Die Verwirrung um die richtige Berufsbezeichnung des Grünen Schelklinger Gemeinderatskandidaten Muharrem Aras geht weiter. Dass er kein Papiertechnologe ist, wie beim Bericht über die Nominierung der Gemeinderatskandidaten angegeben, stellt Aras nun nochmals klar.

Dem Kommunalpolitiker ist es nun aber ein Anliegen, die Gründe dieses „Missverständnisses“, wie Aras es nennt, detailliert zu erläutern. Mit dabei beim persönlichen Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ war nun auch Angela Scheffold vom Grünen-Kreisvorstand.

Aras spricht von einem Missverständnis

„Für mich ist das alles ein Missverständnis“, sagt Aras und betont: „Mein gelernter Beruf ist Autolackierer, seit 33 Jahren aber arbeite ich in einer Papierfabrik im Bereich der Papierherstellung. Bis zum Jahr 2005 hat man diesen Job als Papiermacher bezeichnet, danach Papiertechnologe.“

In diesem Zusammenhang erklärt Aras, dass er nicht die Ausbildung zum Papiertechnologen gemachte habe, aber eben als ein solcher arbeite. „Ich bin in der Papierproduktion als Anlagenfahrer tätig“, konkretisiert Aras seine berufliche Tätigkeit in der Papierfabrik und sagt: „Im Prinzip mache ich den Job eines Papiertechnologen, obwohl ich nicht die Ausbildung dazu habe.“

Dass es sich um ein „Missverständnis“ handelte, betont auch Angela Scheffold. „Hätte er sich als Papiermacher bezeichnet, wäre wohl keine Aufregung entstanden“, so Scheffold.

Beim Wahlamt muss die aktuelle Tätigkeit angegeben werden

Zudem verlange es das Kommunalamt, dass bei der Kandidatenaufstellung der aktuelle Beruf angegeben wird. „Wir müssen unsere aktuelle Tätigkeit angeben“, sagt Scheffold, die ihren Parteikollegen verteidigt. „Ich finde es wichtig zu sagen, dass Herr Aras 1991 als Lackierer in eine Papierfabrik gewechselt ist, um dort Schichtarbeit machen zu können. So konnte er sich ein Haus finanzieren“, betont Scheffold.

Der Schelklinger Hauptamtsleiter Daniel Traub ist in der Stadt auch für das Wahlamt zuständig. Er bestätigt, dass sich Muharrem Aras im Zusammenhang mit der Wahl Papiertechnologe nennen darf.

Es gehe um „die tatsächlich aktuell ausgeübte Tätigkeit“, die auf dem Wahlbogen angegeben werden muss, sagt Traub. Und nach dem Steckbrief des Berufs bei der Bundesagentur für Arbeit würden die Aufgaben, die Aras beschreibt, denen des Papiertechnologen entsprechen. Schwierig werde es, wenn er sich außerhalb des Wahlkontextes als solcher bezeichnen würde, sagt Traub: „Aber nach unserer Auffassung ist die Berufsangabe für die Wahl so richtig.“