Als sie die Haustür öffnete, stach er unvermittelt zu: Ein heute 44-Jähriger soll im Juli vergangenen Jahres in Schelklingen versucht haben, seine Mutter mit einem Messer zu töten. Sie hatte Glück und wurde nicht lebensgefährlich verletzt. Jetzt muss sich der Mann für seine Tat vor Gericht verantworten - allerdings nicht in einem Strafverfahren.

Stattdessen eröffnete das Ulmer Landgericht unter dem Vorsitz von Richter Wolfgang Tresenreiter am Montag ein Sicherungsverfahren. So etwas ist in solchen Fällen möglich, wenn davon auszugehen ist, dass der Beschuldigte zum Zeitpunkt der Tat schuldunfähig gewesen ist und folglich keine Freiheitsstrafe oder andere Verurteilung in Betracht kommt. Davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt, weshalb sie zum Prozessauftakt eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragte.

Von eingebildeten Stimmen provoziert

Nach den Schilderungen von Staatsanwältin Claudia Nemetz leidet der Mann seit acht Jahren unter einer chronischen paranoiden Schizophrenie in Form von Wahnvorstellungen: „Er hört Stimmen von Verwandten und Bekannten und glaubt, dass seine Mutter nicht seine leibliche Mutter ist.“

Auch an einem Tag im Juli 2023 habe der Mann unter solchen Sinnestäuschungen gelitten. Bei einem Spaziergang an seinem Wohnort glaubte er, die Stimme seiner 67-jährigen Mutter zu hören, fühlte sich dadurch provoziert und fasste den Entschluss, sie zu töten. „Er besorgte sich ein Küchenmesser und fuhr mit dem Zug nach Schelklingen“, berichtete die Staatsanwältin.

Der Mann stach sofort zu

Dort habe der Mann am Abend gegen 22 Uhr an der Haustür seiner Mutter geklopft, und als ihm die Frau öffnete, ihr sofort mit dem Messer in die linke Halsseite geschnitten. „Er ging davon aus, dass sie tot ist und rannte weg“, las Claudia Nemetz aus ihrer Antragsschrift vor. Die zwei Zentimeter lange Schnittwunde am Hals der Frau sei jedoch nicht lebensbedrohlich gewesen, da keine blutführenden Gefäße verletzt worden seien. Der Mann sei kurze Zeit nach der Tat am Schelklinger Bahnhof von der Polizei festgenommen worden. Auch das Messer, das er auf der Flucht in die Ach geworfen habe, sei sichergestellt worden.

Die Staatsanwältin fürchtet weitere schwere Taten

Die Staatsanwältin stuft die Tat als versuchten Mord ein, hält den Mann aber wegen seiner paranoiden Schizophrenie für nicht schuldfähig. Da aufgrund seiner Erkrankung weitere schwere Taten zu befürchten und er folglich für die Allgemeinheit eine Gefahr sei, beantragte sie eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

In einem solchen befindet sich der 44-Jährige seit dem Angriff ohnehin schon. Auch kam es zu ersten Gesprächen des Mannes mit einem psychiatrischen Sachverständigen, der ein vorläufiges Gutachten verfasste und dem Gericht bereits zukommen ließ. Während des Verfahrens soll er als Beteiligter ein abschließendes Gutachten erstellen, das der Kammer eine Entscheidungsgrundlage liefern soll. Da der Psychiater beim Verfahrensauftakt nicht dabei sein konnte, blieb es zunächst bei der Verlesung der Antragsschrift der Staatsanwältin.

Das sagt der Beschuldigte selbst

Lediglich der Beschuldigte selbst, der von Rechtsanwältin Christina Seng-Roth verteidigt wird, erhielt noch die Gelegenheit sich zu äußern. „Was am 20. Juli passiert ist, habe ich bereits bei der Polizei gesagt“, erklärte er, „und was die Staatsanwältin sagt, stimmt alles.“

Fortgesetzt wird das Sicherungsverfahren am 22. Januar. Dabei sollen auch drei Zeugen vernommen werden.