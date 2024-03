Freie Wähler mit Rekordkandidatenzahl

Der Stadtverband der Freien Wählervereinigung Schelklingen versammelt auf seiner Gemeinderatswahlliste eine Rekordzahl an Kandidaten. Zwar wurde bisher niemand für die Wohnbezirke Gundershofen, Hausen und Justingen gefunden, aber 17 Personen lassen sich zusammen in den weiteren Wohnbezirken aufstellen. Zufrieden zeigten sich die Vorstandsmitglieder mit dem Anteil junger Kandidaten, Frauen und der Altersmischung. Einen Bericht zur gegenwärtigen Gemeinderatsarbeit und den Ziele der Freien Wähler gab es in der Nominierungsversammlung nicht.

Fünf Frauen kandidieren. Fünf Kandidatinnen und Kandidaten sind unter 35 Jahren alt. Nachnominierungen sind bis Kalenderwoche zwölf möglich. Als Wahlkommission dafür ließen sich in der Nominierungsversammlung im Nebenzimmer des Hotels HGS3 der Verbandsvorsitzende Hans Merkle, Kassiererin Dagmar Mohr und der Fraktionsvorsitzende Michael Strobl wählen, wobei die maximale Kandidatenzahl von zwölf Personen im Wohnbezirk Schelklingen bereits erreicht ist.

Alle derzeitigen Gemeinderatsmitglieder bis auf Versammlungsleiter Gerald Molz (wir berichteten) treten zur Wiederwahl an. Das sind im Wohnbezirk Schelklingen Michael Strobl (52/Elektrotechnikermeister, Geschäftsführer), Dagmar Mohr (55/Diplom-Betriebswirtin), Hannes Schäfer (24/Elektroniker), Jozo Mijatovic (45/Betriebswirt), Hans Merkle (73/Fernmeldemechanikermeister) und im Wohnbezirk Ingstetten Dieter Schmucker (68/Ortsvorsteher Ingstetten, Justizvollzugsbeamter i.R.).

Als weitere Kandidaten stehen folgende Stadtbewohner auf der Liste: im Wohnbezirk Schelklingen Larissa Geißelhardt (23/Finanzbeamtin), Jan Baumann (39/Fahrzeugtechnikingenieur), Peggy Lichtblau (47/Betriebswirtin), Ömer Sahin (34/Informatiker), Matthias Lichtblau (69/Tierarzt), Dennis Strobl (18/Fachinformatiker-Azubi), Michael Leck (41/Gewerbeschulrat), im Wohnbezirk Hausen Carina Witt (32/IT-Projektleiterin), Wohnbezirk Ingstetten Sarah Gaus (37/Ortschaftsrätin/Industriefachwirtin) und schließlich im Wohnbezirk Hütten Artur Geißelhardt (58/Vertriebsaußendienstmitarbeiter) und Karsten Schiele (38/Verkäufer, stellvertretender Niederlassungsleiter).

Mehrere Kandidaten sind in direkter Linie miteinander verwandt oder verheiratet, was an den Familiennamen erkennbar ist. Zudem ist Hannes Schäfer der Sohn von Dagmar Mohr und Sarah Gaus die Tochter von Dieter Schmucker. Mehrere Kandidaten sind in Schelklingen in den jüngeren Jahren erst zugezogen. Ömer Sahin sagte, seit zehn Jahren in der Stadt zu leben und mit seiner Kandidatur der Einstellung zu folgen, „wenn man etwas verändern will, dann muss man es selbst machen“. Karsten Schiele stammt aus Bayrisch Schwaben und nennt Feuerwehr, Straßen sowie Kinder und Jugend als besonders wichtig. Jan Baumann lebt seit 2019 in Schelklingen und hat mit seiner Frau Pflege24 gegründet. Ebenfalls 2019 zog das Ehepaar Lichtblau in die Aachstadt. Matthias Lichtblau zeigte sich beeindruckt von der Fachkompetenz auf der Liste. Seine Ehefrau betonte zur Gemeinderatsarbeit, dass diese „mit Herz und Verstand“ geschehen solle.

Artur Geißelhardt war schon einmal Gemeinderatsmitglied und nannte den PV-Anlagenbau auf kommunale Gebäude vorrangig, „damit wir damit etwas einnehmen“. Bei den Freien Wählern gibt es keinen Fraktionszwang, was Dieter Schmucker würdigte. „Das sollten die Großen da oben nachmachen“, wünscht sich Michael Leck, der „auf gute Themen, um etwas zu bewegen“ hofft. „Es gibt keine Vorgaben“, betonte auch der Fraktionsvorsitzende Strobl, der seit 15 Jahren dem Gemeinderat angehört. Auf 30 Jahre im Rat bringt es Hans Merkle als Gründungsmitglied der Wählervereinigung. Merkle sagte wie Schmucker, bei einigen Themen in Zukunft noch etwas bewegen zu wollen. Dagmar Mohr freut sich, dass die Liste der weiblichen Unterrepräsentation entgegenwirkt.

Zum Abschluss sagte der Fraktionschef: „Diese Kandidaten sähe ich gerne in der großen Politik.“ Jemand aus der Runde warf ein, „und alle haben eine Berufsausbildung“. Michael Strobl gab in dieser Zusammenkunft noch die bereits nominierten Kandidaten für den Kreistagswahlkreis III Schelklingen bekannt. Das sind er selbst als derzeitiges Kreistagsmitglied, dann Hannes Schäfer, Hans Merkle und Dennis Strobl. Die Freie Wählervereinigung Schelklingen ist ein eingetragener Verein und im Landesverband Baden-Württemberg Mitglied, hat aber nichts mit der gleich benannten Partei zu tun, die in Bayern besonders bekannt ist.