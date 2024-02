Gerald Molz tritt nicht mehr als Gemeinderat an und begründet seine Entscheidung

Mit zwölf zu zwölf Stimmen bei Enthaltung von Bürgermeister Ulrich Ruckh hat am 6. Dezember ein vom geschäftsführenden Schulleiter und Vorsitzenden der SPD-Fraktion Jürgen Haas eingebrachter Antrag auf Abriss des Alten Schulhauses von 1904 im Gemeinderat keine Mehrheit gefunden. Nachdem Gemeinderat Josef Schmid (CDU) in der jüngsten Sitzung des Gremiums Kritik an einer Petition zum Abriss geäußert hat, mahnte der Rathauschef zur Geduld und sagte, der Gemeinderat müsse zunächst nichtöffentlich über eine noch zu erarbeitende Vorlage der Verwaltung debattieren, ehe eine Mehrheitsentscheidung getroffen werden könne. Dem künftigen Gemeinderat wird Gerald Molz (Freie Wähler) nicht mehr angehören. Am Rande der Ratssitzung hat er seine Gründe dargelegt.

Bürgermeister Ulrich Ruckh hat mitgeteilt, dass der Verwaltungs- und Kulturausschuss der Stadt in seiner Sitzung am 7. Februar die Anschaffung einer Regenbogenflagge beschlossen hat. Sie solle ein Zeichen für Frieden, Aufbruch, Veränderung, Akzeptanz und Gleichberechtigung setzen. Zu bestimmten Anlässen werde die Flagge gehisst, so unter anderem zum Christopher-Street-Day oder dem Welt-Aids-Tag. Das Tragkraftspritzenfahrzeug für die Feuerwehrabteilung Ingstetten ist abgeholt worden. Die Kameraden haben es bereits der Bevölkerung vorgestellt. Es handele sich um das erste wasserführende Fahrzeug im Teilort. Die Gesamtkosten gab der Bürgermeister mit 307.000 Euro an. Er dankte den Ehrenamtlichen sowie dem Land Baden-Württemberg für die Fachförderung in Höhe von 52.000 Euro. Am Samstag, 27. April, ist Fahrzeugweihe.

Zugestimmt hat der Gemeinderat der Wahl von Philipp Gaupp zum Abteilungskommandanten sowie Christoph Österle zum stellvertretenden Abteilungskommandanten der Abteilung Justingen. Gebilligt hat das Gremium den Entwurf einer Ergänzungssatzung auf der Gemarkung Hütten. Hierdurch sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Wohngebäudes geschaffen werden. Konkret wird eine Teilfläche eines Grundstücks, welche bisher im Außenbereich lag, in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil von Hütten einbezogen.

Auf Vorschlag der Verwaltung entsprechend eines nichtöffentlich getroffenen Mehrheitsbeschlusses des Verwaltungs- und Kulturausschusses hat der Gemeinderat auch die Satzung für die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit angepasst. Hiernach gilt künftig ein Durchschnittssatz von 25 Euro bei ehrenamtlicher Tätigkeit bis drei Stunden, von 40 Euro bei mehr als drei bis zu sechs Stunden und ein Tageshöchstsatz von 60 Euro bei mehr als sechs Stunden.

CDU-Gemeinderat Josef Schmid hat vorgebracht, eine für den Abriss des Schulhauses 1904 und die Schaffung eines größeren Schulhofs gestartete Petition sei von Unwissenheit und Fehlern der Initiatoren geprägt. Seine Frage lautete, ob nicht die Verwaltung den „echten Sachverhalt“ öffentlich machen könne. Bürgermeister Ulrich Ruckh sprach im Hinblick auf die Petition von einer „legitimen Meinungsäußerung, die wir hinzunehmen haben“. Zum Schutz eventueller Investoren gäbe es Punkte, die nichtöffentlich besprochen werden müssten. Auch habe die Stadt eine Position, die im Hinblick auf mögliche Verhandlungen der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden könne. Nach Ansicht des Rathauschefs ist in der Bevölkerung eine Hälfte für den Abriss, die andere Hälfte für eine Sanierung. „Das ist legitim, dem werden wir uns stellen“, sagte Ruckh, nicht zuletzt im Hinblick auf den Gemeinderatsbeschluss vom 6. Dezember, in dem für einen Abriss eine Stimme gefehlt hatte. Ruckh verwies auf die rechtlich schwierige Lage und kündigte eine Vorlage der Verwaltung an, über die der Gemeinderat nichtöffentlich debattieren solle. Nach Abwägung aller Argumente müsse im Gemeinderat eine Mehrheitsentscheidung getroffen werden.

Am Rande der Sitzung hat der 68-jährige Gerald Molz (Freie Wähler) mitgeteilt, nach fünf Jahren bei der Kommunalwahl im Juni nicht mehr für den Gemeinderat anzutreten. Er sei weiterhin engagiert, unter anderem als Hauptschöffe beim Amtsgericht Ulm, wolle aber jüngeren Gemeinderatskandidaten Platz machen. Er habe von Anfang an im Rat den Eindruck gehabt, selbst Teil des hohen Altersdurchschnitts des Gremiums zu sein. Bedauert habe er, dass fähige Kandidaten im Alter von 30 bis 36 Jahren vor fünf Jahren nicht gewählt wurden. Wenn Ältere zurücktreten, hätten Jüngere bessere Chancen. Die Arbeit im Rat habe Spaß gemacht, wenngleich es nicht immer leicht gewesen sei. Molz hat stets engagierte zu Ratssitzungen beigetragen.