Live- und Partyband Magic Moments feiert ihr Bühnenjubiläum

„35 Jahre - ein Leben für und mit der Musik“ unter diesem Motto feiert die Live- und Partyband Magic Moments ihr Bühnenjubiläum. Am Samstag, 9. Dezember, spielt sie ab 19.30 Uhrn in der Schulturnhalle. Einlass ist um 19 Uhr. Im Vorprogramm werden die Bands „2 voices“ und „the blue eyes“ bereits für Stimmungsorgen, bevor dann Magic Moments ihr Jubiläum präsentieren. Im Stadtschreiber, im City-Treff und im Stellwerk können Tickets zum Vorverkaufspreis von 9,50 Euro erworben werden. Der Preis an der Abendkasse beträgt 13 Euro. 35-Jährige erhalten Ermäßigung.