Kontrolle übers Auto verloren

Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer am Sonntag bei Schelklingen erlitten. Der Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht, als der 59-Jährige von Justingen in Richtung Ingstetten fuhr.

In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Volvo und kam nach rechts von der Straße ab. Neben der Straße prallte das Auto gegen einen Baum. Bei dem Unfall erlitt der Fahrer schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Bei ihm konnte ein Alkomattest durchgeführt werden. Der ergab, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Darüber hinaus fand die Polizei noch geringe Mengen an Marihuana. Im Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.