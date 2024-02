Kurz vor Sonnenuntergang wird es voll auf dem Feld zwischen Hausen und Ingstetten. Nicht nur, weil sich am Waldrand mehr als 100 Schaulustige mit Fernrohren und Kameras versammeln. In der Luft und auf den Bäumen am anderen Ende des Feldes sind tausende Vögel zu sehen.

Die Bergfinken sind der Grund für den großen Andrang von Menschen.„Das ist unser Publikumsmagnet“, sagt Thomas Herrmann, Forstbezirksleiter bei Forst BW in der Ulmer Alb, über die Vögel, die auf der Alb bei Schelklingen ihr Winterquartier aufgeschlagen haben.

Großer Schwarm ist sehr selten

Dass die Bergfinken in Süddeutschland überwintern, sei normal, sagt Matthias Bechler, Revierleiter bei Forst BW in der Ulmer Alb. Aus Skandinavien und Sibirien stammend verbringen sie die kalten Monate im Süden und ernähren sich von den ölhaltigen Bucheckern.

Sie ziehen so weit in den Süden, bis Klima und Futter für sie ideal ist. Da in diesem Winter fast nie Schnee lag und sie die Bucheckern gut erreichen können, scheinen die Bedingungen auf der Alb für die kleinen Vögel ideal. Es ist also auch eine Folge der Klimaveränderungen, dass nun dieses Naturschauspiel zu sehen ist.

„Kleinere Schwärme hat es alle paar Jahre hier mal gegeben“, sagt Bechler. Dass sie sich zu einem so großen Schwarm zusammenfinden, sei jedoch ungewöhnlich und komme nur selten vor. „Ich bin seit 30 Jahren hier“, sagt Bechler. „So etwas habe ich noch nicht erlebt.“ Schon Anfang Dezember habe er kleinere Schwärme der Bergfinken beobachtet. Ende Januar seien es dann immer mehr geworden.

Der Flug ins Nachtlager wird zum Hingucker

Tagsüber sind sie in den Wäldern unterwegs, um zu fressen. Kurz vor Sonnenuntergang sammeln sich die Vögel in einem angrenzenden Buchenwald, um von dort gesammelt in den Fichtenbestand auf der anderen Seite des Feldes zu fliegen, wo sie über Nacht bleiben.

Tausende Bergfinken sind momentan am Abendhimmel zu sehen. IMG_1840.jpg Die Bergfinken ziehen abends viele Besucher an. (Foto: Verena Pauer )

Am nächsten Morgen geschieht dieses Prozedere wieder genau andersherum. Nadelbäume nutzen die Bergfinken als Nachtquartier, weil sie dort im Winter einigermaßen vor Fressfeinden wie dem Mäusebussard oder Falken geschützt sind. Denn die Nadelbäume verlieren anders als Laubbäume ihre Nadeln nicht.

Mit diesem Verhalten locken die Vögel mittlerweile jeden Abend hunderte Gäste an - nicht nur aus Schelklingen, sondern auch von weiter weg. Christine Krasser ist mit ihrem Ehemann aus Esslingen auf die Alb gefahren. Sie hat im Fernsehen zuerst von diesem besonderen Spektakel erfahren. Auf einer Seite für Ornithologen hat sie sich dann näher informiert. „Es ist wirklich atemberaubend“, sagt sie. „Da hat sich die weite Anreise gelohnt.“

Wann die Vögel wieder weg sind

Auch wenn die Bergfinken aktuell in Scharen in den Wäldern auf der Alb unterwegs sind. Angst, dass sie dem Wald schaden könnten, hat man bei Forst BW nicht. „Sie fressen nur die Samen der Buchen, die diese in großen Massen produzieren“, sagt Herrmann. Das sei eine völlig andere Situation als zum Beispiel beim Borkenkäfer. Und wie Daniel Nägele, zuständig für Waldnaturschutz und Öffentlichkeitsarbeit, sagt: „Wenn die Vögel sich wohlfühlen, scheint es dem Wald gutzugehen.“

Wie lange die Bergfinken noch auf der Alb ihr Winterquartier zu Gast sind, ist nicht genau zu sagen. Spätestens im März würden sie wahrscheinlich wieder in den Norden ziehen, sagt Herrmann. Doch auch schon früher könnte das Spektakel der Vergangenheit angehören, je nachdem wie die Witterung mitmacht. Wann genau es wieder zu einer Massenansammlung kommen kann, kann keiner sagen.