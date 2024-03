Mit einer nicht korrekten Berufsbezeichnung im jüngsten Bericht über die Nominierung der Gemeinderatskandidaten hat der Schelklinger Grünen-Stadtrat Muharrem Aras für Verärgerung gesorgt: Der 54-Jährige gab im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ an, als Papiertechnologe tätig zu sein. Das stimmt so aber nicht.

Ein SZ-Leser rief verärgert in der Redaktion an und teilte mit, Aras sei als „ganz normaler Mitarbeiter“ und Maschinenführer in einer Papierfabrik tätig. Um sich Papiertechnologe nennen zu dürfen, müsse man eine dreijährige Weiterbildung absolvieren, und das habe Aras nicht gemacht. „Stimmt“, räumte dieser auf SZ-Nachfrage ein. „Aber ich arbeite schon mehr als 30 Jahre in diesem Betrieb.“ Er habe mit dieser Bezeichnung seine langjährige Berufserfahrung zum Ausdruck bringen wollen.

Nicht die erste falsche Bezeichnung

Schon einmal hatte das Vorstandsmitglied der Grünen im Alb-Donau-Kreis Unmut erregt, als er in einem Zeitungsbericht als Ingenieur bezeichnet wurde. Das sei damals ein Fehler des Redakteurs gewesen, sagt Aras.

Sein Arbeitgeber wollte auf eine SZ-Anfrage keine Stellung nehmen. Zweifellos korrekt ist aber die Bezeichnung in der dienstlichen E-Mail-Signatur von Muharrem Aras. Dort steht: Mitarbeiter Papierproduktion. (reis)