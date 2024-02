Überlebe in der Wildnis Kanadas, ganz allein und ohne Kontakt nach außen: David Leichtle aus Schelklingen hat sich dieser Aufgabe gestellt - für die Sendung „Alone - Überlebe die Wildnis“, die ab Donnerstag, 8. Februar, auf RTL+, der Online-Plattform von RTL, läuft. Als einer von zehn Kandidaten ließ er sich im vergangenen Jahr auf Vancouver Island aussetzen.

Mit dabei hatte er neben den Gegenständen, die er zum Überleben brauchte, auch eine Kamera, mit der er sich für die Show filmen sollte. Denn: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten keinen Kontakt zum Produktionsteam haben, auch untereinander war der Kontakt nicht erlaubt. Wer am längsten durchhält, gewinnt 75.000 Euro.

Mit Rucksack und Fernsehkamera nach Kanada

„Die Möglichkeit, seine Grenzen zu finden und ganz auf sich allein gestellt zu sein“, das sei es, was ihn gereizt habe, an dem Format teilzunehmen, sagt David. „Vielleicht war ich auch auf der Suche nach Freiheit.“ Der Zeitraum habe für den 31-Jährigen außerdem sehr gut gepasst. Im Sommer war er nach neun Jahren Dienstzeit aus der Bundeswehr ausgeschieden. Nebenberuflich ist er seit einigen Jahren als Survivaltrainer für Lebe-die-Wildnis.de tätig.

In der Wildnis überleben: Dieser Aufgabe hat sich David gestellt. (Foto: RTL / Frank J. Fastner )

Sein Chef machte ihn auf das TV-Projekt aufmerksam, daraufhin habe er sich beworben. Eigentlich sei der Plan gewesen, einige Monate mit dem Rucksack durch die Mongolei und Südostasien zu reisen. Doch dann kam es anders, er wurde für die Show angenommen, die Reise ging nicht nach Asien - stattdessen reiste er in die andere Richtung mit Fernsehkamera nach Kanada.

Bären, Pumas und Wölfe können zum Problem werden

Mitnehmen durfte er dabei nur einen Rucksack. Den Inhalt aus Bekleidung und persönlichen Gegenständen, Tracking-, Kommunikations- und Sicherheitsausrüstung hatte die Produktionsfirma im Vorfeld festgelegt - darunter Fackel, Air Horn und ein Wildtierspray gegen wilde Tiere. Nicht nur gibt es in der Region Kanadas, in der gedreht wurde, eine besonders dichte Population von Schwarzbären.

Auch die größte Population an Pumas ist dort beheimatet. Als sei das noch nicht genug, leben auch Wölfe in den bewaldeten Regionen von Vancouver Island. Dazu kommen noch einige Grizzlybären. Die Regeln der Sendung besagten deshalb auch eindeutig: Wer vor den Tieren gerettet werden musste oder durch Verletzung Hilfe benötigte, war automatisch raus aus dem Rennen. Das galt auch für den Fall, dass jemand von den Teilnehmenden freiwillig aussteigen wollte.

Die Ausrüstung ist ganz genau vorgeschrieben

Für ihre Zeit in der kanadischen Wildnis konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer außerdem zehn Gegenstände mitnehmen, die sie aus einer Liste wählen durften. David entschied sich für Topf, Feuerstahl und Schlafsack. Das sei logisch, sagt er - alle Teilnehmer hätten sich für diese drei Gegenstände entschieden. Dazu kamen eine Plane, ein großes Messer und eine Säge. „Da mein Schwerpunkt von Anfang an auf dem Thema Nahrung lag, war ich beim Werkzeug sparsamer“, sagt er.

David auf dem Boot auf dem Weg in die Einsamkeit. (Foto: RTL )

Außerdem habe er Angelset, Pemmican (eine Mischung aus Dörrfleisch und Fett), Pfeil und Bogen und ein Paracord (eine Schnur) mit in den Wald genommen. „Mit dem Paracord kann man Reusen, Netze sowie Fallen binden, was diesen Gegenstand für mich sehr wichtig gemacht hat“, sagt der Schelklinger.

Als Ex-Soldat sieht er sich gut vorbereitet

Schon als Kind sei er mit Pfeil und Bogen durch die Wälder gestreift, erinnert er sich - habe Lager und Baumhäuser gebaut. Irgendwann habe er dann Kanu- und Motorradtouren unternommen, so zum Beispiel mit dem Zelt mehrere Wochen allein durch Norwegen. „Allerdings hatte ich zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich Ahnung davon, was ich mache“, sagt er heute. „Ich bin einfach irgendwie losgezogen.“

Das änderte sich, als er sich mit 21 Jahren für die Bundeswehr verpflichtete und dort zum Gebirgsjäger ausgebildet wurde. Damit begann eine Zeit auf Übungsplätzen im In- und Ausland, mehreren Tagen am Stück in den Bergen und bei Minus 30 Grad Celsius in Schweden oder Kanada. Geschlafen habe man da in Iglus und unter Planen. Zweimal war er beim UN-Einsatz MINUSMA in Mali.

Nahrung finden sieht er als Schlüssel

Für ihn sei entscheidend gewesen, sich in seiner Vorbereitung auf die Sendung hauptsächlich mit dem Thema Nahrung zu beschäftigen, sagt der Schelklinger. Dafür habe er einige Kilo Gewicht zugenommen. „Zur Pflanzenwelt von Vancouver Island konnte ich mich nur literarisch vorbereiten“, sagt er. Seit vielen Jahren habe er außerdem den Angelschein, deshalb sei sein Plan A gewesen, sich seine Nahrung zu angeln.

Das Essen wurde zur Herausforderung: David sammelt Schnecken und Seetang. (Foto: RTL )

In deutschen Gewässern durfte er jedoch keine Angelfallen zum Training aufstellen, deshalb habe er sich auf das Training mit Pfeil und Bogen konzentriert. In der Sendung dann habe ihn jedoch seine Fähigkeit als Fischer negativ überrascht, sagt er. „Es ist zu dieser Zeit verdammt schwer, wenn nicht unmöglich, von der Küste aus zu angeln, was sich als großes Problem darstellte.“

Spiel gegen die Zeit

So habe er in der Sendung mit ständigem Hunger kämpfen müssen, erinnert er sich. Die größte Herausforderung sei dabei die Zeit gewesen. „Selbst wenn man Nahrung findet, findet man nicht genug, um langfristig zu überleben“, sagt er. „Man läuft Gefahr, permanent abzunehmen und hat den Gedanken im Kopf, dass man hier auf Zeit spielt.“

Wäre meine Freundin mit ein paar Säcken Reis und etwas Schokolade gekommen und meine Verwandtschaft hätte drei Kilometer weiter ihre Hütte im Wald, hätte ich dort glücklich werden können. David Leichtle

Eine Schwierigkeit auch: Man müsse sich beschäftigen, „ohne dabei zu viel Energie zu verschwenden“. Jedoch habe man im Wald eigentlich nichts, um sich abzulenken. Darüber hinaus sei es schwierig gewesen, im Regenwald Feuer zu machen und trocken zu bleiben.

David findet ein Gefühl von Spiritualität

Doch es gab auch positive Momente, sagt David. Nicht nur habe es ihn überrascht, wie glücklich man beim Anblick eines Topfes Schnecken sein könne. „Positiv hat mich überrascht, was für eine Verbindung man zu dem Land herstellt, wenn man sich der Natur hingibt, wenn man Teil der Nahrungskette wird und man erkennt, dass man selbst mit anderen großen Tieren wie Bären oder Pumas an der Spitze steht.“

Er habe ein Gefühl von Spiritualität erlebt, auch wenn er eigentlich nicht der Typ dafür sei. Er habe gelernt: „Es braucht nicht viel, um glücklich zu werden und eigentlich habe ich alles, was ich im Leben brauche.“

Es seien jedoch ausreichend Essen und Gesellschaft gewesen, die ihm in seiner Zeit in Kanada am meisten gefehlt haben, sagt er. „Wäre meine Freundin mit ein paar Säcken Reis und etwas Schokolade gekommen und meine Verwandtschaft hätte drei Kilometer weiter ihre Hütte im Wald, hätte ich dort glücklich werden können.“

Wie weit David in der Wildnis von Kanada kommt, können Sie ab Donnerstag, 8. Februar, wöchentlich auf RTL+ verfolgen.