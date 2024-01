Ulrich Ruckh ist von seinem Stellvertreter Jürgen Haas für seine zweite Amtszeit als Bürgermeister von Schelklingen vereidigt worden. In einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderats, zu der am Freitag rund 150 Gäste in den Sitzungssaal im Rathaus gekommen waren, gab es aus allen Richtungen viel Lob und Zustimmung für die bisherige Arbeit des Rathauschefs. Landrat Heiner Scheffold nutzte die Gelegenheit, die anonyme Internet-Kampagne scharf zu rügen, die zur Wahl einer anderen Person aufgerufen hatte.

Die feierliche Gemeinderatssitzung zum Auftakt der zweiten Amtszeit von Ulrich Ruckh als Bürgermeister der Stadt Schelklingen war umrahmt vom Holzbläsertrio der Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen. Der stellvertretende Bürgermeister Jürgen Haas sagte, „es wäre schön, wenn zu jeder Sitzung des Gemeinderats so viele Leute kämen“. Zum Erfolg bedürfe es eines konstruktiven Miteinanders. Nachdem Ulrich Ruckh die Eidesformel gesprochen hatte, gratulierte ihm Jürgen Haas mit den Worten: „Glück auf für die nächsten acht Jahre“.

Landrat Scheffold wird deutlich

Landrat Heiner Scheffold sagte in seinem Grußwort, „Wiederverpflichtungen sind gut, da sie Kontinuität bedeuten“. „Mit seiner Kompetenz wird Ulrich Ruckh Schelklingen in eine gute Zukunft führen“, war sich der Landrat sicher. Er schätze die fachliche Versiertheit und die vermittelnde Art des Schelklinger Rathauschefs, dessen Persönlichkeit die Begriffe Offenheit, Fairness und Klarheit gut beschreiben würden. Scheffold rief dazu auf, den Blick nach vorne zu richten und nicht mit der Vergangenheit zu hadern. Die anonyme Kampagne im Vorfeld der Wahl habe geschmerzt und Ulrich Ruckh als einzigen offiziellen Kandidaten persönlich getroffen. Gewonnen sei nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Die Grundpfeiler der Demokratie seien Respekt, Toleranz und Würde. „Dazu gehört ein offenes Visier. Wer sein Gesicht nicht zeigen mag, sollte schweigen“, lauteten die deutlichen Worte des Landrats an jene, die unerkannt zur Wahl eines Dritten aufgerufen hatten.

Nach 13 Jahren als Kämmerer der Stadt habe Ulrich Ruckh vor acht Jahren bei einer Wahlbeteiligung von 63 Prozent und vier Mitbewerbern auf Anhieb 50,9 Prozent der Stimmen erhalten. 2023 habe die Wahlbeteiligung bei 37,5 Prozent gelegen. Trotz der Kampagne habe Ruckh mit deutlich über 70 Prozent ein gutes Ergebnis erzielt. „Wählen dürfen ist beim Blick in die Welt alles andere als selbstverständlich“, so Scheffold, der die menschenverachtenden Vorgänge in Potsdam scharf verurteilte und die Demonstrationen gegen rechts ausdrücklich als notwendiges Einmischen begrüßte. „Hinter jeder geflüchteten Person steht ein Schicksal“, betonte Scheffold, der nicht verkannte, dass die große Anzahl Geflüchteter die Gemeinden an den Rand der Möglichkeiten gebracht hat, insbesondere hinsichtlich Wohnraums. „Ich bin zuversichtlich, dass Ulrich Ruckh als Kenner der Zahlen die Herausforderungen der Zukunft bewältigen wird, zu denen Klimawandel und eingeschränkte finanzielle Möglichkeiten gehören. Bisher hat er Projekte auf den Weg und erfolgreich zu Ende gebracht“, fasste Scheffold zusammen.

Zuspruch für den Bürgermeister

Bernd Mangold aus Berghülen sprach stellvertretend für die Bürgermeister der Nachbargemeinden. „Du führtest Schelklingen wieder in ruhiges Fahrwasser“, rief er Ulrich Ruckh zu und ging auf den Druck ein, unter dem die Kommunalpolitik steht, insbesondere neue Aufgaben ohne zusätzliche Mittelausstattung. Bezüglich des gegen Ulrich Ruckh gerichteten anonymen Wahlaufrufs sagte Mangold: „So etwas hat in einer funktionierenden Demokratie nichts zu suchen.“ Rainer Knoche, der als Ortsvorsteher von Justingen im Namen aller Ortsvorsteher der Schelklinger Teilgemeinden sprach, lobte Ruckh, dass er sich wieder zur Wahl gestellt hat und räumte ein, einen Kasten Bier gewonnen zu haben, nachdem er auf die Wiederwahl von Ulrich Ruckh gewettet hatte.

Im Namen aller Mitarbeitenden der Stadt ergriff der Personalratsvorsitzende Markus Schmid das Wort. Er zollte Ulrich Ruckh größten Respekt, dass er trotz der anonymen Kampagne seine Bewerbung nicht zurückgezogen hat: „Im Rathaus herrschte Erleichterung über Ihre Wiederwahl.“ Pfarrer Jörg Wetzel (evangelische Kirchengemeinde Mehrstetten/Sondernach) und Pfarrer Thomas Ströbel (evangelische Kirchengemeinde Schelklingen) spendeten nach ihren jeweiligen Grußworten gemeinsam den Segen. Das abschließende Grußwort kam im Namen aller örtlichen Vereine von Dominic Haller, dem Vorsitzenden des Musikvereins Stadtkapelle Schelklingen, der bestätigte, dass Bürgermeister Ruckh stets ein offenes Ohr für die Belange der Vereine habe.

Ulrich Ruckh bedankte sich für das Vertrauen und betonte, dass bei seiner Wiederwahl am 15. Oktober anstrengende Wochen hinter ihm gelegen haben. Er sagte, „Wahlkampf ist nicht einfach, wenn ein Phantom der imaginäre Gegner ist“. Seiner Frau Monika dankte Ulrich Ruckh für ihre Unterstützung. Sie habe unter der Internet-Kampagne mehr gelitten als er selbst. Auch seinen Vorrednern dankte er und allen, die ihn unterstützt haben, „das tat in der Seele gut“. Ruckh verglich die Gegenwart mit der Situation vor acht Jahren. In dieser Zeit seien Dinge hinzugekommen wie die Klimaveränderung mit unübersehbaren Folgen, die Integration Geflüchteter, die Verletzlichkeit unserer Energieversorgung seit dem russischen Krieg gegen die Ukraine oder die Frage der Verfassungstreue verschiedener politischer Akteure seit dem Krieg in Israel. In Gemeinden würden sich Symptome von Überforderung zeigen aufgrund von Wohnungs- und Arbeitskräfteknappheit oder der Frage, wie der Anspruch auf Ganztagsbetreuung in der Primarstufe ab 2026 erfüllt werden kann.

Bürgermeister ruft zum Zusammenhalt auf

Für ihn als Bürgermeister stehe an erster Stelle die Erhaltung der Attraktivität der Stadt. An die Wähler des Phantoms gerichtet sagte Ruckh: „Ich betrachte meine Arbeit kritisch und ich werde mich mit voller Kraft für Schelklingen einsetzen. Wir werden nur vorankommen, wenn wir gemeinsam an den Aufgaben arbeiten.“ In den kommenden fünf Jahren müsse die Stadt mehr investieren als in den acht vergangenen Jahren zusammen. Als Aufgaben nannte er neben Stadthallenneubau und „Schulhaus 1904“ den Tourismus, namentlich den Hohlen Fels, das Biosphärengebiet und den Geopark Schwäbische Alb: „Ich freue mich auf die nächsten acht Jahre. Für diese Aufgaben brennen wir.“ Er rief zum Konsens zum Wohle der Stadt auf, nicht zur Profilierung der eigenen Person: „Wir wollen nicht 26 Freunde sein, aber am Ende der Gemeinderatssitzung gemeinsam als Sieger hervorgehen.“ Abschließend sagte Ulrich Ruckh: „Ich freue mich darauf, Schelklingen weiterzuentwickeln. Nach dieser Rede kann ich ganz unbeschwert meine zweite Amtszeit starten.“