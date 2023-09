Buchlesung mit Janez Ekart im St. Konradihaus

Der Buchautor Janez Ekart liest am Mittwoch, 20. September, um 10.30 Uhr aus seinem Buch „Von den meisten gehasst — von wenigen geliebt“ und stellt sich im Anschluss den Fragen seiner Zuhörer.

Vor 38 Jahren war Ekart Bewohner der Stiftung St. Konradihaus und hat dort seinen Hauptschulabschluss abgelegt. Im Anschluss daran verließ er die Jugendhilfe und rutschte mehr und mehr ins kriminelle Milieu ab, heißt es in einer Pressemeldung der Stiftung. Schließlich musste er für 6,5 Jahre ins Gefängnis. Seit seiner Entlassung am 5. Oktober 2016 ist Janez Ekart darum bemüht, jungen Menschen zu helfen, nicht auf die schiefe Bahn zu geraten.

Dazu hat er 2021 sein Buch veröffentlicht und stellt sich in seinem You–Tube–Kanal seiner Vergangenheit. So hat er dem Spiegel in mehreren Interviews zahlreiche, teilweise sehr persönliche Fragen beantwortet und in der Reihe „Reise in meine Vergangenheit“ Orte seiner Kindheit besucht.

In diesem Rahmen war er im vergangenen Juni zu Besuch in der Stiftung St. Konradihaus und hat dabei seinem Wunsch Ausdruck verliehen, junge Menschen zu einem Leben im Rahmen unserer Gesellschaft zu motivieren, heißt es weiter.

Und so kehrt Janez Ekart jetzt zu seiner Buchlesung mit anschließender Podiumsdiskussion zurück in die Stiftung.

Die Buchlesung soll für die Jugendlichen und Schüler im St. Konradihaus ein neuer Zugang sein, um das eigene Verhalten zu reflektieren.