen geliebt“. Er ist zu Gast im Konradihaus in Schelklingen bei Fachbereichsleiterin „Wohnen“ Ivona Papak. (Foto: Frederic Schenkel )

Hauptschulabschluss am Konradihaus

Sein Weg führt den damals 15-jährigen Janez nach Schelklingen ins Konradihaus ‐ eine Einrichtung, die er zur damaligen Zeit stets als „kalt und trostlos“ empfindet. Dennoch beißt er sich durch und macht den Hauptschulabschluss. In der Folge findet er in seiner Heimat eine Stelle auf dem Bau. Mit anderen Jungs setzt er seine Einbruchsserie fort. „Unser Handwerk war gefragt“, erinnert sich Janez und appelliert an seine jungen Zuhörer: „Das darf euch alles nicht beeindrucken. Ich kann nur jedem raten, anständig zu bleiben.“

Dann erzählt Janez weiter. Auf Vorschlag des Arbeitsamts hin habe er eine Umschulung zum Maschinenbauer absolviert. Nebenbei arbeitet er unter anderem als Türsteher in Diskos, bis er den Dienst aufgrund seiner „zu aggressiven Art“ beenden muss. Auch die Diebstähle nehmen weiter zu und werden organisierter. Gewaltverbrechen kommen hinzu, wie beispielsweise bei einer Fahrt in die Schweiz, als er mit einem Freund Blumentöpfe aus den Fenstern auf Menschen wirft.

Das Konradihaus in Schelklingen geht einen neuen Weg. Nach dem Ende der Ausbildungsarbeit möchte die Stiftung ihren Jugendlichen Impulse geben, die nah an ihrem Leben sind. (Foto: Frederic Schenkel )

Der negative Höhepunkt

„Mir war alles egal“, sagt Janez und erzählt, dass er in der Folge als „Beschützer“ von Prostituierten gearbeitet hätte. Wichtig zu betonen ist ihm, dass er nie eine Frau zum Geschlechtsverkehr gezwungen hätte, ebenso gesteht er aber auch ein, die Frauen manipuliert zu haben. „Das tut mir unfassbar leid“, sagt Janez rückblickend.

Den negativen Höhepunkt erreicht sein Tun schließlich als Präsident eines großen Motorradclubs, sowie als Aktiver in der Rocker-Szene. Wichtig ist ihm zu betonen, dass er allein für seine Taten verantwortlich ist, nichts davon habe mit der Rocker-Szene oder dem Club zu tun, so Janez. Sein ganzes Leben sei er auf der Suche nach Familie gewesen und meinte, sie hierin zu finden, erklärt Janez.

Der Wendepunkt in seinem Leben

Doch es kommt anders: Seine ungarische Frau, ebenfalls eine Prostituierte, verlässt ihn und ein „Freund“ verrät ihn: Janez kommt für sechseinhalb Jahre ins Gefängnis. Allmählich dämmert ihm: Er hat sich die falschen Freunde gesucht. Diejenigen, die er für Brüder hielt, haben ihn verraten. Die Familie, nach der er gestrebt hatte, fällt weg. Für sein Leben bedeutet dies einen Wendepunkt.

Ich kann nicht die Vergangenheit ändern, nur mich selbst. Aber das ändert alles. Janez Ekart in seinem Buch

Im Oktober 2016 kommt Janez aus der Haft frei, entkommt der Szene und wählt das Leben als Buchautor und Youtuber, der an Orte seiner Vergangenheit zurückkehrt und referiert. „Ich kann in Frieden leben“, sagt der bekennende Gegner von Nazis, Islamisten oder Kinderschändern.

Diese Ziele verfolgt Janez heute

Bis auf Sexualdelikte habe er „billigend alles in Kauf genommen“ ‐ heute möchte er sich der Vergangenheit stellen. Er habe den Verbrechen, Drogen und dem Alkohol abgeschworen, vielmehr möchte er etwas für seine Liebe zu Tieren tun: Janez hat vor, einen Gnadenhof als Tierasyl zu errichten. Der letzte Satz seines Buches macht seine Einstellung deutlich: „Ich kann nicht die Vergangenheit ändern, nur mich selbst. Aber das ändert alles.“

Gebannt hören die Jugendlichen des Konradihauses zu. Janez Ekarts Vortrag hinterlässt bei ihnen einen tiefen Eindruck. Martin Webers, Direktor des Konradihaus, möchte dies zum Anlass nehmen, das Thema in den Wohngruppen nachzubehandeln. „Wir möchten Denkprozesse bei den Jugendlichen auslösen, mit Beispielen, die nah an ihrer Lebenswelt sind“, erläutert der Direktor die neue Ausrichtung der Stiftung. Seit Juli hat das Konradihaus die Ausbildungsarbeit in Schelklingen beendet.