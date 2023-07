Fast unverändert in Richtung Kommunalwahl

Die Freie Wählervereinigung Schelklingen startet unter Leitung von Hans Merkle mit nahezu unveränderten Führungsmannschaft in Richtung Kommunalwahljahr 2024. Allerdings meldete sich der bisherige Beisitzer Helmut Klar aus der Vereinigung ab. Neuer Beisitzer wird Gerald Molz, der unlängst die Beratung und den Beschluss zum Thema „Abschaffung der unechten Teilortwahl“ in den Gemeinderat einbrachte und seine Fraktion geschlossen hinter sich hatte. Hingegen stimmten CDU– und SPD–Fraktion für die Beibehaltung der unechten Teilortwahl, die den Teilorten einen bis drei Sitze im Gemeinderat garantiert.

„Gegenwind“ habe es hinterher aus der Bevölkerung zum Vorstoß der Freien Wähler gegeben, räumte Hans Merkle am Freitag am Rande der Hauptversammlung ein. „Zustimmung, sogar von Teilortbewohnern“, habe er auch gehört, fügte er an. Rund 50 Jahre liegen die verschiedenen Eingemeindungen zurück, was damals teils auf Ablehnung stieß. Laut Vize Michael Strobl sollte mit der Abschaffung der festen Teilortsitze im Gemeinderat der Wahlvereinfachung und der Einsparung von Sitzungsgeldern gedient werden. Die CDU argumentierte in jener Gemeinderatssitzung, dass die Teilorte, die damals ihre Unabhängigkeit aufgaben, jetzt nicht nochmals für den Zusammenschluss „bezahlen“ sollten.

Ideen sammelten die Freien Wähler für den Wahlkampf 2024. Spontan lauteten diese in der Hauptversammlung am ehemaligen Naturfreundehaus: Bebauungspläne anpassen, Baugebiete mit Ein– bis Mehrfamilienhäusern ausweisen, Umnutzung von landwirtschaftlichen Gebäuden zu Wohnraum unterstützen, Klarheit zur Steinbruchverfüllung gewinnen und gewerbliche Abwärme nutzen. Angesprochen wurde das Schulhaus 1904, wobei in der Vereinigung unterschiedliche Meinungen zu Erhalt oder Abriss bestehen. Mitglied Johannes Auchter aus Justingen hätte gerne die Deponie „Sandburren“ wieder für private Anlieferungen geöffnet, hörte aber von den Gemeinderatsmitgliedern Strobl und Dagmar Mohr, dass dieser Zug vermutlich abgefahren sei. Erdaushub müsse, sagte Mohr zur gesetzlichen Vorgabe, jetzt auf dem eigenen Baugrundstück verarbeitet werden, wenn das auch, wie Strobl einwarf, oft gar nicht möglich sei. Am „Sandburren“ wolle der Gesetzgeber nur noch Arrondierungsmaßnahmen zulassen, so Strobl.

Michael Strobl ging als Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat auf den geplanten, dann aus Kostengründen abgesagten „Erlebnisraum“ zum „Hohle Fels“ an der Marktstraße ein. Richtig sei die Planung gewesen, „aber erst später wurde gerechnet“, was den Geldmangel ergab. Zu Projekten der erneuerbaren Energie wünscht er sich die Gewinnbeteiligung der Stadt.

Gemeinderatsmitglied und Ingstettens Ortsvorsteher Dieter Schmucker schilderte den Ausfall an Sitzungen der Haushaltsstrukturkommission. Ihn beschäftige der Schelklinger Geldmangel. Von oben würden immer mehr Aufgaben aufgelastet. „Wenn nichts im Geldbeutel ist, muss ich etwas tun.“ Allerdings seien die Quadratmeterpreise für Bauplätze sehr hoch. Schmucker sinnbildlich: „Wir müssen den Kuchen backen, damit wir welchen haben, wenn jemand ein Stück will.“ Ingstetten liegen nun einmal am nächsten bei Merklingen. Er sprach Windrad–Repowering bei Ingstetten an. Zustimmen könnte er, wenn die beiden nächstgelegenen Räder vom Ort weg nach hinten versetzt würden. Die neue Windradgeneration misst 169 Metern Nabenhöhe plus 77 Meter Flügellänge. Er erinnerte an den Beschluss des Ortschaftsrates, auf der Gemarkung maximal zwei Prozent PV–Freiflächenanlagen zuzulassen, um Folgen wie beim Maisanbau für Biogasanlagen abzuwenden. Am Feldweg „Dobel“ möchte nur die Löcher beseitigen, schließlich würde eine Komplettsanierung 400.000 Euro kosten.

Die Wahlen leitete Markus Sebald, wobei neben den Vorstandsposten der Pressereferent Bernhard Rieger bestätigt, die Beisitzer Dieter Schmucker, Hannes Schäfer und Markus Sebald und die Kassenprüfer Dieter Schmucker und Lothar Knieß bestätigt wurden und Gerald Molz als neuer Beisitzer hinzukam.