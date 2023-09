Kinder und Erwachsene stellen Schwirrhölze her — Großes Interesse am „Hohle Fels“

Der Tag des offenen Denkmals bot in Schelklingen Gelegenheit zu vielen Mitmachaktionen. Kinder durften Steine bemalen, Erfahrenere Bogen schießen und alle Altersgruppen Schwirrhölzer herstellen und Führungen besuchen. Im Stadtgebiet herrschte zwischen Hüttener Biosphärenzentrum und Schelklinger „Hohle Fels“ bei bestem Ausflugswetter ein umfangreiches Angebot, das auf großes Interesse stieß. Der Grillplatz war der zentrale Ort, wo sich Infostände von Biosphärenzentrum, Landratsamt, Museumsgesellschaft und Gesellschaft der Urgeschichte sowie weitere Infogeber und einige Verkaufsstände versammelten. Zwischen Blaubeurer Urgeschichtsmuseum (Urmu) und „Hohle Fels“ verkehrte das Blautopfbähnle als kostenfreier Zubringer.

Nach Schätzung des städtischen Tourismusbüromitarbeiters Uwe Metz hatte die Besucherzahl die 500er–Marke an der Höhle bereits am frühen Nachmittag überschritten. Viele Hundert davon schauten sich den „Hohle Fels“ von innen an. 17 Führungen gab es, teils auch in englischer Sprache. Alt und Jung durfte auf dem Versammlungsplatz an der Grillstelle schauen, fragen und mitmachen. 74 Schwirrhölzer waren Urzeitexpertin Silke Hoffmann mitgebracht worden, deren raue Sägekanten von Kindern und Erwachsenen ganz urzeitgemäß mit groben Steinen abgeschliffen wurden, um das Brettchen an einer Schnur schwingen zu lassen. Ein feiner Summ– bis starker Brummton entstand. So könnten die Menschen in der jüngeren Altsteinzeit über das Tal hinweg miteinander kommuniziert oder Musik gemacht haben.

Archäologe und Erlebnispädagoge Rudi Walter betrieb eine Elfenbeinwerkstatt und zeigte den ganzen Tag über Funde aus dem „Hohle Fels“. Zusammen mit der Abteilungsleiterin Sibylle Wolf vom Senckenberg–Institut an der Universität Tübingen gab Walter außerdem für einige Stunden Einblick in das Fundergebnis des aktuellen Jahres. Steinzeitliche Werkzeuge und bearbeitete Knochen waren unter diesen Anschauungsstücken. Rudi Walter ließ die Besucher an der Freude an einem seiner Lieblingsfunde überhaupt teilhaben. Das ist die nur drei Zentimeter kleine, niedliche Kopie des bekannten, größeren Löwenmenschen.

Nebenan stellte Marek Thomanek aus Dußlingen an seinem Verkaufsstand urzeitliche Messer her. Thomanek ist studierter Urgeschichtler und Museumspädagoge. Außerdem entdeckte er 2001 im „Hohle Fels“ den bekannten Wasservogel, der nun in Bronze und großer Ausführung den Eingang am Schelklinger Heimatmuseum im Alten Spital ziert.

Die Museumgesellschaft verkaufte Bücher und Souvenirs. Wanderkarten und Samenmischungen wurden von den Mitarbeitern des Biosphäreninfozentrums verschenkt. Dort gab es einen Hinweis auf die nächste Ausstellung, die am Sonntag, 17. September, beginnt. Bis Ende Oktober sind in der Fotoschau „Natur–Impressionen“ Fotos aus den vier Jahreszeiten zu sehen, die Sandra Betzler und die Zentrumsleiterin Claudia Reichel beim Gang in die Natur aufgenommen haben.

Zur Stärkung waren die Gäste am bewährten Stand des Schelklinger Vereins zur Pflege des Brauchtums richtig. Mit von der Partie war zudem ein Foodtruck veganen indo–nepalesischen Speisen. Als Nachtisch gab es Kuchen aus Kichererbsen. Eine neugierige Kundschaft stellte sich ein. Das frühere „Kenn ich nicht, ess ich nicht“, habe sich im Schwäbischen zum „Kenn ich nicht, muss ich probieren“ gewandelt, schwärmten die Verkäufer, die ansonsten beim Neu–Ulmer Wochenmarkt anzutreffen sind.

Zum Tag des offenen Denkmals gehörten im Stadtgebiet unter anderem Führungen in der historisch wertvollen Sankt–Afra–Kapelle auf dem Friedhofsgelände. Geöffnet hatten der Schlossturm, das historische Eisenbahnstellwerk 1, das Teuringshofener Pumpwerk der einstigen Albwasserversorgung und in Hütten das Dorfhaus und der Schlosskeller des abgetragenen Schlosses Hohenjustingen.