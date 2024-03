CDU Schelklingen tritt mit 15 Kandidaten an

Auf ihrer Gemeinderatswahlliste vereint die CDU Schelklingen acht derzeitige Ratsmitglieder und sieben neue Kandidaten. Mehr als 20 Interessierte, davon 14 Abstimmungsberechtigte, haben sich zur Nominierungsversammlung am vergangenen Donnerstagabend in „Harry’s Weinlounge“ in Schmiechen. Nicht nominieren ließen sich Heinz Zeiher und Jürgen Glökler. Schmiechens Ortsvorsteherin Kerstin Scheible gab bekannt, für den Gemeinderat zu kandidieren, aber nicht mehr als Ortsvorsteherin. Sie ist bekanntlich auch Hauptamtsleiterin in Oberdischingen. Nachnominierungen sind möglich, wurde betont.

Als Versammlungsleiter fungierten Heinz Zeiher und Walter Haimerl. Sie sind die Vorsitzenden des CDU-Verbands „Schmiechtal“, der das Gebiet Schelklingen, Allmendingen und Altheim abdeckt. Jürgen Glökler, Hausens Ortsvorsteher, war anwesend und bleibt dem CDU-Verband als Kassier erhalten. Zeiher beklagte zur gegenwärtigen Gemeinderatsarbeit, dass wenig vorankomme, wobei es aber viel zu tun gebe.

Im Wohnbezirk Schelklingen kandidieren die aktuellen Ratsmitglieder Birgit Höfer (55, Anästhesieschwester), Paul Glökler (69, Rentner) und Josef Schmid (59, Landwirtschaftsmeister, Betriebsleiter). Im Wohnbezirk Hausen tritt abermals Brigitta Nemeth (69, Rentnerin, stellvertretende Ortsvorsteherin) an und nun auch Roland Locher (40, Landwirt). In Schmiechen gesellen sich zu den Gemeinderäte Harry Reichert (58, Gastwirt, Elektrotechniker) und Werner Meixner (57, Betriebswirt, stellvertretender Ortsvorsteher) als neue Kandidaten Ortschaftsratsmitglied Michael Hascher (51, Maschinenbautechniker) und Schmiechens derzeitige Ortsvorsteherin Kerstin Scheible (48, Diplom-Verwaltungswirtin), die dem Schelklinger Gemeinderat derzeit kraft Amtes in beratender Funktion angehört, künftig aber als Beratungs- und Stimmberechtigte in der CDU-Fraktion mitwirken möchte.

Im Wohnbezirk Hütten kandidiert wieder Franz Müller (70, Land- und Energiewirt), der als neuen Kandidaten das Hüttener Ortschaftsratsmitglied Sven Forster (42, Techniker, Projektleiter im Ladenbau) an seine Seite bekommt. Im Wohnbezirk Justingen treten die beiden Gemeinderatsmitglieder und Ortschaftsräte Gerhard Gaus (62, Produktionsmeister) und Armin Bronner (49, Selbstständiger Maurermeister) an. Im Wohnbezirk Gundershofen/Sondernach treten Ludwig Krais (57, Ortsvorsteher, Kfz-Meister) und Christian Gaus (35, Elektrotechniker) an. Christian Gaus erklärte zu seiner Motivation, „die CDU hat bewiesen, dass sie sich für die kleinen Orte einsetzt, das kam bei anderen nicht so rüber“.

In der Vorstellungsrunde erinnerte zuvor Paul Glökler, dass „die CDU durchgesetzt hat, dass die unechte Teilortwahl erhalten bleibt“. Er hätte sich mehr Kandidateninteresse in der Kernstadt gewünscht, bei Kritik würden sich Bürger melden, nicht aber beim Mittun. Seine Fraktion stehe für „Kontinuität und Solidität“. Josef Schmid betonte die Wichtigkeit des Ehrenamtes für den Zusammenhalt der Gesellschaft, wobei die Gemeinderatsarbeit in Schelklingen nicht von Politikeraussagen in Berlin gesteuert sei. Schmid wünscht sich mehr Effizienz in Schelklingen. Der Justinger Armin Bronner erinnerte an das seit Jahren besprochene Thema eines Gewerbegebietes auf der Alb. „Ich hätte nichts gegen ein Gewerbegebiet auf der Alb, wegen der Autobahnnähe“, sagte Bronner.

Roland Locher will in der Stadt mitgestalten, damit junge Bewohner sich sagen können, „jawohl, hier will ich bleiben“. Werner Meixner ging auf einen für ihn nicht spürbaren Fraktionszwang ein, weil er teils anders abstimmte. Der Schmiechener sagte aber auch, dass bei bestimmten Abstimmungen „geballte Kraft“ erforderlich sei. Änderungsbedarf sieht Meixner beim Haushalt, da „viel Mist drinsteht“. Franz Müller sprach drei Themen an: Die Stadthallenerneuerung, die kostenmäßig „eine Hausnummer“ darstellt, den Erhalt des Schulhauses 1904, „wenn wir es richten, haben wir ein kleines Schlösschen“ und schließlich den Hochwasserschutz im oberen Schmiechtal. Im Gemeinderat möchte Forster bei Themen etwas erreichen, „die die Bürger interessieren“. Mitberaten, das Stimmrecht ausüben und die Teilorte repräsentieren, das möchte auch der Ortsvorsteher von Gundershofen-Sondernach Ludwig Krais.