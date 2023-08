Es war das Jahr 2008: Im „Hohle Fels“ in Schelklingen fanden Forscher im Rahmen von Ausgrabungen die bisher älteste bekannte, von Menschenhand geschaffene, Frauenfigur: Die „Venus vom Hohle Fels“. Kurz danach wurde in derselben Schicht eine Flöte aus Gänsegeierknochen gefunden. Dabei handelt es sich um das älteste Musikinstrument. Spätestens seit diesen Funden ist die Höhle „Hohle Fels“ über die Grenzen Schelklingens hinaus bekannt und Anziehungspunkt für zahlreiche Touristen im Jahr.

Archäologie macht „Hohle Fels“ zum Welterbe

Es wird plötzlich kühl, betritt man den „Hohle Fels“. Direkt im Eingangsbereich sind mehrere Vitrinen aufgestellt, die über die urgeschichtliche Entwicklung der Höhle, sowie die spektakulärsten Funde informieren. „Mit Funden wie der Venus oder der Flöte ist unsere Höhle 2008 schlagartig bekannt geworden“, berichtet Höhlenforscher Otto Schwabe, der vom Höhlenverein Blaubeuren durch den „Hohle Fels“ führt. Seit die Höhle im Jahr 2017 aufgrund ihrer archäologischen Funde zum UNESCO Welterbe „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“ erklärt wurde, seien die Führungen stark gefragt, insbesondere in den Schulferien.

Einige Schritte weiter ins Höhleninnere führen über eine Brücke. In sechseinhalb Metern Tiefe knien Forscher im Lehm und suchen nach Artefakten, wie beispielsweise bearbeiteten Steinen aus der Zeit des Neandertalers oder des ersten modernen Menschen, nach Knochen des Höhlenbärens oder auch nach Bruchstücken von Mammut–Elfenbein. „Studenten aus der ganzen Welt bewerben sich hier und graben dann ein paar Wochen lang aus. Sie nehmen Sedimente weg oder legen Artefakte frei“, erklärt Schwabe.

Otto Schwabe ist Höhlenforscher. Fasziniert zeigt er die Geheimnisse des „Hohle Fels“ in Schelklingen. (Foto: Simon Schwörer )

Aus einem Pferd wurde ein Bär

Die spektakulärsten Funde werden im darauf folgenden Jahr im Urgeschichtlichen Museum in Blaubeuren vorgestellt — so erst kürzlich der neue „Fund des Jahres“. Hierbei handelt es sich um den Teil einer Figur aus Mammut–Elfenbein, der einem 1999 gefundenen, vermeintlichen, Pferdekopf angefügt werden konnte. Nun gehen die Forscher nun davon aus, dass es sich hierbei eher um einen Höhlenbären, statt um ein Pferd handelt.

Ein beeindruckendes Bild gibt die Decke im „Hohle Fels“ ab. (Foto: Simon Schwörer )

Die Brücke führt in das Herzstück des „Hohle Fels“ — eine imposante Höhlenhalle mit 500 Quadratmetern Grundfläche und einem Rauminhalt von 6000 Kubikmetern. Die Temperatur liegt hier bei rund zehn Grad Celsius, weswegen die Höhlenführer stets empfehlen, sowohl mit warmen Kleidung als auch mit festem Schuhwerk den „Hohle Fels“ zu betreten. Die Wände dürfen dort nicht berührt werden, um die sich dort entwickelnde Mondmilch nicht zu beschädigen — eine Calcitablagerung.

Der Stein glitzert. Grund sind die Mikroorganismen in den Wasserkugeln. (Foto: Simon Schwörer )

„Graf Yoster“ gibt sich im „Hohle Fels“ die Ehre

In der kompletten Stille der Höhle kann man die Wassertropfen von den Wänden fallen hören. Doch viel tropft es nicht mehr, denn: „Die großen Tropfsteine wurden früher alle entnommen, weil man sie vor 200 bis 300 Jahren als billigen Marmor verwenden konnte“, erzählt Schwabe. Auch Höhlenlehm sei früher als Düngemittel verwendet worden. Tiefer in der Höhle deutet Schwabe auf einen Stein, in dem ein Ammonit steckt.

„Die Steine sind Schwammriffe aus dem Jurameer, welche die Ur–Donau gebildet hat“, erklärt er. Ein paar Schritte weiter finden sich vermeintliche Höhlenmalereien. Diese entstammten aus einem Filmdreh für die 1970er–Jahre–Serie „Graf Yoster gibt sich die Ehre“ — eine Folge spielte im „Hohle Fels“, erinnert sich Schwabe.

Der Blick vom Parkplatz aus auf den „Hohle Fels“ in Schelkingen. (Foto: Simon Schwörer )

Zu–sedimentiertes Höhlensystem

Der Weg tiefer in den Fels hinein führt bergauf — schließlich handelt es sich beim „Hohle Fels“ um eine sogenannte „Backofen“-Höhle, das heißt, dass die Höhlenhalle vom Eingang aus aufsteigt. Vom Eingang bis zum höchsten Punkt sind es 23,5 Meter. Die warme Luft steigt im Sommer nach oben — mit dem Resultat, dass der „Hohle Fels“ rund zehn Grad kühl ist und damit wärmer als andere Höhlen auf der Schwäbischen Alb. Oben dehnt sich die Höhle um 29 Meter von einer Wand zur anderen aus.

Ein Schacht führt an die Oberfläche, ringsum führen einige Gänge tiefer in den Fels. Jedoch: „Das Höhlensystem ist weit verzweigt, das meiste ist zu–sedimentiert“, sagt Schwabe. Hier und da sind die Wände schwarz — einerseits liegt das am feinen Kalküberzug, andererseits am Ruß, aus einer Zeit stammend, in der Führungen noch mit Fackeln gegeben wurden.

Muscheln finden sich in den Gesteinen des „Hohle Fels“. (Foto: Simon Schwörer )

Beeindruckende Akustik

Was zudem auffällt, ist die beeindruckende Akustik im „Hohle Fels“. Zur Demonstration schwingt Schwabe ein „Schwirrholz“, eine Holzlatte, die beim Wirbeln durch die Luft ein Motorengeräusch imitiert. „Durch die Kuppelform gibt es kein störendes Echo“, erklärt Schwabe. „Früher hatten wir hier Konzerte. Da hat man überall jeden Ton gehört.“ Solche musikalischen Einlagen gibt es heute aufgrund des Höhlenschutzes nicht mehr im „Hohle Fels“, stattdessen laden die Höhlenfreunde zu öffentlichen sowie privaten Führungen. Auch für Kinder seien die Führungen interessant, sagt Schwabe und verweist auf die „Phantasie–Ecke“.

Hierbei handelt es sich um eine Stelle in der Höhle, in der sich in den Gesteinen besonders gut verschiedene Figuren erkennen lassen, wie beispielsweise ein Löwenkopf, ein Dinosaurier oder auch der berüchtigte Höhlengeist. Der Boden fühlt sich dort zudem nach Schleifpapier an — ein Umstand der auf den Höhlenbären zurückzuführen ist. Dieser hatte sich seinerzeit entlang des Bodens orientiert, um einen Platz für den Winterschlaf zu finden, so Schwabe.

Auch steinerne „Makkaronis“ gibt es im „Hohle Fels“ zu entdecken. (Foto: Simon Schwörer )

Im Winter kommen die Fledermäuse

Es gibt noch zahlreiche weitere Dinge zu entdecken im „Hohle Fels“ — Ammoniten, abgebrochene Tropfsteine, glitzernde Wände oder steinerne „Makkaronis“. Er könne mehrere Tage über den „Hohle Fels“ referieren, gehe in Führungen (siehe Infobox) aber explizit auf die Dinge ein, welche die Besucher interessierten, erklärt Schwabe.

Geöffnet ist die Höhle noch bis Ende Oktober — dann geht der „Hohle Fels“ in den „Winterschlaf“, da dort Fledermäuse überwintern. Otto Schwabe wird auch dann wieder im Einsatz sein und die Höhle zum Zählen der Fledermaus–Quartierung noch einmal betreten dürfen. „Im vergangenen Januar habe ich acht Fledermäuse gezählt“, erinnert sich Schwabe. „Aber auch ein geschultes Auge sieht nur zehn Prozent der Fledermäuse, die wirklich in der Höhle sind.“ Für Besucher öffnet die Höhle dann wieder am 1. Mai. Noch in diesem Jahr ist zudem geplant, am 10. September am „Tag des offenen Denkmals“ Führungen zu freiem Eintritt anzubieten.

Zu diesen Zeiten finden Führungen statt

Zu öffentlichen Führungen lädt der „Hohle Fels“ ohne Voranmeldung samstags um 11.45 Uhr zum Preis von 4 Euro. In den Sommerferien finden zudem freitags um 16 Uhr sowie sonntags um 11.45 Uhr Führungen statt. Für einen Besuch des „Hohle Fels“ ohne Führung ist die Höhle freitags von 14 bis 17 Uhr, sowie samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr für den Preis von 4,50 Euro geöffnet. Auf Anfrage können außerdem private Führungen gebucht werden.