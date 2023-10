Klänge am Wegesrand

Die Schelklinger haben von der Stadtkapelle einen musikalischen Wanderweg geschenkt bekommen. Jubiläumspfad nennt sich die innerstädtische Strecke, die aus Anlass des 100. Geburtstags des Musikvereins erarbeitet, verwirklicht und am Samstag im engeren Kreis eröffnet wurde. Ein Dutzend Stationen sind mit Informationstafeln versehen, die zudem Musik parat halten. Der Rundweg führt auf den markantesten der Schelklinger Hausberge. Hinauf geht es zur Kapelle auf dem Herz-Jesu-Berg, weil die Musikerinnen und Musiker enge Verbindungen zur Kirchengemeinde pflegen.

Kurz das Smartphone gezückt, auf den QR-Code am Informationsschild gehalten und schon wird ein Musikstück gespielt. So kann der Wissensgewinn auf dem musikalischen Jubiläumspfad noch mehr Freude bereiten und den Bezug zum Musikverein Stadtkapelle Schelklingen stärken. Die mehr als mannshohen Infoschilder fallen durch Edelstahlgestänge und Tafeln mit hell- bis dunkelblauem Hintergrund auf. Darauf gibt es Aussagekräftiges zum Standort und zum Musikverein, verbunden mit aktuellen beziehungsweise historischen Fotos, die Wegbegleiter und Wegbereiter der nunmehr 100-jährigen Blasmusikgeschichte in der Aachstadt zeigen.

Am Samstagnachmittag fand im Anschluss an eine Probe die Einweihung des Jubiläumspfads mit Vereinsmitgliedern und einigen Ehrengästen und Projektunterstützern statt. Mit von der Partie waren Ehrenbürger Rudolf Stützle, Zementwerksleiter Michael Cypra und die Museumsgesellschaftsvertreter Winfried Hanold und Emi Rade. Im Zementwerk hatten die Edelstahlrohre geschweißt werden dürfen. Beim Zusammentragen der geschichtlichen Daten halfen die Mitglieder der Museumsgesellschaft.

Dirigent Volker Frank über den Rundwanderweg: „Der Jubiläumspfad lädt dazu ein, dass die Leute nicht tranfunzlig daheim vor dem Fernseher sitzen bleiben, sondern zum Spaziergang hinaus gehen“. Frank lobte Ideengeber und Saxophonist Rainer Haas. Acht Vororchestermitglieder plus Franks Ehefrau Sara spielten unter seiner Leitung zum Anlass passende Kompositionen. Es erklangen Fanfaren, aber auch der Titel „Mach mal Pause“. Dann lud Christoph Bierer aus dem Vorstandsquinett zur Wanderung und Besichtigung des musikalischen Jubiläumspfads ein. Auf dem Weg in die Stadt hinein stieß Bürgermeister Ulrich Ruckh dazu. Die Stadt und das Landratsamt haben das Projekt unterstützt.

Station eins befindet sich mit einer Landkarte und dem Streckenverlauf vor dem Musikerheim. Dessen Grundsteinlegung war 1993. Durch unzählige Arbeitsstunden verwirklichten sich die Musikanten ihren Traum. Dankend sind auf der Tafel der damalige Bürgermeister Rudolf Stützle und Vorsitzende Peter Kneer genannt. Früher waren die Grundschule, später die Aula das Probelokal. Mittels QR-Code kann das Heim virtuell besichtigt werden. An dieser ersten Station wird auf weitere Pfade verwiesen: Jägerwegle und hinauf zum Schlossberg. Station zwei steht vor dem Rathaus mit Blick auf Venus-Statue, Altes Spital mit Stadtmuseum und die Kirche und nennt die Namen der elf Gründer des Musikvereins. Hier wird ein Detail zur Nazizeit genannt, die „Eingliederung als SA-Kapelle“. Mit Kriegsbeginn wurden alle Vereinstätigkeiten verboten. 1947 gelang es zehn Musikern, die Bedingungen der Alliierten zu erfüllen, um den Musikbetrieb wieder zu starten.

In der hinteren Marktstraße ist dem dortigen Brunnen und dem „Rössle“ eine Infotafel gewidmet, die zudem auf die Konzert- und Auftrittstätigkeit der Stadtkapelle hinweist. Hans Reuß von Reußenstein hatte sich im 16. Jahrhundert das ab etwa 1750 als Gasthaus Rössle genutzte Gebäude zunächst als reines Wohnhaus bauen lassen. Reuß‘ Grabplatte ist in der unweit gelegenen Kirche zu sehen. Eine weitere Station ist an der Münsinger Straße zwischen Gasthaus Krone, Torwächterhäuschen und Lourdesgrotte angesiedelt, was wiederum zu einem Abstecher einlädt. Die Mariengrotte besteht seit 1885. Beim Bildstock in der Josef-Klarl-Allee erfahren die Spaziergänger an Station neun etwas über den Maler und Namensgeber für die Straße. Der QR-Code soll Lust auf mehr machen, und zwar Konzertbesuche. Gleich am Samstag, 11. November, besteht dazu mit dem Jahreskonzert der Stadtkapelle Gelegenheit. Beim Urspringtopf und an der Dreikönigsmühle stoßen Wanderer auf weitere Daten zu dem dortigen sehenswerten Ambiente.