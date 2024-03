Zu unterschiedlichen Einschätzungen im Gemeinderat hat die von der Verwaltung vorgeschlagene Verkürzung der Öffnungszeiten in der Kita Bunte Welt geführt. Das Konzept von Bürgermeister Ulrich Ruckh hat sich im Wege einer Mehrheitsentscheidung durchgesetzt. Die Öffnung des Freibads erfolgt am 8. Juni, bei gutem Wetter eine Woche früher. Gemeinderat Gerald Molz hat beklagt, dass zu viele Themen in nichtöffentlichen Sitzungen beraten würden und forderte eine offenere Handhabung, damit Wähler die Haltung der einzelnen Gemeinderäte zu den jeweiligen Themen erfahren.

Von der Tagesordnung genommen

Die Festlegung neuer Betreuungs-/Öffnungszeiten in der Kita Bunte Welt ab 1. April hat für Kontroversen gesorgt. Vor zwei Wochen wurde der Punkt von der Tagesordnung genommen. Zwischenzeitlich haben weitere Gespräche der CDU- und der SPD-Fraktion mit dem Elternbeirat stattgefunden. Jürgen Haas, Vorsitzender der SPD-Fraktion, nannte die Gespräche über den Beschlussvorschlag der Stadt konstruktiv. Dieser sieht vor, die Öffnungszeiten zu verkürzen auf 7 bis 16 Uhr von Montag bis Donnerstag und auf 7 bis 14 Uhr am Freitag. Zum Kindergartenjahr 2028/2029 soll neu entschieden werden. Haas kündigte nach Rücksprache mit der Kita und dem Elternbeirat die Zustimmung seiner Fraktion an. Heinz Zeiher, Vorsitzender der CDU-Fraktion, sah dies ähnlich.

Anders hat Dagmar Mohr von der Freie Wähler-Fraktion die Situation beurteilt. Sie fand die Überprüfungszeit von vier Jahren zu lang. Fraktionskollege Dieter Schmucker sagte, „ich tue mich schwer, an fünf Tagen zu reduzieren. Eine Reduktion an zwei Tagen würde reichen“. Er stellte die Attraktivität der Kita in den Vordergrund, die eine Öffnung bis 17 Uhr erfordere. Fraktionskollege Hannes Schäfer plädierte für eine zweijährige Überprüfungszeit, da die kurzen Öffnungszeiten die Stadt weniger attraktiv machten.

Enger Personalschlüssel

Bürgermeister Ulrich Ruckh verwies auf den engen Personalschlüssel und die Fluktuation beim Personal. Auch durch Schwangerschaften könnte die Situation eintreten, dass die ausgewiesenen Zeiten nicht mehr garantiert werden können. Lieber seien ihm kürzere aber verlässlich planbare Öffnungszeiten. Die Eltern hätten seinem Konzept zugestimmt, wenn auch zähneknirschend. In nur zwei Jahren werde sich die Situation nicht ändern. Das Konzept der Verwaltung helfe, das Personal bei der Stange zu halten. Auch ziele der Vorschlag nicht auf eine Personalreduzierung ab.

Paul Glökler (CDU) bestätigte, die Eltern hätten zugestimmt. Hans Merkle von den Freien Wählern forderte Investitionen in die Stärkung der Kitas und schlug als Beispiel zusätzliche Tankkarten für das Personal vor. Volkswirtschaftlich bringe es einen Mehrwert, wenn die Eltern länger arbeiten könnten. Ortsvorsteherin Kerstin Scheible aus Schmiechen, die dem Gremium beratend beiwohnt, verwies auf Rechtsprechung, nach der bei Betreuungszeiten über 40 Stunden das Kindeswohl gefährdet sei, zumindest bei Kindern bis drei Jahren. Dem Antrag von Dagmar Mohr, nach zwei Jahren eine Überprüfung vorzunehmen, stimmten sieben Räte zu, acht waren dagegen. Der Antrag der Verwaltung wurde mit 11 Stimmen angenommen. Fünf Gegenstimmen und eine Enthaltung waren zu verzeichnen.

Das Schelklinger Freiabd. (Foto: hog )

Hauptamtsleiter Daniel Traub hat nach Rücksprache mit dem Freibad mitgeteilt, dass dieses am Samstag, den 8. Juni öffnet. Bei gutem Wetter werde die Öffnung um eine Woche vorgezogen. Der Gemeinderat stimmte der Annahme einer Spende von Heidelberg Materials für die drei städtischen Kindertagesstätten in Höne von 450 Euro zu.

Gemeinderat Gerald Molz (Freie Wähler) zitierte aus § 35 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg, dass nichtöffentlich nur verhandelt werden dürfe, wenn es das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner erfordern. Das gelte für Grundstücks- und Personalangelegenheiten. Viele Tagesordnungspunkte seien in letzter Zeit nichtöffentlich verhandelt worden. Molz forderte, das müsse sich ändern. Als Beispiele nannte er die Höhe der Sitzungsgelder für Gemeinderäte und den Umgang mit dem Alten Schulhaus.