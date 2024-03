Ein Dutzend Bewerber für Kreistag und Gemeinderat

Bündnis 90/Die Grünen haben sechs Kreistagskandidaten für den Wahlkreis III Schelklingen (Schelklingen, Allmendingen, Altheim, Griesingen, Öpfingen) nominiert. Ebenfalls sechs Bewerber streben in den Schelklinger Gemeinderat.

Bei der Nominierungsversammlung im HGS3-Hotel in Schelklingen zeigten sich Muharrem Aras aus Schelklingen und Jörg Hailer aus Altheim erfreut über den vollen Saal und das rege Interesse. Mit der Gründung eines Ortsverbands von Bündnis 90/Die Grünen im vergangenen Jahr sei ein wichtiger Schritt getan worden, um grüne Politik in der Region sichtbarer zu machen. Erste Erfolge zeigten sich in der Bereitschaft unterschiedlichster Menschen, auf den Listen der Grünen zu kandidieren. Besonders erfreulich sei der hohe Anteil an Frauen, die Verantwortung im Kreis übernehmen wollen. Vier der sechs Listenplätze für den Kreistag werden von Frauen belegt. Jörg Hailer betonte das Ziel, dass der Wahlkreis III zukünftig von einem Grünen-Kreisrat vertreten werde: „Mit diesen engagierten Kandidatinnen und Kandidaten unterbreiten wir ein vielfältiges Angebot über alle Listenplätze hinweg.“

Angeführt wird die Liste für den Kreistag von Anne Hagenmeyer-Hoben aus Öpfingen. Die 65-jährige Buchhändlerin und Biografin, die in Öpfingen Mitarbeiterin in der Gemeindebücherei ist und darüber hinaus im Ehinger Freundeskreis für Migranten und dem BUND aktiv ist, sieht ihre Schwerpunkte im Erhalt der Biodiversität: „Mein Anliegen ist der Artenschutz. Mit den Grünen sehe ich die Möglichkeit, diese Ziele auch politisch umzusetzen.“ Wie kann der gesellschaftliche und ökologische Wandel mit seinen besonderen Herausforderungen gerade im ländlichen Raum positiv umgesetzt und Zukunft lebenswert gestaltet werden? Das sind Themen, die Jörg Hailer (52) voranbringen will. Der Forstingenieur, der auch Gemeinderat in Altheim ist, wurde auf Platz zwei gewählt. Für die 33-jährige Schelklinger Wirtschaftspädagogin Ann-Kathrin Tok, Mutter zweier kleiner Kinder, sind Bildung sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein Anliegen, für das sie sich mit viel Tatendrang einsetzen möchte. Sie leitet das Büro im familieneigenen Handwerksbetrieb.

Ulrich Kottke (57) aus Justingen arbeitet in der Stabsstelle Digitalisierung in der Pflege am Universitätsklinikum Ulm und ist dort Personalrat und Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat. Dem gelernten Fachkrankenpfleger ist wichtig, in gesellschaftlich herausfordernden Zeiten Gesicht zu zeigen für ein demokratisches Miteinander. Aus dem Schelklinger Ortsteil Hütten bewirbt sich Heidrun Nübling (28) ebenfalls um einen Platz im Kreistag. Die Forstwirtschaftlerin und Umweltwissenschaftlerin arbeitet in der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets Schwäbische Alb und verantwortet dort im Bereich nachhaltiger Tourismus die Themen Besucherlenkung und historisch-kulturelles Erbe. „Gerade jetzt will ich mich für eine ökologisch und sozial nachhaltigere Entwicklung in unserer Stadt und im Kreis einsetzen, denn wir vor Ort haben es in der Hand, was mit unserer Umwelt und in unserer Gemeinschaft passiert“, so Heidrun Nübling zu ihren Motiven für die Kandidatur. Sechste Kandidatin auf der Kreistagsliste ist Ursula Hochmuth-Buchholz (55) aus Allmendingen, die als Einrichtungsberaterin in einem Möbelhaus tätig ist.

In den Schelklinger Gemeinderat streben (v. l.) Ulrich Kottke, Heidrun Nübling, Dominik Schrade, Ann-Kathrin Tok, Muharrem Aras und Umut Aras. (Foto: Bündnis 90/Die Grünen )

Sie wollen in den Schelklinger Gemeinderat

Ebenfalls das halbe Dutzend voll gebracht haben Bündnis 90/Die Grünen bei der Kandidatensuche für den Schelklinger Gemeinderat. Dort ist die Partei bislang lediglich durch Muharrem Aras vertreten - das soll sich nun ändern. „Vor fünf Jahren hatten wir nur drei Kandidatinnen und Kandidaten, jetzt sind es sechs“, freut sich Aras über den „100-prozentigen Zuwachs“. Das soll sich auch im Gemeinderat bemerkbar machen. Außer Muharrem Aras (54, Papiertechnologe) treten Dr. Dominik Schrade (42, Berufsschullehrer), Umut Aras (32, kaufmännischer Angestellter) sowie die auch für den Kreistag kandidierenden Ann-Kathrin Tok, Heidrun Nübling (für Hütten) und Ulrich Kottke (für Justingen) an.