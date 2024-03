Abreißen oder erhalten? Das ist die Frage, welche die Schelklinger Bürger mit Blick auf das alte Schulhaus 1904 spaltet. Jüngst haben, wie berichtet, die Elternbeiräte der Grund- und Gemeinschaftsschule eine Petition gestartet, die den Abriss des maroden Schulgebäudes und eine Vergrößerung des Pausenhofes fordert. Nun meldet sich Heinz Zeiher, Sprecher der CDU-Fraktion Schelklingen, zu Wort. Er möchte das alte Gebäude erhalten - und verrät nun mehr zu den Plänen eines möglichen Investors.

Dass er einen Investor gefunden habe, verkündete Zeiher in einer Gemeinderatssitzung im vergangenen Dezember. Durch einen Patt im Gemeinderat wurde damals der Abriss des alten Schulgebäudes verhindert. Nun verrät der CDU-Fraktionsvorsitzende: „Der Investor ist ein Schelklinger. Er wurde von mir im Oktober angesprochen. Er ist hier zur Schule gegangen und hängt an solchen alten Häusern.“ Gemeinsam habe man Pläne erstellt, was in das Gebäude hinein kommen soll. Anfang Dezember habe es ein Gespräch zwischen Investor und Bürgermeister Ulrich Ruckh gegeben, Ende Dezember stellte der Investor dem Gemeinderat in einer nicht-öffentlichen Sitzung erste Überlegungen zur Sanierung des Gebäudes 1904 vor, so Zeiher, der betont, dass die Pläne bereits sehr konkret seien.

Schule soll von Räumen profitieren

Ihm sei immer bewusst gewesen, dass es auch um neue Räume für die Schule geht. Deshalb sollen im Erdgeschoss des sanierten Schulgebäudes 1904 zwei bis drei Klassenzimmer entstehen. Denn auf das Technikgebäude der Schule wolle er kein Geschoss draufsetzen, um den Platzbedarf zu decken. Denn dann wäre der Pausenhof regelrecht eingesperrt, außerdem gäbe es dann weniger Sonnenlicht, gibt er zu bedenken. Ebenfalls im Erdgeschoss des Gebäudes 1904 sieht das aktuell ausgearbeitete Konzept VHS-Räumlichkeiten vor, die auch als Veranstaltungssaal genutzt werden können. Im Keller soll unter anderem ein Archiv der Stadt unterkommen. Im Obergeschoss könnten, wie schon in der Vergangenheit, Wohnungen entstehen. Auf den derzeitigen Grünflächen neben dem Haus sollen Parkplätze realisiert werden.

„Der Investor hat betont, dass er auf die Wünsche der Stadt und des Gemeinderats eingehen wird“, erklärt Zeiher. Wichtig ist es dem CDU-Fraktionsvorsitzenden zu betonen, dass die Überlegungen zu Praxisräumen oder Seniorenbetreuung im alten Schulhaus nichts mit den Plänen des Investors zu tun haben. „Ich lehne diese Pläne ab“, sagt er. Nach einem Verkauf des Gebäudes und nach der Sanierung könne der Investor die Räumlichkeiten wiederum an die Stadt vermieten, auch über einen Mietkauf, Rückkauf oder Teilkauf könne man nachdenken. Für die Stadt sei der Verkauf an den Investor von Vorteil, weil sie nicht selbst investieren beziehungsweise Darlehen aufnehmen müsse. Außerdem spare sich die Stadtverwaltung viel Arbeitsaufwand durch die Abgabe an den Investor, sagt Zeiher. Klar sei: „Wir können das vom Haushalt her nicht so schnell umsetzen wie ein Investor.“

Zustand im Innenbereich sei „top“

Zeiher erwähnt die mehr als 600 Bürger, die für einen Erhalt des alten Gebäudes unterschrieben haben. Auch er ist ein klarer Befürworter: „Das Schulhaus hat einfach Charme und der Zustand im Innenbereich ist absolut top. Wir würden ein Gebäude abbrechen, obwohl das nicht nötig ist“, sagt er. Allein die Kosten für den Abbruch würden sich auf etwa 200.000 Euro belaufen, schätzt er und geht davon aus, dass die Kosten samt Anmietung von Schulcontainern als Übergangslösung und Umzäunung insgesamt etwa 1,7 Millionen Euro betragen könnten. Auch sei durch eine Abrisslösung keine Erweiterung des Schulhofs möglich, so Zeiher. Denn irgendwo müssten ja die Container stehen und den Plan eines Pausenhofs an der Straße, abgetrennt nur durch einen Zaun, findet er „surreal“.

Blick ins Treppenhaus des alten Schulgebäudes. (Foto: Dominik Prandl )

Beide Seiten - Befürworter wie Gegner eines Abrisses - wünschen sich, dass sich endlich etwas tut. Zeiher stimmt den Elternvertretern der Schule zu, wenn diese kritisieren, dass das alte Schulhaus dahingammelt, weil nichts passiert. „Im Moment liegt es an der Verwaltung“, betont Zeiher, „der Investor würde morgen anfangen“. Jetzt sei es wichtig, dass es weitergeht. Dafür müsse die Stadtverwaltung Vorschläge vorlegen und der Gemeinderat müsse dann einen Kompromiss finden