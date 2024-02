Das alte Schelklinger Schulgebäude aus dem Jahr 1904 steht ungenutzt da. Es nimmt aus Sicht der Schulgemeinschaft den Schulen vor Ort den Raum, sich weiter zu entwickeln. Dabei gebe es dringenden Handlungsbedarf, denn die Schüler wünschen sich endlich einen größeren Pausenhof mit Sitz- und Spielmöglichkeiten. Schul- und Elternvertreter haben Anfang des Monats deshalb um ein Gespräch mit dem Bürgermeister und den Fraktionsvorsitzenden gebeten. Noch haben sie keine Antwort erhalten.

Lediglich eine Sitzbank und zwei Tischtennisplatten gibt es auf dem asphaltierten Schulhof der Heinrich-Kaim-Grundschule und der Gemeinschaftsschule. Die älteren Schüler suchen sich Ecken zum Verweilen, wo sie für sich sind. Doch Sitzmöglichkeiten gibt es für sie keine. Eine Gruppe versammelt sich um die Mülltonnen. „Der Pausenhof ist steril und nüchtern“, sagt Jürgen Haas, Rektor der Gemeinschaftsschule.

Umfrage unter Schülern

Alle Schüler wurden kürzlich befragt, wie sie den derzeitigen Zustand des Pausenhofes bewerten und welche Wünsche sie haben. Dabei kam heraus, dass auch die Grundschüler sich eine ruhige Ecke wünschen, wo sie keinen Ball an den Kopf bekommen. Bemängelt wird zudem, dass es keine Blumen und keine Bänke gibt. Auf der Wunschliste der Schüler steht ein Basketballkorb, ein Soccer-Court, ein Klettergerüst oder auch einfach Sitzmöglichkeiten. Doch der Platz ist stark begrenzt.

Die Klasse 9 hat kürzlich im Mathematikunterricht ausgerechnet, dass der Pausenhof aktuell 600 Quadratmeter groß ist. Er ist umschlossen von den Schulgebäuden, auch von dem Schulhaus 1904 mit seinen kaputten Fensterscheiben. Vor 15 Jahren war der Schulhof noch Richtung Kindergarten ausgerichtet und es gab Grünflächen. Doch im Jahr 2010 wurde das einstöckige Technikgebäude in Betrieb genommen, das gerade diesen Platz vereinnahmte. Das sei keine Fehlplanung gewesen, betont Haas. Vielmehr sei damals schon angedacht gewesen, dass dafür das Schulhaus von 1904 verschwindet, weil es inzwischen unbrauchbar wurde.

Der Pausenhof ist von den Schulgebäuden umschlossen – auch vom Schulhaus 1904 (Mitte). (Foto: Dominik Prandl )

Doch das Gebäude steht noch immer. Dabei habe man den Abriss im Gemeinderat schon fest im Auge gehabt, auch Fördergelder waren dafür bereits zugesagt, erklärt Haas, der auch Fraktionsvorsitzender der SPD im Gemeinderat ist. Doch zwischenzeitlich hatte sich die Interessensgemeinschaft „Erhalt 1904“ gegründet, die mehr als 600 Unterschriften für den Erhalt des Gebäudes sammelte. Die CDU plädierte im Gemeinderat schließlich für einen Umbau des Gebäudes, es gäbe einen Investor, der das Haus übernehmen wolle. Am Ende gab es einen Patt im Gemeinderat, der den Abriss des alten Schulhauses verhinderte. Klar sei die Fassade des alten Gebäudes nett, sagen die Schelklinger Rektoren. Doch das Gebäude sei schlichtweg nicht nutzbar und marode. Heizung, Wasser sowie Elektronik seien nicht mehr funktional, so Haas, der die Kosten für eine mögliche Sanierung auf 2,5 bis 4,5 Millionen Euro schätzt.

Online-Petition gestartet

Nun macht die Schulgemeinschaft Druck, dass sich etwas tut. Die Elternvertreter haben mittlerweile eine Online-Petition gestartet für den Abriss des Schulhauses 1904 und die Vergrößerung des Pausenhofs. 436 Unterschriften wurden seit Anfang des Monats gesammelt. Die Petition verfolge den Zweck, dass man einfach wieder über das Thema ins Gespräch komme und das Interesse der Schulgemeinschaft wahrnehme, sagt Raffaela Kreiser, Elternbeiratsvorsitzende an der Grundschule. Sie betont: „Wir sind nicht per se für einen Abriss, aber dafür, dass die Kinder mehr Platz haben“ und fährt fort: „Wir möchten einfach, dass was passiert.“ Es gehe schließlich um die Kinder und ihre Bildung.

„Aber diejenigen, die es betrifft, werden ja gar nicht gehört“, kritisiert Christine Menge, Elternbeiratsvorsitzende der Gemeinschaftsschule. Die Meinungen zur Debatte, wie es weitergeht, seien „so ein Generationending“, sagt Kreiser, die wahrgenommen habe: Menschen bis etwa 50 Jahre, die noch einen direkten Bezug zur Schule hätten, fänden die Petition super. Bei den älteren Mitbürgern überwiege dagegen häufig die Nostalgie - sie möchten an dem alten Gebäude festhalten. „Doch wenn es erhaltenswert ist, warum lässt man es dann vergammeln?“, fragt Menge.

Insgesamt besuchen mehr als 200 Schüler die beiden Schulen, einige davon sind Ganztagsschüler. Die Schüler der neunten Klasse haben errechnet, dass durch den Abriss des alten Schulhauses die Fläche des Schulhofs beinahe verdoppelt werden kann. Denn durch den Wegfall des alten Gebäudes würden auch die grünen Flächen Richtung Straße für die Schüler nutzbar. Natürlich bedürfe es dann einer Abgrenzung Richtung Straße, „aber das sollte kein Problem sein“, so Knaudt, Rektor der Grundschule. Selbst wenn das alte marode Schulhaus erhalten bleiben soll, müsse zeitnah etwas geschehen, fordert er, gibt allerdings zu bedenken: „Es hört sich nicht so an, dass Geld dafür da ist in den nächsten Jahren.“

Zudem gehen die derzeitigen Überlegungen zur Nutzung des Gebäudes 1904 über die Belange der Schule hinweg. Angedacht wurde etwa schon ein Bürgersaal, Wohnungen oder Arztpraxen. Dabei bräuchte die Schule für die Zukunft mehr Raum. Aktuell gebe es nämlich keine Betreuungsräume für die Ganztagskinder, was besonders bei schlechtem Wetter schwierig sei, da es dann keinen Platz zum Toben gebe, erklärt Knaudt. Noch schwieriger könnte die Situation werden, wenn es ab 2026 in der Grundschule einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz gibt. Egal, ob Wohnung, Ärztehaus oder Kurzzeitpflege - es müssten bei solchen Projekten auch Parkplätze gebaut werden, was noch einmal Fläche koste, so Haas, der eine weitere Sorge hat: dass die Fassade irgendwann so anfängt zu bröckeln, dass man auch noch einen Bauzaun um das Gebäude herum aufstellen muss.

Erneute Abstimmung?

Bei einem Gespräch mit dem Bürgermeister und den Fraktionsspitzen wolle man die Belange der Schule darlegen und aufzeigen, wo Not ist, sagt Kreiser. „Wir brauchen jetzt eine Lösung und zwar ganz bald“, so Menge. Für eine erneute Abstimmung über das alte Schulhaus im Gemeinderat müsse man allerdings auf jeden Fall die Kommunalwahl im Juni abwarten, erklärt Haas, der hofft, dass sich dann im kommenden Jahr endlich etwas tut.