Keine Einigkeit bei Nutzungsänderung in Ingstetten

Der Technische Ausschuss hatte am Mittwoch die knifflige Frage zu beantworten, ob die Stadt ihr Einvernehmen erteilen kann bezüglich eines Baugesuchs für eine Nutzungsänderung, durch die ein Gebäude in ein reines Wohnhaus umgebaut wird, welches zur Hälfte im Außenbereich liegt. Solange eine Wohnnutzung mit landwirtschaftlicher Nutzung gekoppelt ist, ist diese auch im Außenbereich zulässig. Im zu entscheidenden Fall sollen nun anstelle der Landwirtschaft drei Wohnungen in das bestehende Gebäude eingebaut werden. Am Gebäude selbst, das zur Hälfte im Innenbereich von Ingstetten, zur Hälfte im Außenbereich steht, würde äußerlich keine Veränderung erfolgen. Stünde das Gebäude im Innenbereich, wäre die Umnutzung zum reinen Wohngebäude reine Formsache. Stünde das Gebäude komplett im Außenbereich, wäre die Wohnnutzung nicht privilegiert, das Einvernehmen wäre zu versagen.

Bürgermeister Ulrich Ruckh hat beantragt, das Einvernehmen zu versagen, da er rechtlich keinen Weg sah, an der Regelung für den Außenbereich, also der fehlenden Privilegierung vorbeizukommen. Gemeinderat Gerhard Gaus (CDU) sprach sich für das Erteilen des Einvernehmens aus, Michael Strobl (Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler–Fraktion) und Thomas Tolksdorf (SPD) schlossen sich dem an. Auch der Ortschaftsrat Ingstetten, aus dem Gemeinderat Dieter Schmucker (Freie Wähler) berichtete, hat empfohlen, das Einvernehmen zu erteilen. Schmucker sagte, mittelfristig solle an der betroffenen Stelle ohnehin ein Baugebiet entstehen.

Gerhard Gaus und Werner Meixner (CDU) brachten die Einbeziehung des im Außenbereich liegenden Teilgrundstücks in den Innenbereich im Wege des Erlasses einer Ergänzungssatzung ins Spiel. Das hatte der Ortschaftsrat nach Aussage von Dieter Schmucker ebenfalls besprochen. Bürgermeister Ruckh räumte ein, dass emotionale Gründe für das Erteilen des Einvernehmens sprechen, zumal bereits ein ELR–Antrag für das Bauvorhaben positiv beschieden sei. Eine Ergänzungssatzung, so der Rathauschef, könne jedoch nicht ohne Umweltprüfung erfolgen, und benötige daher rund ein Jahr. Das helfe dem Antragsteller nicht weiter. Er verwies zudem auf ein wenige Tage zuvor ergangenes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das eine Satzung gestoppt hat, die einen Bebauungsplan auf der Basis von § 13b Baugesetzbuch zum Inhalt hat. Die Urteilsbegründung liegt freilich noch nicht vor. Für den Antrag des Rathauschefs, das Einvernehmen zu versagen, stimmte nur dieser. Die sieben anwesenden stimmberechtigten Gemeinderäte stimmten gegen den Antrag.

Beschlossen hat der Technische Ausschuss ferner die Vergabe des Einbaus neuer Fensterelemente am Kindergarten in Justingen an die Firma „Semler Fenster und Schreinerei“ aus Dietenheim/Iller für 42.053 Euro brutto. Die neuen Fenster weisen Zweifachverglasung auf. Eine Dreifachverglasung hätte rund 2000 Euro mehr gekostet. Das Gremium lehnte dies ab, da eine Südausrichtung vorliegt, bei der Zweifachverglasung angemessen sei. Der Einbau soll im Herbst erfolgen.