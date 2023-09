Gartenbesitzer löscht brennende Konifere

Eine in Flammen stehende Konifere hat am Mittwoch einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Löschen mussten die Einsatzkräfte aber nicht mehr. Einem Grundstücksbesitzer gelang es das Feuer in Schelklingen-Hütten bereits zuvor zu löschen.

Gegen 11.20 Uhr fing nach Mitteilung der Polizei in der Mühlstraße eine Konifere Feuer. Ein Bewohner bekämpfte zu diesem Zeitpunkt auf seinem Grundstück Unkraut mit einem Brenner. Dabei geriet die Konifere in Brand.

Die Feuerwehr Schelklingen rückte mit neun Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus. Bei deren Eintreffen hatte der Verursacher die Hecke bereits gelöscht und dadurch ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert. Personen kamen nicht zu Schaden.