Der erste Nach-Corona-Nikolausmarkt hat in Schelklingen stattgefunden und zeigte sich als glitzernder Winter-Weihnachtsmarkt mit schönen Ideen für Adventsschmuck und Weihnachtsgeschenke. Ein schöneres als dieses schneeweiße Ambiente wollte sich Michael Strobl vom gastgebenden Gewerbeverein nicht vorstellen.

Sofort an Ort und Stelle erhielt der Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder den Spendenscheck vom Vorsitzenden des Gewerbevereins. Michael Strobl wartete nicht wie ehemals bis zur Hauptversammlung des Vereins, sondern ließ dem Förderkreis im Namen der Mitwirkenden des Nikolausmarktes 1100 Euro zukommen, die an Förderkreisvertreter Achim Häge symbolisch übergeben wurden. Rund 20 Verkaufsstände wirkten beim Markt mit.

Vorwiegend machten Vereine und Unternehmen mit Verpflegungsständen beziehungsweise Genusswaren mit. Zum Beispiel gab es Feuerwurst vom Fußballverein Schelklingen-Hausen, Pfälzer Saumagen von Harry Reicherts pfälzischem Spezialitätenhandel, Thüringer Rostbratwurst vom St. Konradihaus, die Michael Strobl ins Schwärmen brachten, und nicht zuletzt indisches Essen vom Gasthaus „Indian Villa“, die an den Maximilian-Kottmann-Platz als Festplatz des Nikolausmarktes angrenzt.

Süße Leckermäuler mochten sich über die Schokobar der Urspringschule, „Bredla“ von der Ecuador-Hilfe und Waffeln vom „Container Hausen“ freuen. Bei den Hausenern waren auch Glühwein und Glühmost zu bekommen. Der Gewerbeverein setzte auf den Verkauf von warmem Eierlikör und Baileys. Bei den herrschenden Minustemperaturen müsse natürlich darauf geachtet werden, dass nicht zu viel Alkohol konsumiert wird, sagte der DRK-Vorsitzende Horst Klingberg, der mit einer Kollegin die Absicherung der Veranstaltung übernahm .

Eindecken konnten sich die Nikolausmarktbesucher mit Dekorationsgegenständen, aber auch Kerzen, Räucherstäbchen und gestrickten Socken. Als exotisches Angebot war Alpakaware von der Ecuadorhilfe zu haben. Kindergarten- und Schulkinder sangen. Die Jagdhornbläser waren für einen Auftritt zum Einstimmen auf den Abend gewonnen worden. Wenn nicht die Stadtkapelle „Schneeglöckchen“, „O Tannenbaum“ und sonstige Weihnachtstitel aus ihrem umfangreichen Repertoire spielte, sorgte Party-Equipment Benz aus Münsingen-Auingen für die musikalische Umrahmung.

Im Museum öffnete am Nachmittag das Museumscafé, was sehr viele Besucher in den dritten Stock hinauf lockte. Mit von der Partie beim Schelklinger Nikolausmarkt war Enders Reitwelt, die Ponyreiten ermöglichte. Die Vierbeiner Felix und Silvi zeigten sich mit rot-weißen Ohrenschützern und Satteldeckchen in Nikolausfarben. Circa 30 Kinder machten den Rundkurs um das Museum mit und freuten sich über das winterliche Ponyreitangebot. Bei Einbruch der Dunkelheit beschenkte Nikolaus die Kinder. Im kommenden Jahr soll es wieder einen Nikolausmarkt geben. Die Veranstaltung stehe unbedingt auf dem Programm des Gewerbevereins, sagte Michael Strobl auf Nachfrage der SZ.