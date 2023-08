Gleitschirmflieger duellieren sich

Gleitschirme sollen am Wochenende wieder in Hütten abheben. Am 2. und 3. September feiert der Verein „Gleitschirmflieger–Urenschwang“ mit einem Flugwettbewerb sein 20–jähriges Bestehen. Bereits im Laufe des Samstags findet voraussichtlich der erste Durchgang des Pokalfliegens am ehemaligen Skihang Urenschwang statt. Zwei weitere Durchgänge sollen möglichst am Sonntag ab 10 Uhr folgen, um die Gesamtwertung einzugehen. Dafür sind Zuschauer willkommen.

Es ist Ostwind neben passablem Wetter angesagt. Damit herrschen beste Windverhältnisse für diesen Hang, sagt der Vereinsvorsitzende Ralf Straub. Mit der Siegerehrung ist am Sonntag gegen 15, 16 Uhr zu rechnen. Bis zu 60 Starter wollen teilnehmen und möglichst in der Mitte des zehn Meter messenden Landekreises aufsetzen, um 1000 Punkte in die Wertung einzubringen. Wer den Kreis gerade noch am Rand erreicht, kann sich immerhin 250 Punkte sichern.

Die drei Schiedsrichter Ernst Unfried, Ralf Straub und Hilmar Sirch überwachen die Landungen. Straub moderiert die Veranstaltung und führt Interviews mit den Teilnehmern. Alle teilnehmenden Männer, Frauen und Jugendlichen gehen in eine gemeinsame Wertung ein. Außerdem werden die Flugfreunde Ulm, der Gleitschirmclub Schwaben und die Flugschule Sonnenbühl zu Gast sein.

Ein kleines Zelt wird für die Mitglieder und Gäste aufgebaut. Hier findet am Samstag die Ehrung von Gründungsmitgliedern statt. Außerdem ist ein Fliegerfest mit Barbetrieb und DJ SI.MX aus Schmiechen geplant. Für Sonntag wird mit mehr Zuschauer gerechnet. Hierfür ist ein Pizza–Foodtruck bestellt. Besucherinnen und Besucher erreichen das Wettbewerbs– und Festgelände über die Hüttener Mühlstraße, wo sie nach links in die Hatzenwiese abbiegen, um sich sofort hinter den Bahnlinie rechts zu halten und den schmalen Weg „Urenschwang“ durch den Wald hinauf zur Wiese zu nehmen, die als Parkplatz ausgewiesen ist.

125 Mitglieder gehören aktuell dem Verein an, von denen ein Viertel bis ein Drittel diesen Sport aktiv betreibt. Viele junge Gleitschirmflieger seien dabei. Ralf Straub trat der Vereinigung vor 13 Jahren bei. Den Vorsitz will er kommendes Jahr abgeben. Ein Nachfolgekandidat habe sein Interesse bereits bekundet.

Im Gründungsjahr hatte sich eine Gruppe aus 20 Interessierten zusammengefunden. Zehn Gründungsmitglieder sollen geehrt werden, die vorwiegend aus dem Stadtgebiet Blaubeuren und von der Blaubeurer Alb kommen, zu denen aber auch ein Schmiechener und der Berghüler Ernst Unfried als Leiter der Flugschule Ulm gehören. In dieser Flugschule erwerben Neulinge die notwendigen Kenntnisse und die Lizenz. Seit Jahren gehört das europaweit stattfindende Streckenfliegen über Hunderte Kilometer für einige Vereinsmitglieder zum Hobby. Damit beteiligen sie sich an der Deutschen Gleitschirmmeisterschaft. Kameradschaft ist wichtig, weshalb der Vereinsvorsitzende aus Mehrstetten einen internen Wettbewerb initiiert hat: Wer in Hütten startet und in Mehrstetten an der etwas außerhalb gelegenen Gaststätte landet, der bekommt von ihm ein Essen spendiert. Wetter und Thermik müssen dafür stimmen. In vier Jahren hätten das mit ihm selbst nur drei Kollegen geschafft.