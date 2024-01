In Schelklingen haben die Narren die Macht übernommen, was mit mehreren Premieren verbunden war. Die Stadtkapelle pausierte heuer bei der Ausgrabung, dafür sprangen die „Steinböcke“ aus Schmiechen ein. „Siebenschläfer“ Günter Leichtle durfte sein Fasnetslied vortragen. Das Aufwecken der Sirghofamilie mit dem Tanz der Hästräger ums Feuer war um eine Stunde vorverlegt worden.

Ausgrabung wird vorverlegt

Damit Kinder besser Gelegenheit haben, dabei sein zu können, fand die Fasnetsausgrabung der Narrenzunft „Häfele Hoi“ bereits um 18 Uhr statt. Zunftmeister Dennis Schmuker und seine Stellvertreterin Michelle McLean brachten die Rathausmacht symbolisch an sich. Die Stadtkapelle wollte einmal mit dem Spiel zur Ausgrabung aussetzen.

Es passe sehr gut, betonte Michelle McLean, „d’Stoiböck“ als Akteure für die musikalische Umrahmung zu verpflichten, sind sie doch eine ausgewiesene Fasnetsmusikgruppe. Die Steinböcke ließen sich dann auch bei ihrem ersten Ausgrabungsauftritt 50 Jahre nach der Eingemeindung einiges abverlangen. Neben allgemein bekannten Fasnetsschlagern hatten die Schmiechener eigens die Schelklinger Fasnethymne „Das Hafenlied“ einstudiert, um dieses reibungslos vortragen zu können.

Bürgermeister Ruckh macht sich einen Reim auf das Weltgeschehen

Bürgermeister Ulrich Ruckh lieferte zur Ausgrabung neue Reime, die sich der Verwaltungschef auf die Rathausarbeit in der Aachstadt in Verbindung mit dem Geschehen in der großen weiten Welt gemacht hat. Begrüßenswert sei, so Ruckh, dass keine Termine mehr wie in der Corona-Zeit für den Besuch in den Amtsstuben gemacht werden müssen.

Der Schelklinger Büttenredner „Siebenschläfer“ wurde spontan am Rathaus aufs Podium geholt, um seinen jungen Fasnetshit zu singen. Günter Leichtle reimte auf die Melodie von „Wochenend‘ und Sonnenschein“ seinen Fasnetsschlager „Schokolad‘ ond Bixawuschd“, der schon in der vergangenen Saison in der Aachstadt gesungen wurde.

Stadtkapelle ist beim Brauchtumsabend mit dabei

Die Schelklinger Stadtkapelle probierte heuer etwas Neues aus und besuchte den anschließenden Brauchtumsabend in der Stadthalle. Dort wirkte die Stadtkapelle beim kleinen Bühnenprogramm mit. So konnten die Musiker ihre musikalischen Fähigkeiten und ihre nach persönlicher Lust und Laune zusammengewürfelte Verkleidung beim Brauchtumsabend präsentieren.

Dirigent Volker Frank und seine Ehefrau waren zum Beispiel in Pandakostümen dabei, andere Musiker hatten den Mexikanerhut, vielfarbige Trainingsanzüge oder sonstige bunte Kleidungsstücke aus dem Schrank geholt. Beim Tag-in-Nacht-Umzug am Folgetag war die Stadtkapelle ebenfalls mit von der Partie.

Etwa 20 Zünfte sind beim Brauchtumsabend dabei

Am Bühnenprogramm beim Brauchtumsabend beteiligten sich außerdem neben den heimischen Aachtalhexen die Druden aus Griesingen, die Tanzgarde Mühlhausen und die Stammgäste von der Tanzgarde Oggelsbeuren. Knapp 20 Zünfte besuchten den Brauchtumsabend und reagierten stets lautstark, als Schelklingens Zunftmeister sie mit ihren Narrenrufen begrüßte.

Den Lautstärkerekord sicherten sich vermutlich die Mitglieder der FMZ Waldschreck Bad Saulgau, deren Ruf „Wald - Schreck“ und dreimal „Knocha - Weib“ lautet. In der Stadthalle war für fetzige Discoklänge gesorgt. Der Narrensamen nutzte die Bühne gerne als Tanzfläche.

40 Gruppen gestalten den Umzug

Die Fasnet ist heuer kurz, die Umzugsaufstellungen sind es ebenfalls. Auch in Schelklingen machten in diesem Jahr nur rund 40 Gruppen und Zünfte mit, was für einen anderthalbstündigen bunten Zug von der Schulstraße über die Marktstraße sorgte und sicherlich vielen Zuschauern bei den vorherrschenden Minustemperaturen ausreichte. So bot sich, nicht gänzlich ausgekühlt, eine gute Gelegenheit, um bei einbrechender Dunkelheit am Ende des Tag-in-Nacht-Umzugs noch die Versorgungsstellen und Versorgungszelt zu besuchen.

Narrenrufe der Zünfte erklingen

An zwei Sprecherstellen hatten Hästräger die Zünfte mit ihren Narrenrufen begrüßt. In der hinteren Marktstraße war der Zunftmeister Dennis Schmuker der gastgebenden Narrenzunft „Häfele Hoi“ zusammen mit Sabrina Aggeler von den Erminger Hohlwegtrappern im Sprechereinsatz.

Am Rathaus fungierte Markus Beck von den Wippinger Borgerhau-Hexa zusammen mit Willi Girner von den Schmiechener Burrenhexen als Moderator. Girner hat als Zunftmeister aufgehört, aber als Ansager will er demnächst auch in Allmendingen wieder in Erscheinung treten.

Stadtkapelle führt Umzug an

Traditionell führte die Stadtkapelle den Narrenwurm an. Ihr folgten zunächst die heimischen Hästräger von der gastgebenden Zunft „Häfele Hoi“, die Kindergartenkinder aus der Stadt sowie die närrischen Freunde von der Schelklinger Zunft „Waldhutzla“ und von der Burrenhexa-Zunft aus dem Teilort Schmiechen.

Sehr gut mit Zuschauern bestückt, zeigte sich die Marktstraße. Jungs an der Schwelle zum Jugendalter fielen in den Zuschauerreihen besonders auf, weil sie die Hästräger necken, um ja von diesen mit Bonbons beschenkt zu werden. Natürlich unterlagen die Jungs größenmäßig.

Auch teuflische Masken sind zu finden

Drei Euro waren von Erwachsenen zu berappen, um dem Spektakel beiwohnen zu dürfen. Hexenpyramiden bauten sich am Rathaus und in der hinteren Marktstraße immer wieder mal an den Sprecherstellen auf. Einige Gruppen mit ganz gruseligen Masken reihten sich gut verteilt in den Umzug ein und hinterließen einen bleibenden Eindruck. Ihr Aussehen mochte sogar Erwachsenen noch das Fürchten lehren.

Die hyperteuflischen Masken der Albmahre aus Biberach und des Waldschrecks aus Bad Saulgau sind dem österreichischen Krampus abgeschaut, der dort im Advent als äußert gruselige Ausgabe unseres nur knurrigen Knecht Ruprechts sein Unwesen treibt. Gerne verbanden die Gruselgestalten in Schelkingen ihren Auftritt noch mit schwefeligen Rauchkerzen. Doch für Rauch kann auch die Schmiechener Steinbockkapelle sorgen, was sie einmal mehr mit dem Feuerchen im Kessel des Versorgungswagens unter Beweis stellte.