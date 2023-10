Einen Tag liegt die Bürgermeisterwahl in Schelklingen zurück. Ulrich Ruckh wurde von 1261 Wählerinnen und Wählern und mit 70,41 Prozent Zustimmung im Amt bestätigt und geht in eine zweite Amtszeit. Fast 30 Prozent der Wählerschaft setzten ihr Kreuz am Sonntag in der „Freien Zeile“. Wie sich die Stimmen dort genau verteilt haben, steht nun ebenfalls fest ‐ darunter sprechen sich viele Stimmen für Oberstadions Bürgermeister Kevin Wiest als neues Stadtoberhaupt für Schelklingen aus.

Ein Wahlabend zieht einen Strich unter acht Jahre Amtszeit. Das kann man nicht so schnell ablegen. Ulrich Ruckh

Von den insgesamt 530 Stimmen in der „Freien Zeile“ gingen 478 an Kevin Wiest. Damit konnte sich Wiest etwa 25 Prozent aller Stimmen in Schelklingen sichern. Eine Woche vor der Wahl hatte ein anonymes Video, verbreitet über den Messenger-Dienst WhatsApp, vermeintliche Missstände in Schelklingen angeprangert und dazu aufgerufen, Wiest als Bürgermeister für Schelklingen zu wählen.

Ruckh sieht positive Entwicklungen in den vergangenen Jahren

Aufgrund der hohen Stimmenanzahl in der „Freien Zeile“ hatte der alte und neue Bürgermeister Ulrich Ruckh am Wahlabend von „nicht uneingeschränkter Freude“ gesprochen. Auch einen Tag nach der Wahl hat der 55-Jährige die vergangenen Ereignisse noch nicht restlos verarbeitet. „Ein Wahlabend zieht einen Strich unter acht Jahre Amtszeit. Das kann man nicht so schnell ablegen“, sagt Ruckh. Hätte es einen Gegenkandidaten gegeben, wäre er damit zufrieden gewesen und hätte sich gerne über Themen ausgetauscht und Fragen diskutiert, erklärt er. Wie es dann aber am Ende gelaufen sei, stimme ihn nachdenklich.

Man traut mir zu, für Ruhe zu sorgen. Und ich lasse mir auch nicht vorwerfen, dass wir in der Zeit nichts erreicht haben. Ulrich Ruckh

Dennoch will Ruckh das Thema um das Video „nicht zu hoch hängen“. Es sei eine Minderheit, die sich lautstark äußere, sagt der Bürgermeister. Rückblickend auf seine erste Wahl vor acht Jahren stellt er fest: „Man traut mir zu, für Ruhe zu sorgen. Und ich lasse mir auch nicht vorwerfen, dass wir in der Zeit nichts erreicht haben“, so Ruckh. Ob die Arbeit künftig schwerer würde, ist sich der Bürgermeister nicht sicher. Für ihn steht aber fest, dass er an seiner Haltung festhalten werde, „mit Bündelung mehr zu erreichen als mit Zuspitzung“. „Wir haben zuletzt im guten Miteinander viele Probleme gelöst“, sagt Ruckh.

So beurteilt Wiest die vielen Stimmen für ihn

Eine deutlich freudigere Stimme kommt dagegen aus Oberstadion: Ruckhs Amtskollege Kevin Wiest blickt positiv auf den Wahlausgang. Mit zwei bis fünf Prozent der Stimmen für ihn hätte er gerechnet ‐ dass es am Ende 25 Prozent sind, bezeichnet Wiest als „wahnsinnig wertschätzend für meine Person und meine Arbeit“. Bereits das Video hatte Wiest als schmeichelnd empfunden.

Dass fast 500 Menschen nicht nur ein Kreuz bei mir machen, sondern aktiv meinen Namen hinschreiben, ist für mich ein Zeichen, dass ich in Oberstadion auf dem richtigen Weg bin. Kevin Wiest

Erneut betont er, dass er mit dem Video nichts zu tun habe und bis heute nicht wisse, wer und wie viele Menschen dahinterstecken würden. In erster Linie freue er sich schlichtweg über die Außenwirkung, die sein Schaffen in Oberstadion zu erzielen scheine. Außerdem betont er: „Dass fast 500 Menschen nicht nur ein Kreuz bei mir machen, sondern aktiv meinen Namen hinschreiben, ist für mich ein Zeichen, dass ich in Oberstadion auf dem richtigen Weg bin.“

Bereits vor acht Jahren hatte Wiest als Bürgermeister in Schelklingen tatsächlich kandidiert und 21 Prozent der Stimmen erhalten ‐ damals unterlag er dem alten und neuen Bürgermeister Schelklingens, Ulrich Ruckh. Rückblickend bezeichnet Wiest seine 21 Prozent von vor acht Jahren als „gutes Ergebnis“, zumal ihn zu dieser Zeit noch keiner gekannt habe. Nun, acht Jahre später, sind es vier Prozent mehr, obwohl er gar nicht offiziell angetreten war. Wie das Ergebnis für seinen Amtskollegen Ruckh wirken könnte, kommentiert Wiest nicht. „Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, war am Sonntag nicht vor Ort und kann mich deshalb dazu nicht äußern“, erklärt Oberstadions Bürgermeister.

Die Ergebnisse der einzelnen Wahlbezirke

Schelklingen West: 65,30 Prozent (Ruckh); 34,70 Prozent (freie Zeile)

Schelklingen Ost: 65,60 Prozent (Ruckh); 34,40 Prozent (freie Zeile)

Oberes Schmiechtal: 83,69 Prozent (Ruckh); 16,31 Prozent (freie Zeile)

Justingen: 75,00 Prozent (Ruckh); 25,00 Prozent (freie Zeile)

Ingstetten: 94,74 Prozent (Ruckh); 5,26 Prozent (freie Zeile)

Hausen: 85,62 Prozent (Ruckh); 14,38 Prozent (freie Zeile)

Schmiechen: 69,61 Prozent (Ruckh); 30,39 Prozent (freie Zeile)

Briefwahl Kernstadt: 55,40 Prozent (Ruckh); 44,60 Prozent (freie Zeile)

Briefwahl Ortsteile: 67,47 Prozent (Ruckh); 32,53 Prozent (freie Zeile)