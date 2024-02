Dem Schelklinger Ehepaar Karl und Maria Maier ist jetzt eine Gedenktafel auf dem Friedhof gewidmet. Ihre Namen stehen für die gleichnamige Stiftung, die ehrenamtliche Tätigkeiten im christlichen und sozialen Bereich fördert. Nach der Einweihung der Gedenktafel in Anwesenheit der Nichte des Stifterehepaars Gisela Bronner und des Steinmetzmeisters Rolf Müllner fand in Austermanns Landgaststuben die neueste Spendenübergabe statt, wobei Stiftungsrat Paul Glökler auf neue bürokratische Hindernisse für Stiftungen einging, was ihn zu einer Kritik an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen führten.

Die Karl und Maria-Maier-Stiftung hat sich die Gedenktafel aus Fränkischem Sandstein fertigen lassen. Auf dem Schelklinger Friedhof befindet sich die Gedenktafel beim Kriegerdenkmal in die Mauer eingelassen. Der Grabstein der 2003 verstorbenen Maria Maier war 2023 nach 20 Jahren Liegezeit entfernt worden. Karl Maier war bereits 1997 verstorben. Stiftungsrat Glökler erklärte, Bürgermeister Ulrich Ruckh habe in Bezug auf die Erinnerungskultur sofort der Gedenktafel zugestimmt. Bei deren Enthüllung die drei Stiftungsräte Glökler, Franz Ruoß und Anke Hillmann-Richter sowie Pia Ebe, die Nichte Gisela Bronner mit ihrem Ehemann Gebhard und das Steinmetzmeister Müllner mit Ehefrau Heidi anwesend waren.

Karl und Maria Maier waren kinderlos. Nichte Gisela lebte in nächster Nähe. Die beiden aus Allmendingen stammenden Brüder Maier hatten sich für ihren Hausbau in Schelklingen entschieden und bewohnten ein Doppelhaus in der Blaubeurer Straße. Gisela Bronner war Einzelkind. Sie kümmerte sich im Alter bis zum Tod der Eltern, dem Onkel und der Tante um deren Anliegen und Besorgungen.

7000 Euro gingen bei der jüngsten Spendenausschüttung an neun Einrichtungen beziehungsweise Gruppen und Vereine. In den Genuss von 2000 Euro kam dabei die Familienbildungsstätte in Ulm, die in der ehemaligen Weinhofschule in der Sattlergasse in einem Nachkriegsbau angesiedelt, wo immer wieder dringende Reparaturen zu erledigen sind und eine umfangreiche Sanierung notwendig wäre. Geschäftsführerin Claudia Clages nahm die Spende entgegen. Mehrere Wasserrohrbrüche im Gebäude hat sie erlebt. Freudig blickt sie der Jubiläumsfeier zum 75-jährigen Bestehen der Familienbildungsstätte Ulm entgegen. Dies wird am Sonntag, 14. Juli, beim Donaufest in Neu-Ulm am Familientag um 11 Uhr auf der großen Bühne mit einem Festakt gefeiert. Außerdem findet in der Basilika des Klosters Wiblingen am 12. Oktober um 16 Uhr ein Festgottesdienst statt, der wegen Bauarbeiten nicht im Ulmer Münster abgehalten werden kann. Träger sind seit jeher die Stadt Ulm, die katholische und die evangelische Kirche und jetzt auch wieder der Alb-Donau-Kreis.

Mit 1500 Euro bedachte die Karl und Maria-Maier-Stiftung die evangelische Kirche Schelklingen, die von Kirchengemeinderätin Ulrike Dick vertreten wurde. Jeweils 500 Euro durften die Vertreterinnen beziehungsweise Vertreter von sieben Vereinen bezeihungsweise Verbänden in Empfang nehmen. Für den Förderverein Hospiz Donau-Schmiechtal nahm Monika Uhl-Starzmann teil. Der Sozialverband VdK wurde durch Gerd Hoffmann vertreten. Norbert Bienert vertrat den Musikverein Stadtkapelle Schelklingen, Hubert Stoll den Musikverein Schmiechen, Georg Schrade den Liederkranz Schelklingen und Paul Schleicher den katholischen Kirchenchor Schelklingen. Alle vier Vereine umrahmen und gestalten immer wieder Veranstaltungen in den Kirchen, was für das Ehepaar Maier von ganz wichtiger Bedeutung war. Doris Späth nahm für den Pfadfinderstamm „Guter Hirte“ Hütten die Spende in Höhe von 500 Euro entgegen. Bei den vergangenen Spendenvergaben wurden zusammen 217.000 Euro ausgeschüttet. Im September 2003 war die Stiftung gegründet worden, 2004 gab es die erste Spendenvergabe.

Stiftungsrat Paul Glökler beklagte weitere bürokratische Neuerungen. Er nannte das Transparenzgesetz von 2017, das seit dem Jahresbeginn gültige freiwillige Zuwendungsempfängerregister beim Bundeszentralamt für Steuern und das ab Jahresbeginn 2026 verpflichtende Stiftungsregister, wofür dann notarielle Beurkundungen verlangt würden, auch bei jeder Änderung. Das komme von der EU, betonte Glökler und verstoße seinem Empfinden nach gegen Privatrecht und den Datenschutz. Die Zusatzarbeit belaste Ehrenamtler, kritisierte Paul Glökler. Der Schelklinger fügte hinzu: Wenn von der Leyen von diesem Vorhaben zurücktritt, habe er nichts dagegen. Auf Nachfrage der SZ erklärte Stiftungsrätin Anke Hillmann-Richter, die im Auftrag des Landrates die finanzielle Prüfung der Karl und Maria-Maier-Stiftung übernimmt, dass ein Mehraufwand für die ehrenamtlichen Stiftungsräte entsteht. Sinnvoll, so Hillmann-Richter, könne die Einführung in Ländern sein, die bisher nicht solche Prüfstrukturen haben, wie sie in Deutschland bereits zu erfüllen sind.